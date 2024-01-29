Главные трансферы недели в РПЛ. В Россию приехали легионеры из Чили и Австрии

Прошедшая неделя не порадовала громкими переходами, связанными с клубами РПЛ. Тем не менее было несколько любопытных трансферов, в том числе на выход. Рассказываем о главных сделках недели.

Кристиан Нобоа: «Сочи» → «Эмелек» (свободный агент)

Кристиан Нобоа Фото: «Эмелек»

У Кристиана огромный опыт выступлений в РПЛ (366 матчей), но теперь он вернулся на родину. В России Нобоа играл за «Рубин», «Ростов», «Динамо», «Зенит» и «Сочи». Кристиан вернулся в «Эмелек», из которого в 2007 году перешёл в «Рубин». После возвращения в Эквадор ветеран заявил, что ему тяжело далось решение об отъезде из России. Он планирует играть в Южной Америке столько, сколько сможет, а потом завершит там карьеру. «Спасибо, Россия! Новый этап в моей жизни, и спустя 16 счастливых лет в России я возвращаюсь к себе на родину в Эквадор. Я уезжаю с огромным чувством благодарности за то, что в России я обрёл семью, реализовал себя в профессиональном плане, обрёл друзей и коллег!» — написал Нобоа на русском языке в социальных сетях.

Дардан Шабанхаджай: «Мура» → «Рубин» (€ 1,2 млн)

Дардан Шабанхаджай (слева) Фото: ФК «Рубин»

«Рубин» пополнил состав австрийским нападающим, который перебрался в Россию из чемпионата Словении. 22-летний футболист прошёл всю систему «Штурма», после чего пару разу съездил в аренду. Сначала в австрийский «Капфенберг», а потом — в «Муру». В Словении Шабанхаджай провёл не самый успешный сезон (30 матчей, один гол, два ассиста), однако «Мура» выкупила его за € 350 тыс. Нынешняя кампания складывается для австрийца намного продуктивнее — семь голов и три результативные передачи в 20 матчах во всех турнирах. На счету Дардана два матча в составе молодёжной сборной Австрии, а вот за первую команду он ещё не играл.

Хорди Томпсон: «Коло-Коло» → «Оренбург» (аренда за € 250 тыс. с правом выкупа)

Хорди Томпсон (справа) Фото: ФК «Оренбург»

«Оренбург» приобрёл ещё одного латиноамериканского легионера. 19-летний нападающий Хорди Томпсон арендован до конца сезона с правом последующего выкупа. 27 матчей, шесть голов, два ассиста — статистика чилийского футболиста в прошлом сезоне. Кстати, на родине он попал в большой скандал. Парня обвиняют в насилии по отношению к своей бывшей девушке. Томпсона выпустили под залог квартиры. Он сможет играть в России лишь до конца сезона, после Хорди нужно снова получить разрешение на выезд из Чили. В ином случае футболист нарушит условия договора с судом.

Артём Концевой: БАТЭ → «Урал» (свободный агент)

Артём Концевой (слева) и президент «Урала» Григорий Иванов Фото: ФК «Урал»

В «Урале» становится всё больше белорусских футболистов. Летом состав команды пополнили вратарь Денис Щербицкий и защитник Владислав Малькевич, зимой — опорник Валерий Бочеров. Очередным белорусским новичком «Урала» стал фланговый нападающий Концевой. Любопытно, что российская команда платила деньги только за Малькевича (€ 200 тыс.), остальные перебрались в статусе свободных агентов. Концевой — воспитанник могилëвского «Днепра». За БАТЭ играл с зимы января 2023 года и набил неплохую статистику (12 голов плюс 12 ассистов в 38 матчах). На счету Концевого девять матчей в составе сборной Беларуси (один гол).

Игорь Коновалов: «Рубин» → «СКА-Хабаровск» (свободный агент)

Игорь Коновалов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

27-летний полузащитник сменил РПЛ на «Лучшую лигу мира». В первой половине нынешнего сезона Коновалов почти не играл за «Рубин» (четыре матча, 238 минут). В январе 2024-го стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Почти сразу после этого хабаровский СКА объявил о подписании договора с футболистом, на счету которого 113 матчей в элитном дивизионе российского футбола. Теперь Коновалова ждёт игра в дальневосточном клубе под руководством брутального Романа Шаронова. Игорь подписал контракт до конца нынешнего сезона.

Игнасио Сааведра: «Универсидад Католика» → «Сочи» (свободный агент)

Игнасио Сааведра Фото: ФК «Сочи»

Чилийский футболист перешёл в черноморский клуб на правах свободного агента. Ранее о такой формуле сообщал «Чемпионат». Сааведра — воспитанник клуба «Универсидад Католика», за основную команду он играл с 2018 года. В минувшем сезоне чилиец провёл 28 матчей и не отметился результативными действиями. Это уже далеко не первый новичок «Сочи» в зимнее трансферное окно. Ранее состав команды пополнили Дмитрий Чистяков, Александр Юкич, Сауль Гуарирапа и Ованес Арутюнян. Помогут ли все эти новички вытащить южан из зоны вылета?

Георгий Мелкадзе: «Сочи» → «Колхети» (свободный агент)

Георгий Мелкадзе Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Мелкадзе покинул «Сочи» ещё пару недель назад после того, как стороны расторгли договор. Теперь 26-летний футболист впервые в карьере сыграет в грузинской лиге. В биографии Мелкадзе есть такие клубы, как «Спартак», «Тосно», «Тамбов», «Ахмат» и «Сочи». Контракт Георгия с «Колхети» рассчитан до конца 2024 года. Кстати, новая команда Мелкадзе по итогам прошлого сезона вернулась в высший дивизион грузинского футбола. В этом сезоне Мелкадзе провёл 11 матчей в составе «Сочи» и отметился двумя голевыми передачами.