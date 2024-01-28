Замена Кузяева спасла «Гавр». Уступил место ветерану, который устроил шоу!

«Гавр» Далера Кузяева потерял очки в выездном матче со слабейшей командой Лиги 1. У этой игры был совершенно потрясающий сценарий.

«Лорьян» занимал перед этим туром последнее место, имея безвыигрышную серию из девяти матчей и четыре поражения подряд. Кузяев, как обычно, появился в стартовом составе команды Луки Элснера – действовал в центре поля в системе 4-4-2. Впрочем, тактическая схема «Гавра» была гибкой: при обороне пятым в линию падал правый хавбек Него, чтобы контролировать ширину против латералей «Лорьяна».

Первого удара по воротам аутсайдера болельщикам «Гавра» пришлось ждать целых 15 минут, но ждали не напрасно. Потеря мяча хозяевами обернулась контрвыпадом гостей, и защитник Лапорт (пока далеко не Эмерик, судя по его игре в этом эпизоде) сбил в собственной штрафной Казимира. Пенальти был очевидным. 11-метровый реализовал форвард Сабби, хотя пробил он неидеально, чуть правее центра. Если бы вратарь угадал, куда прыгать, то совершил бы сейв. Но голкиперу Мвого в этот день не стоило играть в лотерею.

В целом игра складывалась в пользу «Гавра». На поле было много бега, борьбы и простых решений – творчества и голевых моментов не хватало. Первый удар «Лорьяна» организовал… Кузяев. Далер отдал неудачный пас назад под давлением и выкатил мяч в свою штрафную Крупи. К счастью для нашего полузащитника, форвард «Лорьяна» пробил плохо.

В остальном россиянин работал как надо, поучаствовал в нескольких потенциально опасных атаках «Гавра». Тем не менее «Лорьян» всё же отыгрался ещё до перерыва. Хозяевам удалось-таки прорвать правый фланг обороны гостей, а после кросса двое из них здорово сыграли на подборе. Марокканец Луза нанёс классный обводящий удар почти от полукруга – голкипер Десма вряд ли мог потащить мяч.

Что-то потерялось в игре «Гавра» после пропущенного гола. «Лорьян» был лучше и в начале второго тайма, больше владел мячом, давил на слабые места соперника. В результате команда Режиса Ле Бриса забила ещё раз после атаки через центр. В этом случае обошлось без ошибок Кузяева. Недоработали его партнёры в центре полузащиты и обороны. Прошёл проникающий пас между центральными защитниками, в штрафной Крупи зацепился за мяч, а Кари пробил от души. И тут Десма оставалось только развести руками. Вот так аутсайдер!

При счёте 2:1 в пользу хозяев «Гавру» ничего не оставалось, кроме как поднять линии и комбинировать на чужой половине поля в позиционных атаках – против глубокой обороны «Лорьяна». Кузяев подтянулся ближе к чужой штрафной. На исходе часа матча Далер решился на удар метров с 25-27, но мяч долетел только до ближайшего игрока «Гавра». А на 70-й минуте россиянина поменяли. Надо признать, что это не лучшая игра для нашего полузащитника. В итоге Кузяев совершил 46 касаний мяча (включая три в штрафной соперника), отдал 86% точных передач, выиграл шесть единоборств из девяти, сделал три отбора мяча, два раза сфолил и заработал один фол на себе. У Далера было девять потерь владения. Он получил не очень высокую оценку от Sofascore – 6,5 балла.

Интересно, что Кузяева поменял Андре Айю – другой летний новичок. Точнее, осенний. 34-летнего экс-игрока «Марселя» и ряда клубов АПЛ подписали свободным агентом в ноябре. До этого ганец не забил за «Гавр» ни разу, а вот сегодня, едва вернувшись с Кубка Африки, выдал шоу. После подачи со штрафного Айю выиграл воздух и здорово пробил головой.

Но самое интересное было впереди! На 90+2-й минуте «Лорьян» соорудил третий гол. Отличился новичок хозяев – Бамба, перешедший накануне из «Марселя» за € 7 млн. Он тоже забил головой после углового. Казалось, победный мяч.

Однако ещё через две минуты тот же Айю сотворил настоящий шедевр – спас «Гавр» от поражения ударом через себя. Гениальное решение в самый напряжённый момент и не менее выдающееся исполнение! Выходит, сыграла замена россиянина.