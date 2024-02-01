Билеты на матч Месси с Роналду принесли нереальную выручку! А показ стоит как 8 игр ЧМ

«Аль-Наср» сегодня проведёт товарищеский матч с «Интер Майами» – это игра должна была стать последней между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Игру анонсировали ещё в начале декабря, и с тех пор это была не просто встреча в рамках предсезонной подготовки клуба МЛС, а матч имени Месси и Роналду, Last Dance двух легенд нашего времени.

Фанаты по всему миру очень ждали этот матч, но меньше чем за сутки до его старта появились новости, что Роналду не сможет принять участие в матче. А следом – что его всё же включили в заявку на игру. Официальных подтверждений от клуба не было, поэтому до сих пор непонятно, сыграет ли Роналду.

Как этот матч стал возможен?

Изначально «Интер Майами» собирался в Китай – там клуб должен был провести четыре игры. Американские команды активно осваивают азиатский рынок, который уже много лет считается перспективным для продвижения: огромная аудитория, интерес к футболу, который базируется на интересе к большим футбольным звёздам. У «Интера» в этом плане есть козырь в рукаве – Месси любят везде, и Китай с его населением выглядит примечательной территорией для увеличения стоимости бренда. «С самого первого дня «Интер Майами» намеревался стать глобальным брендом, – говорилось в заявлении клуба. – С этой целью мы вели переговоры, чтобы определить наш предсезонный график на 2024 год».

Но поездку пришлось отменить из-за «непредвиденных обстоятельств» – и сразу после объявления об этом пошли слухи, что клуб решил ехать в Саудовскую Аравию. «Интер Майами» сначала всё отрицал: клуб заявил, что подобная новость неверна, потому что официальных сообщений с их стороны не было, а слова Хорхе Маса, опубликованные в медиа, ему не принадлежат. Но при этом «Интер» не отрицал, что клуб ищет возможности для проведения предсезонного турнира за рубежом. Причина интереса к поездкам ясна – и зовут её Лео Месси. Год назад, до приезда аргентинца в американский клуб, команда провела шесть товарищеских матчей во Флориде, большинство из которых прошли за закрытыми дверями и не вызвали особого интереса у болельщиков. Самая громкая новость той предсезонки – что кто-то из фанатов запустил фейерверк, за что они были лишены доступа на стадион. В этом сезоне всё иначе: «Интер» уже провёл два выставочных матча в Сальвадоре и Далласе, а после двух встреч в Саудовской Аравии поедет играть в Гонконг и Японию. Вместо шести никому не интересных товарищеских матчей клуб получил предсезонные игры с большим количеством зрителей, большими деньгами и большим количеством новостей – всё, что свойственно команде с глобальным брендом. И «Интер» таковой стал – когда получил Месси.

Лионель Месси Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Саудовская Аравия же всегда жаждала получить аргентинца. Когда страна заманила к себе Роналду, Лео стал следующей целью, потому что наличие двух главных звёзд современности в одном чемпионате ускорило бы выполнение их стратегии в тысячу раз. Но Месси выбрал США, поэтому саудовцам пришлось искать другие пути, как заманить его в страну. Год назад, когда Лео был ещё в «ПСЖ», парижский клуб пригласили в Эр-Рияд на матч с объединённой командой звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». Месси и Роналду встретились на поле, и это было настоящее шоу: на двоих команды забили девять мячей, при этом Лео размочил ворота уже на третьей минуте, а Криш оформил дубль. Билеты стоили небывалых денег, а на один так называемый «золотой билет» устроили целый аукцион. Торги начались со ставки в $ 266 тыс., а закрылись на $ 2,6 млн – победителем стал саудовский бизнесмен в сфере недвижимости Мушреф бин Ахмед Аль-Гамди. Он смотрел исторический матч из ВИП-ложи, а после игры зашёл в раздевалку. Все доходы с продажи этого билета были направлены на благотворительность.

В этом году Саудовская Аравия решила повторить встречу двух легенд, устроив вроде как последний «последний танец». Страна пригласила «Интер Майами» принять участие в Riyadh Season Cup – такая сделка стала выгодной для обеих сторон, поэтому американский клуб согласился.

«Эти матчи станут важным испытанием для нашей команды, что принесёт нам пользу по мере приближения нового сезона, – сказал спортивный директор «Интер Майами» Крис Хендерсон. – Мы рады, что наша команда получит шанс сразиться с такими клубами, как «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср».

Что за Кубок сезона?

С 2019 года в стране проводится Riyadh Season – ежегодный развлекательный и спортивный фестиваль, финансируемый государством, потому что его проведение является частью саудовской стратегии «Видение 2030» по продвижению страны. Он длится с октября по март, в рамках него проходит множество событий: концерты, выставки, спортивные соревнования, гастрономические фестивали и т. д. В прошлом году, например, было организовано множество зон, где разные страны представляли свою культуру, и приезжал «ПСЖ». В этом сезоне список спортивных активностей сильно увеличился: был и бокс (Тайсон Фьюри против Фрэнсиса Нганну), реслинг, теннис (приезжали Новак Джокович и Карлос Алькарас), Суперкубок Испании, Суперкубок Италии и вот теперь ещё сезонный кубок с участием Месси. Всего в нём участвуют три команды: «Аль-Хиляль», «Аль-Наср» и «Интер Майами».

Новак Джокович Фото: EPA/ТАСС

По словам председателя управления развлечений Турки Аль аш-Шейха, правительство потратило 3,1 миллиарда риалов ($ 830 млн) на мероприятия в 2019-м, получив 6 миллиардов риалов «прямого и косвенного» дохода. За 60 дней проведения фестиваля этого сезона была преодолена отметка в 12 млн посетителей, а 40% запланированного дохода были получены ещё до его начала за счёт спонсорства и ряда крупных сделок. За несколько лет Riyadh Season стал значимым событием в регионе: фестиваль привлекает туристов, продвигает местную и другие культуры, а ещё приносит немало денег – по тому, что говорят официальные лица, стратегия действительно работает.

Что принесёт встреча Месси и Роналду?

Председатель Главного управления развлечений Турки Аль аш-Шейх сообщил, что все билеты на матчи Кубка были проданы – суммарно продажи принесли порядка $ 12 млн. И это без учёта спонсорских контрактов и аренды, что сильно увеличит выручку турнира. По словам Аль аш-Шейха, 300 экспертов будут следить за трансляцией матчей, также он добавил, что продакшен одной игры стоил как восемь матчей чемпионата мира.

Финансовая выгода «Интер Майами» не разглашается, но, судя по тому, что команду поселили в отеле Four Seasons в башне «Королевство», принадлежащем принцу Аль-Валиду бин Талалу, команду не обидят и в финансовом плане. «ПСЖ», например, год назад получил $ 10 млн.

Если Роналду всё же не сыграет, то это вряд ли это ударит по доходам Саудовской Аравии – билеты уже проданы, спонсорские пакеты – тоже. А вот болельщики однозначно расстроятся, что заплатили за «Последний танец» двоих, а получили лишь соло.