Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Ангола. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Итоги трансферного окна в Европе: сколько потратили клубы, сколько заработали команды, крупные трансферы

Этой зимой на трансферном рынке шиковала не АПЛ. Финансовые итоги окна
Полина Куимова
Итоги трансферного окна в Европе
Аудио-версия:
Комментарии
Изучаем, как провели трансферный период клубы топ-5 лиг.

В Европе закрылось трансферное окно. Оно получилось весьма экономным: в этот раз не было ни одного трансфера дороже € 40 млн, ни одна команда из топ-5 лиг не потратила на покупки больше € 50 млн, а суммарные затраты клубов в элите европейского футбола составили € 580 млн.

Самые большие траты: среди лиг – во Франции, среди клубов – у «Лиона»

ЛигаСумма затратКлуб, который больше всех потратилСамый дорогой трансфер
Лига 1€ 190,93 млн«Лион» (€ 50,13 млн)Малик Фофана (€ 17 млн)
АПЛ€ 119,82 млн«Тоттенхэм» (€ 25 млн)Раду Дрэгушин (€ 25 млн)
Серия А€ 101,25 млн«Наполи» (€ 21 млн)Сириль Нгонж (€ 18 млн)
Ла Лига€ 86,25 млн«Барселона» (€ 40 млн)Витор Роке (€ 40 млн)
Бундеслига€ 82,5 млн«Бавария» (€ 30 млн)Саша Боэ (€ 30 млн)

Удивительно, но факт: в этом году на трансферном рынке шиковали не английские клубы, а
французские. Хотя огромными эти траты назвать сложно: суммарно все команды потратили € 190,93 млн. Больше всех – € 50,13 млн – потратил «Лион» на покупку пяти футболистов, среди которых два игрока из бельгийского «Гента» (Малик Фофана, € 17 млн; Гифт Орбан, € 12 млн) и 35-летний Неманья Матич за € 2,6 млн. Ещё € 11,7 млн клуб заплатил за одну аренду Ореля Мангала из «Ноттингем Фореста». «ПСЖ», который до последнего дня трансферного окна лидировал по тратам, в итоге стал вторым: парижане оформили всего два трансфера общей стоимостью € 20 млн. Закупиться решил ещё и «Ренн» – суммарно клуб выложил € 26,5 млн за двоих футболистов. «Марсель» также попал в топ тех, кто потратил больше € 20 млн, однако за счёт одной лишь продажи Ренана Лоди в саудовский «Аль-Хиляль» не только отбил затраты, но ещё и остался в плюсе на € 1 млн.

Топ-5 покупок французских клубов

ИгрокКлубОткуда пришёлСумма трансфера
🇧🇷 Лукас Бералдо«ПСЖ»«Сан-Паулу»€ 20 млн
🇧🇷 Габриэл Москардо«ПСЖ»«Коринтианс»€ 20 млн
🇧🇪 Малик Фофана«Лион»«Гент»€ 17 млн
🇳🇱 Азор Матусива«Ренн»«Реймс»€ 15,5 млн
🇳🇬 Гифт Орбан«Лион»«Гент»€ 12 млн

Клубы остальных четырёх лиг потратили почти в 1,5-2 раза меньше, чем французские. АПЛ за пару дней до закрытия окна вообще шла на четвёртом месте по затратам, но в последний день клубы включились и закрыли пару сделок, что подняло лигу на вторую строчку. При этом некоторые топовые клубы так никого и не купили: «Брайтон» потратил на трансферы больше, чем «Челси», «Ньюкасл», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» вместе взятые – € 12,15 млн против € 0. Только девять команд Премьер-лиги этой зимой кого-то купили – остальные же либо взяли игроков в аренду, либо не провели вообще ни одного трансфера («Эвертон»).

