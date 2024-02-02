Этой зимой на трансферном рынке шиковала не АПЛ. Финансовые итоги окна

В Европе закрылось трансферное окно. Оно получилось весьма экономным: в этот раз не было ни одного трансфера дороже € 40 млн, ни одна команда из топ-5 лиг не потратила на покупки больше € 50 млн, а суммарные затраты клубов в элите европейского футбола составили € 580 млн.
Самые большие траты: среди лиг – во Франции, среди клубов – у «Лиона»
|Лига
|Сумма затрат
|Клуб, который больше всех потратил
|Самый дорогой трансфер
|Лига 1
|€ 190,93 млн
|«Лион» (€ 50,13 млн)
|Малик Фофана (€ 17 млн)
|АПЛ
|€ 119,82 млн
|«Тоттенхэм» (€ 25 млн)
|Раду Дрэгушин (€ 25 млн)
|Серия А
|€ 101,25 млн
|«Наполи» (€ 21 млн)
|Сириль Нгонж (€ 18 млн)
|Ла Лига
|€ 86,25 млн
|«Барселона» (€ 40 млн)
|Витор Роке (€ 40 млн)
|Бундеслига
|€ 82,5 млн
|«Бавария» (€ 30 млн)
|Саша Боэ (€ 30 млн)
Удивительно, но факт: в этом году на трансферном рынке шиковали не английские клубы, а
французские. Хотя огромными эти траты назвать сложно: суммарно все команды потратили € 190,93 млн. Больше всех – € 50,13 млн – потратил «Лион» на покупку пяти футболистов, среди которых два игрока из бельгийского «Гента» (Малик Фофана, € 17 млн; Гифт Орбан, € 12 млн) и 35-летний Неманья Матич за € 2,6 млн. Ещё € 11,7 млн клуб заплатил за одну аренду Ореля Мангала из «Ноттингем Фореста». «ПСЖ», который до последнего дня трансферного окна лидировал по тратам, в итоге стал вторым: парижане оформили всего два трансфера общей стоимостью € 20 млн. Закупиться решил ещё и «Ренн» – суммарно клуб выложил € 26,5 млн за двоих футболистов. «Марсель» также попал в топ тех, кто потратил больше € 20 млн, однако за счёт одной лишь продажи Ренана Лоди в саудовский «Аль-Хиляль» не только отбил затраты, но ещё и остался в плюсе на € 1 млн.
Топ-5 покупок французских клубов
|Игрок
|Клуб
|Откуда пришёл
|Сумма трансфера
|🇧🇷 Лукас Бералдо
|«ПСЖ»
|«Сан-Паулу»
|€ 20 млн
|🇧🇷 Габриэл Москардо
|«ПСЖ»
|«Коринтианс»
|€ 20 млн
|🇧🇪 Малик Фофана
|«Лион»
|«Гент»
|€ 17 млн
|🇳🇱 Азор Матусива
|«Ренн»
|«Реймс»
|€ 15,5 млн
|🇳🇬 Гифт Орбан
|«Лион»
|«Гент»
|€ 12 млн
Клубы остальных четырёх лиг потратили почти в 1,5-2 раза меньше, чем французские. АПЛ за пару дней до закрытия окна вообще шла на четвёртом месте по затратам, но в последний день клубы включились и закрыли пару сделок, что подняло лигу на вторую строчку. При этом некоторые топовые клубы так никого и не купили: «Брайтон» потратил на трансферы больше, чем «Челси», «Ньюкасл», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» вместе взятые – € 12,15 млн против € 0. Только девять команд Премьер-лиги этой зимой кого-то купили – остальные же либо взяли игроков в аренду, либо не провели вообще ни одного трансфера («Эвертон»).
Топ-5 покупок английских клубов
|Игрок
|Клуб
|Откуда пришёл
|Сумма трансфера
|🇷🇴 Раду Дрэгушин
|«Тоттенхэм»
|«Дженоа»
|€ 25 млн
|🏴 Адам Уортон
|«Кристал Пэлас»
|«Блэкберн»
|€ 21,1 млн
|🇦🇷 Клаудио Эчеверри (остался в аренде)
|«Манчестер Сити»
|«Ривер Плейт»
|€ 14,5 млн
|🏴 Морган Роджерс
|«Астон Вилла»
|«Мидлсбро»
|€ 9,4 млн
|🇦🇷 Валентин Барко
|«Брайтон»
|«Бока Хуниорс»
|€ 9,15 млн
В Серии А только три клуба остались с € 0 в графе затрат – остальные же совершали покупки, пусть большинство из них не превысило даже € 5 млн. Интересно, что в топ-5 трансферов сразу два футболиста из «Вероны»: клуб, который идёт сейчас на 16-м месте, устроил неплохую распродажу и отлично на этом заработал. «Интер» подписал первого в истории Серии А канадца, отдав за него € 7 млн, что стало пятой по величине тратой среди итальянских клубов в это трансферное окно. «Рома» под закрытие трансферного окна подписала лидера «Эмполи» Томмазо Бальданци и ворвалась в топ, хотя до этого все траты клуба составляли € 650 тыс за аренду Деана Хёйсена из «Ювентуса».
