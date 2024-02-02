Этой зимой на трансферном рынке шиковала не АПЛ. Финансовые итоги окна

В Европе закрылось трансферное окно. Оно получилось весьма экономным: в этот раз не было ни одного трансфера дороже € 40 млн, ни одна команда из топ-5 лиг не потратила на покупки больше € 50 млн, а суммарные затраты клубов в элите европейского футбола составили € 580 млн.

Самые большие траты: среди лиг – во Франции, среди клубов – у «Лиона»

Удивительно, но факт: в этом году на трансферном рынке шиковали не английские клубы, а

французские. Хотя огромными эти траты назвать сложно: суммарно все команды потратили € 190,93 млн. Больше всех – € 50,13 млн – потратил «Лион» на покупку пяти футболистов, среди которых два игрока из бельгийского «Гента» (Малик Фофана, € 17 млн; Гифт Орбан, € 12 млн) и 35-летний Неманья Матич за € 2,6 млн. Ещё € 11,7 млн клуб заплатил за одну аренду Ореля Мангала из «Ноттингем Фореста». «ПСЖ», который до последнего дня трансферного окна лидировал по тратам, в итоге стал вторым: парижане оформили всего два трансфера общей стоимостью € 20 млн. Закупиться решил ещё и «Ренн» – суммарно клуб выложил € 26,5 млн за двоих футболистов. «Марсель» также попал в топ тех, кто потратил больше € 20 млн, однако за счёт одной лишь продажи Ренана Лоди в саудовский «Аль-Хиляль» не только отбил затраты, но ещё и остался в плюсе на € 1 млн.

Топ-5 покупок французских клубов

Игрок Клуб Откуда пришёл Сумма трансфера 🇧🇷 Лукас Бералдо «ПСЖ» «Сан-Паулу» € 20 млн 🇧🇷 Габриэл Москардо «ПСЖ» «Коринтианс» € 20 млн 🇧🇪 Малик Фофана «Лион» «Гент» € 17 млн 🇳🇱 Азор Матусива «Ренн» «Реймс» € 15,5 млн 🇳🇬 Гифт Орбан «Лион» «Гент» € 12 млн

Клубы остальных четырёх лиг потратили почти в 1,5-2 раза меньше, чем французские. АПЛ за пару дней до закрытия окна вообще шла на четвёртом месте по затратам, но в последний день клубы включились и закрыли пару сделок, что подняло лигу на вторую строчку. При этом некоторые топовые клубы так никого и не купили: «Брайтон» потратил на трансферы больше, чем «Челси», «Ньюкасл», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» вместе взятые – € 12,15 млн против € 0. Только девять команд Премьер-лиги этой зимой кого-то купили – остальные же либо взяли игроков в аренду, либо не провели вообще ни одного трансфера («Эвертон»).

Топ-5 покупок английских клубов

Игрок Клуб Откуда пришёл Сумма трансфера 🇷🇴 Раду Дрэгушин «Тоттенхэм» «Дженоа» € 25 млн 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Адам Уортон «Кристал Пэлас» «Блэкберн» € 21,1 млн 🇦🇷 Клаудио Эчеверри (остался в аренде) «Манчестер Сити» «Ривер Плейт» € 14,5 млн 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Морган Роджерс «Астон Вилла» «Мидлсбро» € 9,4 млн 🇦🇷 Валентин Барко «Брайтон» «Бока Хуниорс» € 9,15 млн

В Серии А только три клуба остались с € 0 в графе затрат – остальные же совершали покупки, пусть большинство из них не превысило даже € 5 млн. Интересно, что в топ-5 трансферов сразу два футболиста из «Вероны»: клуб, который идёт сейчас на 16-м месте, устроил неплохую распродажу и отлично на этом заработал. «Интер» подписал первого в истории Серии А канадца, отдав за него € 7 млн, что стало пятой по величине тратой среди итальянских клубов в это трансферное окно. «Рома» под закрытие трансферного окна подписала лидера «Эмполи» Томмазо Бальданци и ворвалась в топ, хотя до этого все траты клуба составляли € 650 тыс за аренду Деана Хёйсена из «Ювентуса».

