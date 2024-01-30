16-летние наступают! Не только юноши «Барселоны» уже стоят миллионы

21 января в стартовом составе «Барселоны» на матч чемпионата Испании с «Бетисом» вышли сразу двое 16-летних – вингер Ламин Ямал и защитник Пау Кубарси. Уникальное событие! Новое поколение футболистов рано заявляет о себе, так что есть повод познакомиться с самыми многообещающими игроками этого возраста.

Рассказываем о наиболее дорогих 16-летних футболистах по версии Transfermarkt. Кстати, уже на следующий день после победного матча «Барселоны» с «Бетисом» Кубарси выпал из этой категории – ему исполнилось 17. Но есть и другие яркие таланты, включая, конечно же, очередного «нового Месси».

Ламин Ямал, «Барселона»

Ламин Ямал Фото: Getty Images

Ямал уже хорошо известный в мире футболист. Вингер «Барселоны» оценивается в € 60 млн, за первую команду каталонского клуба дебютировал ещё в апреле 2023-го. В возрасте 15 лет и 290 дней стал самым молодым игроком в истории сине-гранатовых в Примере. На сегодняшний день у Ламина 30 матчей за «Барселону», в которых он забил три мяча и сделал пять голевых передач. Более того, в сентябре прошлого года Ямал дебютировал в сборной Испании. За национальную команду в четырёх матчах забил столько же, сколько за «Барсу» – по голу в ворота Грузии и Кипра в отборочном цикле Евро-2024.

«Я бы отметил его за то, что он демонстрирует уверенность, талант, качество, с кем бы ни играл. Он молод, но внимание не будет его тяготить, потому что у него есть уверенность в себе, чтобы добиться успеха даже в подростковом возрасте… С мячом у него почти всё получается, он всё делает со смыслом. Ему суждено стать очень важным игроком и приносить пользу. Он исключительно хорош, не ограничиваясь голами, необычайно талантлив», – говорит главный тренер «Барсы» Хави про Ямала.

Мессиньо, «Палмейрас»

Мессиньо Фото: palmeiras.com.br

У бразильцев появился свой Месси – Эстевао Виллиан из «Палмейраса». Юный вингер по прозвищу Мессиньо оценивается уже в € 10 млн, но бразильский клуб, вне всяких сомнений, рассчитывает получить за него в два-три раза больше. Ведь на парня положили глаз «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и, конечно же, «Барселона» (ещё бы с таким-то именем!). Эстевао Виллиан пока только однажды сыграл за первую команду «Палмейраса», но на молодёжном уровне хорош. За сборную Бразилии U17 он провёл пять матчей на чемпионате мира в ноябре прошлого года – забил три мяча и отдал три голевые передачи.

«Мне очень нравится Месси, он отличный игрок. Надеюсь, что смогу последовать его примеру. Сравнение с Месси появилось из-за того, что я всегда стараюсь держать мяч на ноге. Разумеется, он тот, кто всегда вдохновлял меня, с детства мечтал быть похожим на него. Я смотрел, когда была возможность, как он играет за «Барселону». Подмечал, что он делает. Моей мечтой было бы поехать в Европу и выступать за «Барселону». В детстве я представлял, как выхожу на поле «Камп Ноу» в футболке этой команды», – рассказывал Мессиньо.

Кендри Паэс, «Челси»

Кендри Паэс Фото: Franklin Jacome/Getty Images

Эквадорец – ещё один уникум в свои 16. Оценивается в € 10 млн. Пока Паэс играет на родине за «Индепендьенте дель Валье», но по достижении совершеннолетия отправится в Европу. Уже известно, куда конкретно – в «Челси». Лондонский клуб продолжает скупать будущих звёзд: сколько заплатили за Кендри – неизвестно, но аппетиты «Индепендьенте дель Валье» эта сумма удовлетворила. За первую команду атакующий полузащитник выступает с февраля 2023-го, набрал 5+1 в 29 матчах. А с сентября прошлого года Паэс играет и за сборную Эквадора. Появлялся на поле в пяти матчах отборочного цикла ЧМ-2026 (причём каждый раз в основе), забил один мяч Боливии и сделал один голевой пас.

«У меня была возможность увидеть Паэса на тренировках и в играх. Думаю, он умный игрок, его уровень становится всё выше и выше… Я знаю, что люди, которые его окружают, очень хороши и идут в правильном направлении. Он должен оставаться скромным и продолжать думать о повышении своего уровня», – оценил Паэса экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия.

Лука Вушкович, «Тоттенхэм»

Лука Вушкович Фото: hajduk.hr

Transfermarkt оценивает защитника «Хайдука» в € 7 млн, но хорват уже подписан за большие деньги клубом из топ-лиги. «Тоттенхэм» выкупил права на Вушковича за € 13,8 млн – Лука присоединится к «шпорам» летом 2025-го. За первую команду «Хайдука» центрбек играет с февраля прошлого года. Провёл 11 матчей и забил один мяч в Кубке страны, став самым молодым автором гола в истории своего клуба. После подписания контракта с «Тоттенхэмом» счастливый Вушкович признался:

«Для меня большая честь видеть, что такой клуб, как «Тоттенхэм», проявил большое желание и приложил столько усилий, чтобы привлечь игрока моего возраста. Это вызывает у меня гордость и, безусловно, мотивирует работать ещё усерднее и прогрессировать, чтобы быть максимально готовым к тому моменту, когда я буду играть за их основную команду».

Итан Нванери, «Арсенал»

Итан Нванери Фото: Alex Davidson/Getty Images

Англичанин с нигерийскими корнями – атакующий полузащитник, чья ориентировочная стоимость составляет € 6 млн. У Нванери впечатляющая статистика в сборной Англии U17: забил девять мячей и отдал две голевые передачи в 21 матче. Итан уже привлекается к первой команде «Арсенала». Ещё в сентябре 2022-го он дебютировал в АПЛ, выйдя на замену в самой концовке встречи с «Брентфордом». Пока это единственная игра атакующего полузащитника за лондонских «канониров», но ещё несколько раз он попадал в заявку. В частности на два матча группового этапа Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

Нванери в возрасте 15 лет и 181 дня стал самым молодым футболистом, когда-либо игравшим за «Арсенал».

Главный тренер Микель Артета так отозвался об Этане:

«В нём есть что-то уникальное, что понравилось мне с самого начала. Эта его способность принимать мяч в непростых позициях и действовать в стиле Джека Уилшира. Мне нравится его личность и то, как он тренируется с нами. Он хочет каждый день показывать, насколько хорош, производить впечатление на людей. Когда у вас есть такой игрок, вы должны дать ему надежду».

Айюб Буадди, «Лилль»

Айюб Буадди Фото: losc.fr

Завершает список 16-летних игроков, стоящих более € 3 млн, атакующий полузащитник «Лилля». Француз с марокканскими корнями оценивается в € 5 млн. Буадди тоже уже поиграл за первую команду своего клуба. Айюб дебютировал в составе «догов» в октябре 2023-го, выйдя на замену в Лиге конференций. А на данный момент у него десять матчей за «Лилль» во всех турнирах, в том числе пять в стартовом составе. Пока без результативных действий.

После встречи в Кубке Франции с «Расингом» (1:0), состоявшейся несколько дней назад, главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека похвалил сыгравшего все 90+ минут Буадди:

«Мы решили выпустить Айюба. Думаю, справились хорошо, потому что он провёл отличный матч. Сегодня он был, пожалуй, лучшим в нашей команде».

Такие слова тренера окрыляют любого игрока, а совсем молодого – тем более.