Топ-5 покупок итальянских клубов
|Игрок
|Клуб
|Откуда пришёл
|Сумма трансфера
|🇧🇪 Сириль Нгонж
|«Наполи»
|«Верона»
|€ 18 млн
|🇦🇷 Сантьяго Кастро
|«Болонья»
|«Велес Сарсфилд»
|€ 12 млн
|🇮🇹 Томмазо Бальданци
|«Рома»
|«Эмполи»
|€ 10 млн
|🇸🇪 Исак Хин
|«Аталанта»
|«Верона»
|€ 8,5 млн
|🇨🇦 Тейджон Бьюкенен
|«Интер»
|«Брюгге»
|€ 7 млн
В Ла Лиге 46% всех затрат пришлось на один-единственный трансфер «Барселоны» (и то – договорённость о переходе Витора Роке была достигнута ещё летом), потому что 13 из 20 команд (а это 65% от всех в лиге!) не потратили ни евро. Среди таковых – «Жирона» и «Реал», которые никого не купили (мадридский клуб никого не взял даже в аренду). Всего клубы Ла Лиги заплатили за 9 футболистов (остальных взяли в аренду или бесплатно), при этом только двое из них стоили дороже € 10 млн.
Топ-5 покупок испанских клубов
|Игрок
|Клуб
|Откуда пришёл
|Сумма трансфера
|🇧🇷 Витор Роке
|«Барселона»
|«Атлетико Паранаэнсе»
|€ 40 млн
|🇧🇪 Артур Вермерен
|«Атлетико»
|«Антверпен»
|€ 18 млн
|🇺🇸 Джонни Кардозо
|«Бетис»
|«Интернасьонал»
|€ 6 млн
|🇦🇷 Тадео Алленде
|«Сельта»
|«Годой Крус»
|€ 4,5 млн
|🇸🇷 Шеральдо Бекер
|«Реал Сосьедад»
|«Унион»
|€ 3 млн
В Бундеслиге тоже есть перекос, но тут без сюрпризов: «Бавария» потратила € 30 млн на переход Саши Боэ, что составило 36,4% от общих затрат клубов. На втором месте по тратам идёт «Лейпциг», который приобрёл македонца Элифа Элмаса, а дальше – огромная пропасть: ближайший клуб по тратам – «Айнтрахт» с € 8 млн за Баойю. 9 из 18 команд не потратили ничего (среди них «Боруссия», которая взяла Джейдона Санчо и Яна Матсена в аренду), два клуба – «Хайденхайм» и «Кёльн» – не приобрели вообще никого.
Топ-5 покупок немецких клубов
|Игрок
|Клуб
|Откуда пришёл
|Сумма трансфера
|🇫🇷 Саша Боэ
|«Бавария»
|«Галатасарай»
|€ 30 млн
|🇲🇰 Элиф Элмас
|«Лейпциг»
|«Наполи»
|€ 24 млн
|🇫🇷 Жан-Маттео Баойя
|«Айнтрахт»
|«Анже»
|€ 8 млн
|🇧🇪 Йорб Вертессен
|«Унион»
|«ПСВ»
|€ 4,75 млн
|🇩🇪 Натаниэль Браун
|«Айнтрахт»
|«Нюрнберг»
|€ 3 млн
Лидер по доходам – Серия А. Франция — на втором месте, но по балансу в итоге худшая – из-за больших трат
Клубы Серии А заработали на трансферах € 127,23 млн – общий трансферный баланс лиги составил + € 25,98 млн. Ни в одном другом чемпионате клубы не вышли в плюс, а АПЛ и вовсе ушла в минус больше всех – на € 98,56 млн.