Топ-5 покупок итальянских клубов

Игрок Клуб Откуда пришёл Сумма трансфера 🇧🇪 Сириль Нгонж «Наполи» «Верона» € 18 млн 🇦🇷 Сантьяго Кастро «Болонья» «Велес Сарсфилд» € 12 млн 🇮🇹 Томмазо Бальданци «Рома» «Эмполи» € 10 млн 🇸🇪 Исак Хин «Аталанта» «Верона» € 8,5 млн 🇨🇦 Тейджон Бьюкенен «Интер» «Брюгге» € 7 млн

В Ла Лиге 46% всех затрат пришлось на один-единственный трансфер «Барселоны» (и то – договорённость о переходе Витора Роке была достигнута ещё летом), потому что 13 из 20 команд (а это 65% от всех в лиге!) не потратили ни евро. Среди таковых – «Жирона» и «Реал», которые никого не купили (мадридский клуб никого не взял даже в аренду). Всего клубы Ла Лиги заплатили за 9 футболистов (остальных взяли в аренду или бесплатно), при этом только двое из них стоили дороже € 10 млн.

Топ-5 покупок испанских клубов

Игрок Клуб Откуда пришёл Сумма трансфера 🇧🇷 Витор Роке «Барселона» «Атлетико Паранаэнсе» € 40 млн 🇧🇪 Артур Вермерен «Атлетико» «Антверпен» € 18 млн 🇺🇸 Джонни Кардозо «Бетис» «Интернасьонал» € 6 млн 🇦🇷 Тадео Алленде «Сельта» «Годой Крус» € 4,5 млн 🇸🇷 Шеральдо Бекер «Реал Сосьедад» «Унион» € 3 млн

В Бундеслиге тоже есть перекос, но тут без сюрпризов: «Бавария» потратила € 30 млн на переход Саши Боэ, что составило 36,4% от общих затрат клубов. На втором месте по тратам идёт «Лейпциг», который приобрёл македонца Элифа Элмаса, а дальше – огромная пропасть: ближайший клуб по тратам – «Айнтрахт» с € 8 млн за Баойю. 9 из 18 команд не потратили ничего (среди них «Боруссия», которая взяла Джейдона Санчо и Яна Матсена в аренду), два клуба – «Хайденхайм» и «Кёльн» – не приобрели вообще никого.

Топ-5 покупок немецких клубов

Игрок Клуб Откуда пришёл Сумма трансфера 🇫🇷 Саша Боэ «Бавария» «Галатасарай» € 30 млн 🇲🇰 Элиф Элмас «Лейпциг» «Наполи» € 24 млн 🇫🇷 Жан-Маттео Баойя «Айнтрахт» «Анже» € 8 млн 🇧🇪 Йорб Вертессен «Унион» «ПСВ» € 4,75 млн 🇩🇪 Натаниэль Браун «Айнтрахт» «Нюрнберг» € 3 млн

Лидер по доходам – Серия А. Франция — на втором месте, но по балансу в итоге худшая – из-за больших трат

Клубы Серии А заработали на трансферах € 127,23 млн – общий трансферный баланс лиги составил + € 25,98 млн. Ни в одном другом чемпионате клубы не вышли в плюс, а АПЛ и вовсе ушла в минус больше всех – на € 98,56 млн.