Топ-5 покупок английских клубов

ИгрокКлубОткуда пришёлСумма трансфера
🇷🇴 Раду Дрэгушин«Тоттенхэм»«Дженоа»€ 25 млн
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Адам Уортон«Кристал Пэлас»«Блэкберн»€ 21,1 млн
🇦🇷 Клаудио Эчеверри (остался в аренде)«Манчестер Сити»«Ривер Плейт»€ 14,5 млн
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Морган Роджерс«Астон Вилла»«Мидлсбро»€ 9,4 млн
🇦🇷 Валентин Барко«Брайтон»«Бока Хуниорс»€ 9,15 млн

В Серии А только три клуба остались с € 0 в графе затрат – остальные же совершали покупки, пусть большинство из них не превысило даже € 5 млн. Интересно, что в топ-5 трансферов сразу два футболиста из «Вероны»: клуб, который идёт сейчас на 16-м месте, устроил неплохую распродажу и отлично на этом заработал. «Интер» подписал первого в истории Серии А канадца, отдав за него € 7 млн, что стало пятой по величине тратой среди итальянских клубов в это трансферное окно. «Рома» под закрытие трансферного окна подписала лидера «Эмполи» Томмазо Бальданци и ворвалась в топ, хотя до этого все траты клуба составляли € 650 тыс за аренду Деана Хёйсена из «Ювентуса».

Топ-5 покупок итальянских клубов

ИгрокКлубОткуда пришёлСумма трансфера
🇧🇪 Сириль Нгонж«Наполи»«Верона»€ 18 млн
🇦🇷 Сантьяго Кастро«Болонья»«Велес Сарсфилд»€ 12 млн
🇮🇹 Томмазо Бальданци«Рома»«Эмполи»€ 10 млн
🇸🇪 Исак Хин«Аталанта»«Верона»€ 8,5 млн
🇨🇦 Тейджон Бьюкенен«Интер»«Брюгге»€ 7 млн
А здесь о том, как прошёл последний день трансферного окна
Трансферное окно в Европе – всё! Главные сделки последнего дня
Live
Трансферное окно в Европе – всё! Главные сделки последнего дня

В Ла Лиге 46% всех затрат пришлось на один-единственный трансфер «Барселоны» (и то – договорённость о переходе Витора Роке была достигнута ещё летом), потому что 13 из 20 команд (а это 65% от всех в лиге!) не потратили ни евро. Среди таковых – «Жирона» и «Реал», которые никого не купили (мадридский клуб никого не взял даже в аренду). Всего клубы Ла Лиги заплатили за 9 футболистов (остальных взяли в аренду или бесплатно), при этом только двое из них стоили дороже € 10 млн.

Топ-5 покупок испанских клубов

ИгрокКлубОткуда пришёлСумма трансфера
🇧🇷 Витор Роке«Барселона»«Атлетико Паранаэнсе»€ 40 млн
🇧🇪 Артур Вермерен«Атлетико»«Антверпен»€ 18 млн
🇺🇸 Джонни Кардозо«Бетис»«Интернасьонал»€ 6 млн
🇦🇷 Тадео Алленде«Сельта»«Годой Крус»€ 4,5 млн
🇸🇷 Шеральдо Бекер«Реал Сосьедад»«Унион»€ 3 млн

В Бундеслиге тоже есть перекос, но тут без сюрпризов: «Бавария» потратила € 30 млн на переход Саши Боэ, что составило 36,4% от общих затрат клубов. На втором месте по тратам идёт «Лейпциг», который приобрёл македонца Элифа Элмаса, а дальше – огромная пропасть: ближайший клуб по тратам – «Айнтрахт» с € 8 млн за Баойю. 9 из 18 команд не потратили ничего (среди них «Боруссия», которая взяла Джейдона Санчо и Яна Матсена в аренду), два клуба – «Хайденхайм» и «Кёльн» – не приобрели вообще никого.

Топ-5 покупок немецких клубов

ИгрокКлубОткуда пришёлСумма трансфера
🇫🇷 Саша Боэ«Бавария»«Галатасарай»€ 30 млн
🇲🇰 Элиф Элмас«Лейпциг»«Наполи»€ 24 млн
🇫🇷 Жан-Маттео Баойя«Айнтрахт»«Анже»€ 8 млн
🇧🇪 Йорб Вертессен«Унион»«ПСВ»€ 4,75 млн
🇩🇪 Натаниэль Браун«Айнтрахт»«Нюрнберг»€ 3 млн

Лидер по доходам – Серия А. Франция — на втором месте, но по балансу в итоге худшая – из-за больших трат

Клубы Серии А заработали на трансферах € 127,23 млн – общий трансферный баланс лиги составил + € 25,98 млн. Ни в одном другом чемпионате клубы не вышли в плюс, а АПЛ и вовсе ушла в минус больше всех – на € 98,56 млн.

