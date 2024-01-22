Кто из фаворитов пролетит мимо плей-офф? Расклады на групповой этап Кубка Африки

Сегодня на Кубке Африки стартует заключительный тур группового этапа. По его итогам мы узнаем все 16 команд, которые отобрались в 1/8 финала. В плей-офф гарантированно выходят по две лучшие сборные из каждого квартета плюс ещё четыре из числа шести, что займут третьи места. Схема такая же, как на Евро.

Если две команды наберут одинаковое количество очков, то место в таблице определяется:

по результату личной встречи;

по разности мячей во всех матчах группы;

по количеству забитых мячей во всех матчах группы;

путём жеребьёвки.

Если более двух команд наберут одинаковое количество очков, место в таблице определяется:

по результатам личных встреч;

по разности мячей в личных встречах;

по количеству забитых мячей в личных встречах;

по разности мячей во всех матчах группы;

по количеству забитых мячей во всех матчах группы;

путём жеребьёвки.

Групповой этап Кубка Африки завершится 24 января.

Группа А

Здесь понятно только одно — сборная Гвинеи-Бисау уже ни при каких обстоятельствах не попадёт в плей-офф. Она никак не догонит дуэт лидеров, поскольку отстаёт на четыре очка, а Кот-д’Ивуару уступает по личным встречам (0:2). Остальные три сборные сохраняют шансы на выход в 1/8 финала.

Пожалуй, проще всего Нигерии. Ей достаточно не проиграть Гвинее-Бисау, и тогда она гарантированно займёт одно из двух первых мест в квартете. А вот сборная Кот-д’Ивуара точно окажется в плей-офф только в случае победы над Экваториальной Гвинеей. Любой другой результат оставит её на третьем месте, поскольку она проиграла Нигерии в очном матче (0:1). С другой стороны, с четырьмя очками можно будет выйти даже с третьего места.

Сборной Нигерии достаточно сыграть вничью в заключительном туре Фото: Visionhaus/Getty Images

Группа В

Сборная Кабо-Верде не просто обеспечила себе выход в 1/8 финала. Она попала туда с первого места в группе. Остальные участники ещё сохраняют шансы на плей-офф. Египет в заключительном туре ждёт встреча с лидером, у которого уже нет никакой турнирной мотивации на остаток группового этапа.

Если самая титулованная команда Африки (семь побед на турнире) справится с соперником, то точно попадёт в 1/8 финала со второго места. Любой другой результат заметно осложнит ей жизнь. Кстати, последний раз Египет не выходил из группы на Кубке Африки в 2004 году. Гана, вероятно, окажется в 1/8 финала даже с третьего места, если обыграет Мозамбик и наберёт в общей сложности четыре очка.

Сборная Камеруна находится в тяжёлой ситуации Фото: Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images

Группа С

Действующий победитель Кубка Африки — Сенегал — уже пробился в 1/8 финала. Осталось только понять, с какого места. Ему достаточно не проиграть в заключительном туре команде Гвинеи — тогда Садио Мане и компания сохранят первую строчку.

А вот сборная Камеруна серьёзно подвисла. Если Гвинея не проиграет Сенегалу, то команда Ригобера Сонга точно не поднимется выше третьего места. Если Камерун наберёт одинаковое количество очков с Гвинеей, то нужно смотреть на общую разность мячей, ведь очная игра завершилась вничью (1:1). И здесь преимущество пока на стороне Гвинеи (+1 против -2). Если Камерун не обыграет Гамбию, то почти наверняка пролетит мимо 1/8 финала.

Группа D

Самое тяжёлое положение у сборной Мавритании. Для того чтобы сохранить хоть какие-то шансы на плей-офф, ей нужно обязательно обыгрывать Алжир в заключительном туре. В любом другом случае команда останется без места в 1/8 финала.

Если команды Анголы, Алжира и Буркина-Фасо наберут по пять очков, то плей-офф почти наверняка попадут всё. Места в таблице в таком случае определят по разности мячей. Победитель матча Ангола — Буркина-Фасо выйдет в плей-офф с первого места в группе.

Группа E

Здесь достаточно запутанная ситуация. В заключительном туре Намибия играет с Мали. Победитель этой встречи точно выходит в плей-офф. Впрочем, Мали устроит и ничья. Если ЮАР и Намибия завершат групповой этап с одинаковым количеством очков, то южноафриканцы будут выше благодаря победе в личной встрече (4:0).

Сборной Туниса в последнем туре нужно обязательно побеждать, иначе она пролетит мимо 1/8 финала. При этом команда с севера Африки не поднимется выше третьего места, если победит, а Намибия поделит очки с Мали.

Группа F

Сборной Марокко достаточно не проиграть Замбии, и тогда четвёртая сборная ЧМ-2022 точно попадёт в плей-офф. Если марокканцы обыграют соперника, то гарантируют себе первое место в группе. Танзании для выхода в 1/8 финала необходимо обязательно побеждать.

Если Замбия и ДР Конго наберут одинаковое количество очков, то придётся считать разность мячей, поскольку очная встреча завершилась вничью (1:1). Аналогичная история и в случае, если у Замбии и Танзании будет по два очка.