|Лига
|Сумма дохода
|Баланс
|Клуб, который больше всех заработал
|Самый дорогой трансфер
|Серия А
|€ 127,23 млн
|€ 25,98 млн
|«Верона» (€ 41,7 млн)
|Сириль Нгонж (€ 18 млн)
|Лига 1
|€ 94,1 млн
|— € 96,83 млн
|«Марсель» (€ 23 млн)
|Ренан Лоди (€ 18 млн)
|Ла Лига
|€ 44,25 млн
|— € 42 млн
|«Реал Сосьедад» (€ 10 млн)
|Мохамед-Али Шо (€ 10 млн)
|АПЛ
|€ 22,66 млн
|— € 98,56 млн
|«Ноттингем Форест» (€ 5 млн)
|Густаво Скарпа (€ 5 млн)
|Бундеслига
|€ 11,38 млн
|— € 71,13 млн
|«Унион» (€ 3 млн)
|Шеральдо Бекер (€ 3 млн)
В Италии на общий результат сильно повлияли продажи «Вероны»: клуб распрощался с семью футболистами, за которых суммарно получил € 44,7 млн, и в итоге закрыл ТО с плюсом в € 36,4 млн. Всего с положительным балансом осталось семь клубов.
Лучшие клубы Серии А по трансферному балансу
|Клуб
|Сумма дохода
|Баланс
|Самый дорогой трансфер
|«Верона»
|€ 44,7 млн
|€ 36,4 млн
|Сириль Нгонж (€ 18 млн)
|«Дженоа»
|€ 25 млн
|€ 20,75 млн
|Раду Дрэгушин (€ 25 млн)
|«Эмполи»
|€ 10 млн
|€ 9,3 млн
|Томмазо Бальданци (€ 10 млн)
|«Торино»
|€ 4 млн
|€ 3,65 млн
|Давид Зима (€ 4 млн)
|«Салернитана»
|€ 3,65 млн
|€ 3,4 млн
|Паскуале Маццоки (€ 3 млн)
Во Франции прибыль от трансферов также зафиксировали семь команд. Больше всего получил «Нант – € 11,3 млн – за счёт продажи Алиду Сейду, чуть меньше «Клермон», выручивший с одного трансфера € 11 млн. «Реймс» продал Азора Матусиву € 15,5 млн, но в плюсе остался на € 9,5 млн за счёт покупки Серхио Акиеме. Ещё три клуба – «Марсель», «Монако» и «Метц» – остались в плюсе меньше чем на € 1 млн.
Лучшие клубы Лиги 1 по трансферному балансу
|Клуб
|Сумма дохода
|Баланс
|Самый дорогой трансфер
|«Нант»
|€ 16,3 млн
|€ 11,3 млн
|Кентен Мерлен (€ 10 млн)
|«Клермон»
|€ 11 млн
|€ 11 млн
|Алиду Сейду (€ 11 млн)
|«Реймс»
|€ 15,5 млн
|€ 9,5 млн
|Азор Матусива (€ 15,5 млн)
|«Страсбург»
|€ 11,5 млн
|€ 6,8 млн
|Матц Селс (€ 8 млн)
В Ла Лиге пять клубов закрыли трансферное окно с положительным балансом, и «Реал Сосьедад» из них получил больше всех (+ € 7 млн). «Реал Бетис» заработал рекордные для Ла Лиги этой зимой € 17 млн, но за счёт трёх покупок на € 15 млн остался в плюсе всего на € 2 млн.
Лучшие клубы Ла Лиги по трансферному балансу
|Клуб
|Сумма дохода
|Баланс
|Самый дорогой трансфер
|«Реал Сосьедад»
|€ 10 млн
|€ 7 млн
|Мохамед-Али Шо (€ 10 млн)
|«Альмерия»
|€ 6 млн
|€ 6 млн
|Серхио Акиеме (€ 6 млн)
|«Осасуна»
|€ 4 млн
|€ 4 млн
|Чими Авила (€ 4 млн)
|«Валенсия»
|€ 2,6 млн
|€ 2,6 млн
|Коба Коиндреди (€ 2,6 млн)
|«Реал Бетис»
|€ 17 млн
|€ 2 млн
|Луис Энрике (€ 16 млн)
В Бундеслиге таких команд четыре, но доходы очень маленькие: «Боруссия» Д и «Байер» (+ € 1 млн), «Штуттгарт» (+ 750 тыс.), «Дармштадт»(+ € 125 тыс.). В АПЛ похожая ситуация – только два клуба в плюсе: «Ноттингем Форест» (+ € 7,7 млн) и «Вест Хэм» (+ € 1,66 млн).
Глобально это трансферное окно получилось экономным и без громких трансферов. Скорее всего, это означает одно – летом будет жарко.