Главный парадокс последнего матча Месси против Роналду

Вот честно. Проще писать про условного новичка «Оренбурга», чем про Роналду и Месси. Оба футболиста уже настолько хорошо изучены, что дать читателю новую информацию практически невозможно. Статистика исследована вдоль и поперёк. Вот Роналду — он забил больше. А вот Месси, который моложе на 869 дней и отдал больше ассистов. Ну да, хорошо. Уже даже пропали желающие интерпретировать эти цифры. Бесконечный спор о том, кто круче, стал избитым много лет назад.

Теперь два главных футболиста XXI века сойдутся в товарищеском матче в Эр-Рияде. Тут, правда, ещё есть сомнения, что Роналду выйдет на поле — информация о его здоровье противоречива, но подаётся событие со слоганом «last dance» («последний танец»). Отсылка к документальному сериалу о величайшем баскетболисте Майкле Джоржане (преимущественно — о его последнем сезоне в «Чикаго Буллз»).

Афиша последнего матча Месси против Роналду

И вроде уже хочется увидеть в футболе новых героев, но есть большие сомнения, реально ли кому-то выдать такой же уровень? Мбаппе, Холанд и Беллингем продержатся на пике 15 лет? Это же во многом и стало фишкой Месси и Роналду. Они прошли свою карьеру фактически без спадов — и игровых, и физических. Оба никогда не рвали «кресты». А ещё стабильно выдавали оверперформанс — это когда у тебя забитых мячей больше, чем ожидаемых (исходя из ударов по воротам).

Противостояние стало настолько культовым, потому что оно олицетворяет два главных характера в спорте. Месси больше про природный талант, а Роналду — про упорную работу над собой. Это не значит, что аргентинец забивает на тренировки, а у португальца не было задатков, но свою силу они находят в разном. Тут нет такого, что какой-то характер лучше или хуже. Это и есть жизнь во всём её многообразии. Именно поэтому так тяжело их отпускать.

Бумажные портреты Роналду и Месси Фото: VCG/Getty Images

Правда, вместе с тем Месси и Роналду парадоксальным образом могли надоесть. Понятно, что не всем. Масштаб личностей неоспорим, однако есть и некая усталость от одних и тех же лиц. Они даже уехали во второстепенные лиги, а всё равно постоянно на слуху. Месси по инерции получает всевозможные премии (реально достало!), а Роналду окончательно превратился в пиарщика и раз за разом повторяет, что чемпионат Саудовской Аравии уже обошёл Францию. Сомнительнооо, но окэй (простите, мы в редакции до сих пор болеем этим мемом).

Теперь у Роналду и Месси ещё одна попытка заработать. В этом не нужно видеть ничего криминального. Вполне законный способ. Да и логичный в случае завершения карьеры. Единственное, настораживает как раз эта афиша про «последний танец». Год назад их встреча в том же Эр-Рияде подавалась примерно так же.

Криштиану Роналду и Лионель Месси Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Причём оба футболиста не намерены завершать карьеру в этом сезоне. Они дают уклончивые ответы даже по поводу участия в ЧМ-2026. Нет уверенности в том, что этот танец действительно последний. Больше похоже на маркетинговый ход, чтобы завлечь аудиторию на стадион и к экранам. Если через год они снова сойдутся друг против друга, то со слоганом будут проблемы. «Самый последний танец»?