ЛигаСумма доходаБалансКлуб, который больше всех заработалСамый дорогой трансфер
Серия А€ 127,23 млн€ 25,98 млн«Верона» (€ 41,7 млн)Сириль Нгонж (€ 18 млн)
Лига 1€ 94,1 млн— € 96,83 млн«Марсель» (€ 23 млн)Ренан Лоди (€ 18 млн)
Ла Лига€ 44,25 млн— € 42 млн«Реал Сосьедад» (€ 10 млн)Мохамед-Али Шо (€ 10 млн)
АПЛ€ 22,66 млн— € 98,56 млн«Ноттингем Форест» (€ 5 млн)Густаво Скарпа (€ 5 млн)
Бундеслига€ 11,38 млн— € 71,13 млн«Унион» (€ 3 млн)Шеральдо Бекер (€ 3 млн)

В Италии на общий результат сильно повлияли продажи «Вероны»: клуб распрощался с семью футболистами, за которых суммарно получил € 44,7 млн, и в итоге закрыл ТО с плюсом в € 36,4 млн. Всего с положительным балансом осталось семь клубов.

Лучшие клубы Серии А по трансферному балансу

КлубСумма доходаБалансСамый дорогой трансфер
«Верона»€ 44,7 млн€ 36,4 млнСириль Нгонж (€ 18 млн)
«Дженоа»€ 25 млн€ 20,75 млнРаду Дрэгушин (€ 25 млн)
«Эмполи»€ 10 млн€ 9,3 млнТоммазо Бальданци (€ 10 млн)
«Торино»€ 4 млн€ 3,65 млнДавид Зима (€ 4 млн)
«Салернитана»€ 3,65 млн€ 3,4 млнПаскуале Маццоки (€ 3 млн)

Во Франции прибыль от трансферов также зафиксировали семь команд. Больше всего получил «Нант – € 11,3 млн – за счёт продажи Алиду Сейду, чуть меньше «Клермон», выручивший с одного трансфера € 11 млн. «Реймс» продал Азора Матусиву € 15,5 млн, но в плюсе остался на € 9,5 млн за счёт покупки Серхио Акиеме. Ещё три клуба – «Марсель», «Монако» и «Метц» – остались в плюсе меньше чем на € 1 млн.

Лучшие клубы Лиги 1 по трансферному балансу

КлубСумма доходаБалансСамый дорогой трансфер
«Нант»€ 16,3 млн€ 11,3 млнКентен Мерлен (€ 10 млн)
«Клермон»€ 11 млн€ 11 млнАлиду Сейду (€ 11 млн)
«Реймс»€ 15,5 млн€ 9,5 млнАзор Матусива (€ 15,5 млн)
«Страсбург»€ 11,5 млн€ 6,8 млнМатц Селс (€ 8 млн)




В Ла Лиге пять клубов закрыли трансферное окно с положительным балансом, и «Реал Сосьедад» из них получил больше всех (+ € 7 млн). «Реал Бетис» заработал рекордные для Ла Лиги этой зимой € 17 млн, но за счёт трёх покупок на € 15 млн остался в плюсе всего на € 2 млн.

Лучшие клубы Ла Лиги по трансферному балансу

КлубСумма доходаБалансСамый дорогой трансфер
«Реал Сосьедад»€ 10 млн€ 7 млнМохамед-Али Шо (€ 10 млн)
«Альмерия»€ 6 млн€ 6 млнСерхио Акиеме (€ 6 млн)
«Осасуна»€ 4 млн€ 4 млнЧими Авила (€ 4 млн)
«Валенсия»€ 2,6 млн€ 2,6 млнКоба Коиндреди (€ 2,6 млн)
«Реал Бетис»€ 17 млн€ 2 млнЛуис Энрике (€ 16 млн)

В Бундеслиге таких команд четыре, но доходы очень маленькие: «Боруссия» Д и «Байер» (+ € 1 млн), «Штуттгарт» (+ 750 тыс.), «Дармштадт»(+ € 125 тыс.). В АПЛ похожая ситуация – только два клуба в плюсе: «Ноттингем Форест» (+ € 7,7 млн) и «Вест Хэм» (+ € 1,66 млн).

Глобально это трансферное окно получилось экономным и без громких трансферов. Скорее всего, это означает одно – летом будет жарко.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android