Сегодня Роналду может выйти против Месси в последний раз. А помните их первую встречу?

Сегодня пройдёт товарищеский матч между «Аль-Насром» и «Интер Майами». Ещё года полтора назад на игру команд из чемпионата Саудовской Аравии и МЛС никто бы не обратил внимания, а сейчас это едва ли не главный спарринг зимы. Ведь в Эр-Рияде, вероятно, состоится последняя встреча Криштиану Роналду и Лео Месси на футбольном поле. Её даже назвали last dance – «последний танец».

Предстоящий матч «Аль-Насра» с «Интер Майами» – хороший повод вспомнить первую встречу Роналду с Месси. Случилась она почти 16 лет назад, в апреле 2008-го. Причём сразу в полуфинале Лиги чемпионов.

Португальцу на тот момент было уже 23, а аргентинцу – всего 20. Их противостояние только разгоралось. По итогам 2007 года оба впервые в своей карьере попали в тройку номинантов на «Золотой мяч», правда, проиграли борьбу за самую ценную индивидуальную награду бразильцу Кака из «Милана». Роналду занял в голосовании второе место, Месси финишировал третьим.

Криштиану проводил шестой год на профессиональном уровне, он уже сменил один клуб – лиссабонский «Спортинг» на «Манчестер Юнайтед». На тот момент у Роналду было 37 матчей и 10 голов в Лиге чемпионов. Лионель завершал свой четвёртый сезон в профессионалах. Все – в «Барселоне». Статистика Месси перед встречей со своим главным конкурентом в карьере: 18 матчей и восемь голов в ЛЧ.

Как раз тот сезон стал настоящим прорывом для португальца и аргентинца в ЛЧ. Оба наконец по-настоящему расцвели и начали много забивать в главном еврокубке. На групповом этапе Роналду положил три мяча в ворота киевского «Динамо» (оформил дубль на выезде), по разу забил в гостях и дома родному «Спортингу», в 1/8 финала поразил ворота «Лиона», а в четвертьфинале — «Ромы». Его гол в первой игре в Риме оказался победным.

Месси на групповом этапе забил по мячу в двух матчах с «Лионом», по разу огорчил «Штутгарт» и «Рейнджерс». В 1/8 финала оформил решающий дубль в ворота «Селтика». А вот оба четвертьфинала с «Шальке» пропустил из-за травмы. Тем не менее к полуфиналу его поставили на ноги.

Первый полуфинал между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» прошёл на «Камп Ноу». Перед матчем популярное британское издание The Guardian выпустило статью под заголовком «Криштиану Роналду лучше как игрок, чем Лионель Месси?». Авторы материала написали, что португалец и аргентинец по праву считаются лучшими молодыми футболистами мира. За Роналду высказался экс-игрок сборной Северной Ирландии и комментатор Sky Sports Джерри Армстронг, а сторону Месси занял Тревор Фрэнсис, бывший нападающий сборной Англии и телеведущий.

«Оба игрока наделены невероятно быстрыми ногами, любят обыгрывать защитников, врываться из глубоких позиций, – отмечал в частности Армстронг. – С точки зрения дриблинга и технического мастерства они на равных. Месси тоньше, у него более низкий центр тяжести, поэтому можно утверждать, что он лучше играет на ограниченном пространстве. Но я не могу поверить в то, сколько забивает Роналду. Он стал намного сильнее за последние 12-18 месяцев, и эта сила позволяет ему обходить защитников. В этом сезоне он использовал больше своих возможностей, чем Месси, а его способность исполнять штрафные и бить головой также даëт ему преимущество. Нет сомнений, что он лучший игрок мира в этом сезоне. Месси наверху, но никто не может приблизиться к Роналду в его нынешней форме».

Криштиану Роналду Фото: Clive Mason/Getty Images

Действительно, по итогам 2008 года Криштиану впервые в своей карьере выиграет «Золотой мяч». Лео же займёт в опросе второе место. Первый «Золотой мяч» дождётся аргентинца в 2009-м.

«Одна из сильнейших сторон Роналду – его телосложение, – рассуждал, в свою очередь, Фрэнсис. – Криштиану выдающийся мастер игры в воздухе, и в этом его преимущество над Месси. У Роналду также фантастические скорость и сила удара, но он не так умён, как Месси, с точки зрения игры в пас. Владея мячом, Месси намного более тонок. Он действует очень интеллектуально и здорово читает игру. Роналду предпочитает дриблинг на пространстве, а Месси лучше там, где свободного пространства мало. Временами кажется, что мяч прилипает к его ноге. Он может вытащить на себя двух-трёх игроков: обыгрывает одного, а потом второго — либо отдаёт передачу. Это то, что нужно команде».

Лионель Месси Фото: Clive Mason/Getty Images

В общем, от первого противостояния Роналду и Месси уже ждали многого, но получили нулевую ничью. На «Олд Траффорд» команды Алекса Фергюсона и Франка Райкарда не забили друг другу, а Криштиану стал главным неудачником встречи. Он мог принести победу англичанам, однако не забил пенальти Виктору Вальдесу. Просто не попал в створ. Потом «Манчестер Юнайтед» в основном оборонялся, и португальца успешно прикрыли. Он заработал пару многообещающих штрафных и безуспешно пытался выпросить у судьи ещё один пенальти. «Камп Ноу» активно освистывал португальца. Месси после травмы тоже не блистал, отыграл только час – его поменяли первым. Лео поучаствовал в нескольких хороших атаках, но не более того.

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Ответная игра прошла через шесть дней на «Олд Траффорд». И вновь оборона превзошла атаку! Оба форварда провели на поле по 90 минут, но в протоколе отметился только Роналду – жёлтой карточкой за неспортивное поведение. Победу манкунианцам со счётом 1:0 принёс гол Пола Скоулза на 14-й минуте. Месси очень прилично начал матч, заработал опасный штрафной и был задействован в нескольких хороших атаках. После гола «МЮ» и аргентинец, и португалец имели шансы забить (впрочем, не в 100-процентных ситуациях) или сделать голевую передачу, но в тот день звёздам не повезло. Победителем же с точки зрения командного результата в их дуэли стал Роналду.

Эта победа была предпоследним шагом к трофею для команды Фергюсона. Затем «Манчестер Юнайтед» в «Лужниках» победил в финале «Челси» по пенальти. 120 минут игры завершились вничью 1:1, а Роналду забил единственный гол манкунианцев. Через год «Барселона» возьмёт реванш у «МЮ» в следующем финале Лиги чемпионов – 2:0 (Месси станет автором второго гола), после чего Криштиану уедет играть в Испанию. Но это уже другая глава их противостояния.