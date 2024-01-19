У россиян важнейшие игры на вылет! 10 главных футбольных матчей 20-21 января

Мы традиционно отобрали лучшие матчи выходных. И предлагаем вам сформировать рейтинг: выбирайте, какие матчи ждёте, а какие вам менее интересны. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«РБ Лейпциг» — «Байер»: суббота, 20 января, 20:30
Интрига: «Байер» потерпит первое поражение в Бундеслиге?
«Байер» к середине сезона Бундеслиги занимает первое место, не потерпев ни одного поражения. Хаби Алонсо выстроил в Леверкузене классную команду, бросившую вызов «Баварии». Второй круг «Байер» открывает сложнейшим матчем. «Аспириновые» едут в гости к «РБ Лейпциг». «Быки» борются за путёвку в ЛЧ — каждое очко очень важно. Да, у «Байера» не меньшая мотивация, но фактор своего поля играет в плюс «Лейпцигу». Потерпит ли команда Алонсо первое поражение в сезоне? Или «РБ Лейпциг» не сможет остановить «Байер»?
«Жирона» — «Севилья»: воскресенье, 21 января, 23:00
Интрига: кризисная «Севилья» лишит «Жирону» лидерства в Испании?
«Жирона» лидирует в чемпионате Испании, но если «Реал» перенесённую встречу выиграет, то каталонцы опустятся на вторую строчку. Поэтому команде Анхеля Мичела важно побеждать в каждом туре и ждать осечек мадридцев. Иначе с «Реалом» им не справиться. Впереди у «Жироны» матч с кризисной «Севильей». Андалусийцы находятся всего в одном очке от зоны вылета. Тяжёлое положение: у «Севильи» шесть поражений в последних восьми турах. Но часто именно во встрече с лидером проблемные команды показывают лучший футбол и побеждают. Произойдёт ли так в этот раз?
«Борнмут» — «Ливерпуль»: воскресенье, 21 января, 19:30
Интрига: «Ливерпуль» начнёт отрываться от конкурентов?
«Ливерпуль» лидирует в АПЛ. Команда Клоппа на два очка опережает «Сити» и «Астон Виллу» (у бирмингемцев на один матч больше), а «Арсенал» — на целых пять. Возможность оторваться от конкурентов есть во встрече с «Борнмутом». «Вишни» за последние восемь встреч уступили всего раз, одержав при этом шесть побед. Команда Ираолы набрала классный ход! Теперь им предстоит серьёзное испытание. У «Ливерпуля» есть шанс укрепиться на первом месте, а у «Борнмута» — приблизиться к топ-10.
«Бетис» — «Барселона»: воскресенье, 21 января, 20:30
Интрига: выпадет ли «Барса» из чемпионской гонки?
«Барселона» проиграла «Реалу» в финале Суперкубка Испании, а затем не без приключений прошла в Кубке клуб из третьего дивизиона — «Унионистас де Саламанка». В чемпионате каталонцы на семь очков отстают от «Реала» и на восемь — от «Жироны» (при игре в запасе). Шансы на золото сохраняются, но важно не оступаться. Впереди у команды Хави выезд к «Бетису». Клуб из Севильи вряд ли так просто отдаст победу «Барсе», тем более дома. Сине-гранатовым предстоит выдать лучший футбол, чтобы увезти три очка. При неудовлетворительном исходе «Барселона» рискует выпасть из чемпионской гонки.
«Шатору» — «Гавр»: воскресенье, 21 января, 19:30
Интрига: поможет ли Кузяев «Гавру» пройти дальше?
«Гавр» идёт в середине таблицы Лиги 1 и ощущает себя комфортно. Также клуб борется за Кубок Франции. В 1/16 финала «Гавру» достался скромный «Шатору». Встреча пройдёт в Шатору, но вряд ли этот факт станет критичным. «Гавр» обязан проходить дальше, а Далер Кузяев получит неплохой шанс отличиться или отдать ассист. Ждём свершений от россиянина!
«Родез» — «Монако»: суббота, 20 января, 19:30
Интрига: Головин уйдёт с поля с результативным действием?
«Монако» продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов в Лиге 1, а также претендует на победу в Кубке Франции. Монегаски вполне могут порадовать болельщиков трофеем. Впереди у команды Ади Хюттера гостевая встреча с «Родезом». Шансы на победу велики. А лидер «Монако» — Александр Головин — наверняка поучаствует в одной из голевых атак. Тем более что группа важных футболистов монегасков играет на Кубках Африки и Азии. Головин обязан тащить команду в следующий раунд.
«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: суббота, 20 января, 15:30
Интрига: «Арсенал» прервёт неудачную серию в АПЛ?
«Арсенал» не побеждал в последних трёх встречах в АПЛ. Команда дважды уступила и ещё раз сыграла вничью. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет уже пять очков. «Канонирам» пора догонять! Впереди домашний матч с «Кристал Пэлас». Команда Роя Ходжсона находится в пяти очках от зоны вылета, поэтому в каждой встрече бьётся до последнего. «Арсеналу» предстоит тяжёлая игра, ведь «орлы» наверняка захотят усложнить жизнь соседу по Лондону.
«Реал» — «Альмерия»: воскресенье, 21 января, 18:15
Интрига: «Реал» вернётся на первое место в Примере?
«Реал» по потерянным очкам лидирует в чемпионате Испании. Но де-факто на первом месте идёт «Жирона». Чтобы как минимум не упасть ниже, мадридцы обязаны побеждать дома «Альмерию», которая набрала всего шесть очков в 20 турах и замыкает турнирную таблицу. Интересно, что в последней встрече «Альмерия» отобрала очки у «Жироны» (0:0). Теперь есть возможность «насолить» и «Реалу». Хотя сделать это на «Сантьяго Бернабеу» будет невероятно трудно.
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: суббота, 20 января, 23:00
Интрига: Захарян наконец-то забьёт первый гол в Примере?
«Сосьедад» всё дальше от путёвки в Лигу чемпионов. За последние шесть туров баски одержали всего одну победу, четыре раза сыграли вничью и уступили в одной встрече. Необходимо исправлять положение, чтобы цепляться за место в зоне ЛЧ. Впереди у «Сосьедада» выезд к «Сельте», идущей недалеко от 18-го места. В последних двух очных встречах была зафиксирована ничья. Получится ли у команды Захаряна забрать победу сейчас? А Арсену пора забить первый гол в чемпионате Испании!
Тунис — Мали, суббота, 20 января, 23:00
Интрига: участник ЧМ-2022 останется без плей-офф?
Кубок Африки начался для Туниса неудачно. Один из фаворитов турнира неожиданно уступил Намибии — 0:1. А вот малийцы уверенно обыграли ЮАР (2:0). 2-й тур — важнейший момент для сборных. Мали в шаге от того, чтобы гарантировать себе место в плей-офф. А поражение усложнит Тунису возможность выйти в 1/8 финала. Посмотрим, угодит ли участник ЧМ-2018 и ЧМ-2022 в неприятное положение.