Лига Сумма дохода Баланс Клуб, который больше всех заработал Самый дорогой трансфер Серия А € 127,23 млн € 25,98 млн «Верона» (€ 41,7 млн) Сириль Нгонж (€ 18 млн) Лига 1 € 94,1 млн — € 96,83 млн «Марсель» (€ 23 млн) Ренан Лоди (€ 18 млн) Ла Лига € 44,25 млн — € 42 млн «Реал Сосьедад» (€ 10 млн) Мохамед-Али Шо (€ 10 млн) АПЛ € 22,66 млн — € 98,56 млн «Ноттингем Форест» (€ 5 млн) Густаво Скарпа (€ 5 млн) Бундеслига € 11,38 млн — € 71,13 млн «Унион» (€ 3 млн) Шеральдо Бекер (€ 3 млн)

В Италии на общий результат сильно повлияли продажи «Вероны»: клуб распрощался с семью футболистами, за которых суммарно получил € 44,7 млн, и в итоге закрыл ТО с плюсом в € 36,4 млн. Всего с положительным балансом осталось семь клубов.

Лучшие клубы Серии А по трансферному балансу

Клуб Сумма дохода Баланс Самый дорогой трансфер «Верона» € 44,7 млн € 36,4 млн Сириль Нгонж (€ 18 млн) «Дженоа» € 25 млн € 20,75 млн Раду Дрэгушин (€ 25 млн) «Эмполи» € 10 млн € 9,3 млн Томмазо Бальданци (€ 10 млн) «Торино» € 4 млн € 3,65 млн Давид Зима (€ 4 млн) «Салернитана» € 3,65 млн € 3,4 млн Паскуале Маццоки (€ 3 млн)

Во Франции прибыль от трансферов также зафиксировали семь команд. Больше всего получил «Нант – € 11,3 млн – за счёт продажи Алиду Сейду, чуть меньше «Клермон», выручивший с одного трансфера € 11 млн. «Реймс» продал Азора Матусиву € 15,5 млн, но в плюсе остался на € 9,5 млн за счёт покупки Серхио Акиеме. Ещё три клуба – «Марсель», «Монако» и «Метц» – остались в плюсе меньше чем на € 1 млн.

Лучшие клубы Лиги 1 по трансферному балансу

Клуб Сумма дохода Баланс Самый дорогой трансфер «Нант» € 16,3 млн € 11,3 млн Кентен Мерлен (€ 10 млн) «Клермон» € 11 млн € 11 млн Алиду Сейду (€ 11 млн) «Реймс» € 15,5 млн € 9,5 млн Азор Матусива (€ 15,5 млн) «Страсбург» € 11,5 млн € 6,8 млн Матц Селс (€ 8 млн)









В Ла Лиге пять клубов закрыли трансферное окно с положительным балансом, и «Реал Сосьедад» из них получил больше всех (+ € 7 млн). «Реал Бетис» заработал рекордные для Ла Лиги этой зимой € 17 млн, но за счёт трёх покупок на € 15 млн остался в плюсе всего на € 2 млн.

Лучшие клубы Ла Лиги по трансферному балансу

Клуб Сумма дохода Баланс Самый дорогой трансфер «Реал Сосьедад» € 10 млн € 7 млн Мохамед-Али Шо (€ 10 млн) «Альмерия» € 6 млн € 6 млн Серхио Акиеме (€ 6 млн) «Осасуна» € 4 млн € 4 млн Чими Авила (€ 4 млн) «Валенсия» € 2,6 млн € 2,6 млн Коба Коиндреди (€ 2,6 млн) «Реал Бетис» € 17 млн € 2 млн Луис Энрике (€ 16 млн)

В Бундеслиге таких команд четыре, но доходы очень маленькие: «Боруссия» Д и «Байер» (+ € 1 млн), «Штуттгарт» (+ 750 тыс.), «Дармштадт»(+ € 125 тыс.). В АПЛ похожая ситуация – только два клуба в плюсе: «Ноттингем Форест» (+ € 7,7 млн) и «Вест Хэм» (+ € 1,66 млн).

Глобально это трансферное окно получилось экономным и без громких трансферов. Скорее всего, это означает одно – летом будет жарко.