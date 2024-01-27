Всё решил фантастический гол пяткой! «Амкал» и 2DROTS устроили огненное дерби в Казахстане

Казахстанская Медиалига в самом разгаре! Сегодня, 27 января, состоялся центральный матч всего турнира, встретились родоначальники медиафутбола — «Амкал» и 2DROTS. Многие хотели увидеть главное медийное дерби в финале, но турнирные расклады свели принципиальных соперников на стадии полуфинала.

Проблем с мотивацией у команд не возникло – это была битва за финал. А принципиальность противостояния повысила градус до предела. Это стало понятно из предматчевых речей президентов клубов.

Герман Попков президент «Амкала» «Хочу, чтобы сегодня у каждого игрока 2DROTS дрожали коленки! Они должны понимать, что сейчас кто-то придёт из «Амкала» и оторвёт [ногу] вместе с мячом. Это наш год! Это наш турнир!»

«Амкал» начал немного бодрее. Уже на третьей минуте Вася Маврин протащил мяч в штрафную и ударил по воротам. Рикошет добавил опасности, но вратарь 2DROTS Дмитрий Сычёв вытащил мяч из-под перекладины. Через пару минут голкиперу «самураев» вновь пришлось вступить в игру после опасного прострела с левого фланга. А к 10-й минуте вингер «Амкала» Пича напряг соперника дальним ударом, который прошёл в сантиметрах от штанги.

После относительно бодрого старта игра успокоилась. Команды совершали подходы к чужой штрафной, но до конкретики дело не доходило. Увеличилось количество нарушений, что сбило темп игры. В середине первого тайма игрок 2DROTS Артур Газданов полетел в грубый стык с высоко поднятой ногой. От красной карточки «самурая» спасло то, что он подогнул ногу — не было продавливания и «открытых шипов».

Опасный фол игрока 2DROTS Газданова Фото: Кадр из трансляции

Игра проходила волнообразно: сначала одни больше владели мячом, потом другие. На 35-й минуте футболисты 2DROTS нарушили правила перед своей штрафной площадью. При подготовке к стандарту отличился казахстанский арбитр. Отсчитывая девять метров для постановки стенки, судья пропустил цифру «семь». Получается, что он поставил стенку на расстоянии восьми метров. А игроку «Амкала», который указывал на арифметическую ошибку арбитра, была показана жёлтая карточка.

Со стандарта опасно пробил Арсений Левшук, но «самураев» выручил Дмитрий Сычёв. Чуть позже «Амкал» заработал ещё один штрафной. Теперь воротам угрожал Эрик Товмасян — голкипер 2DROTS снова на месте.

В концовке первого тайма игра стала «закипать», каждое решение арбитра вызывало кучу эмоций. В одном из моментов скамейка запасных 2DROTS начала бурно апеллировать. И тут местный судья «поплыл»! За грубую фразу в свой адрес он удалил помощника главного тренера «дротсов» Альберта Осколкова. Проблема в том, что оскорбительную фразу сказал вовсе не Осколков, а тренер вратарей. Однако никакие доводы рефери слушать не стал: «Не надо лезть ко мне, я свою работу выполняю, вы — свою. Что за отношение?! Одно нарушение, а столько кипиша!» На этой нервной ноте первый тайм подошёл к концу.

Конфликт тренера 2DROTS с арбитром Фото: Кадры из трансляции

В начале второй половины встречи активизировались 2DROTS. Систематическое давление принесло свои плоды — «самураи» заработали пенальти. Полузащитник «Амкала» Михаил Прокопьев (Прокоп) пытался вынести мяч из штрафной и заехал по ноге сопернику. Но пенальти реализовать не удалось. Владислав Семёнов (Сэм) развёл вратаря и мяч по разным углам, но не попал в створ. «Амкал» ответил опаснейшим ударом Прокопа с радиуса, мяч просвистел в сантиметрах от штанги.

После небольшого затишья на поле в составе 2DROTS появился популярный медиафутболист Даниил Крапивников (Крап). На 71-й минуте он вышел на замену, а уже спустя пять минут сыграл ключевую роль в голевой атаке. Именно после передачи Крапа вингер «самураев» Владислав Ослоновский (Слон) забил крутой мяч пяткой. Вероятно, мы увидели лучший гол турнира в Казахстане!

Концовка матча прошла нервно — стыки, споры и полумоменты. Однако изменений в счёте больше не было. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу 2DROTS с минимальным преимуществом 1:0.

Стоит отметить, что матч прошёл на уважительной ноте команд друг к другу. Все скандалы возникали только вокруг арбитра. Вопросы к судейству действительно были, но глобально решения рефери не повлияли на исход противостояния. Просто сегодня сильнее или удачливее были «самураи», которые сыграют в финале турнира с победителем пары SD Family — Aiqyn. Финал запланирован на 31 января.