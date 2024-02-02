Парадокс «Барсы», успех Симеоне и уход эпохи. Разбор главных трансферов Ла Лиги

Трансферное окно в Европе закрыто. Некоторые переходы ещё будут долетать до нас, как афтершоки, но основная программа зимнего периода дозаявок завершена.

Настраиваем фокус и наводим его на Ла Лигу! Что интересного произошло в Испании в зимнее трансферное окно? Кто был самым активным? Кто потратил много, а кто сэкономил? Наконец, какие трансферы вызывают наибольший интерес?

Мы всё отфильтровали. С вас – прочитать и по возможности оставить коммент и реакцию. Вперёд!

Самый дорогой трансфер

Витор Роке Фото: David Ramos/Getty Images

Парадокс, но самый дорогой трансфер в Испании провернула «Барселона», которая страдает от безденежья. Юный Витор Роке приехал из «Атлетико Паранаэнсе» за € 40 млн, по данным сайта Transfermarkt. Наверняка «Барса» не будет платить всю сумму сразу, наверняка платежи размазаны на длительный период. Но всё равно удивительно, что именно каталонцы провернули самый дорогой трансфер в Ла Лиге, который заодно стал самым дорогим и для всей Европы.

В Бразилии Роке считается вторым по таланту после Эндрика. Были разговоры, что «Барса» переключилась на Витора, как раз когда Эндрика окончательно соблазнил «Реал». Уже по традиции у каталонцев возникли проблем с тем, чтобы заявить Роке на сезон. Но в итоге это удалось сделать. И, как ни странно, помогла травма Гави: испанца отзаявили, а свободное место как раз занял новичок.

Витор Роке и Эндрик Фото: Getty Images

На фоне многочисленных поражений «Барсы» и новости об уходе Хави Роке довольно быстро затерялся. Но при этом он уже успел забить. Вышел на замену в матче с «Осасуной» и принёс «Барселоне» победу. Скорее всего, Роке будет играть всё больше и больше. Во-первых, он постепенно адаптируется и уже разок решил игру. Во-вторых, у «Барсы» снова очень много травм. В-третьих, в чудовищной форме Левандовски.

Хави заявил, что подписание Роке – это решение клуба. Не Хави, не Деку, а именно клуба. «Барселоне» в нынешнем её состоянии тяжело думать на перспективу, но, очевидно, на Роке клуб рассчитывает вдолгую. И неважно, Хави тренер или кто-то другой (а с лета уже точно будет кто-то другой).

Эндрик приедет только летом. Так что сейчас у Роке есть фора, чтобы освоиться в Ла Лиге и в новом сезоне встретить своего дружбана-соотечественника во всеоружии.

Пассионарный «Атлетико»

Артур Вермерен и Габриэл Паулиста Фото: Getty Images

Если Витора Роке «Барселона» забрала, то другой молодой талант, который находился в сфере её интересов, выбрал «Атлетико». Артур Вермерен – одна из главных звёзд нового бельгийского поколения – теперь рубится в команде Диего Симеоне. Он уже дебютировал в матче с «Райо Вальекано». Правда, игра складывалась для «Атлетико» тяжело, и Вермерена заменили в перерыве.

У Симеоне уже играли заметные бельгийцы: Карраско, Алдервейрелд, сейчас есть Витсель. Алдервейрелд, кстати, выступал с Вермереном за «Антверпен» и наверняка многое рассказал про «Атлетико» и Чоло. Причём не факт, что Тоби рассказывал хорошее, ведь сам он в Мадриде не закрепился. Впрочем, раз Вермерен всё-таки доехал до «Атлетико», видимо, Алдервейрелд дал хорошую рекомендацию. Или, если дал плохую, Артур просто не стал его слушать.

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Вермерену ещё нет 20, но он уже выиграл все трофеи в Бельгии. А ещё попробовал на вкус Лигу чемпионов и в последнем туре группового этапа забил «Барселоне». Так что каталонцев он огорчил не только тем, что предпочёл перейти в «Атлетико».

Артур Вермерен Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Помимо Вермерена, к Симеоне приехал защитник Габриэл Паулиста. Причём приехал бесплатно: он разорвал контракт с «Валенсией» и перешёл на правах свободного агента. И без того немолодая защита «Атлетико» стала ещё старше – Габриэлу 33 года. Почему его взяли? А потому, что уехал Чаглар Сёюнджю.

Чаглар Сеюнджю Фото: fenerbahce.org

Чаглар пришёл летом после того, как у него закончился контракт с «Лестером». На бумаге сделка выглядела отлично: «Атлетико» взял игрока в самом футбольном возрасте, который проявил себя в АПЛ и в сборной. Но на деле Чаглар тотально проиграл конкуренцию и запомнился только удалением в матче с «Севильей».

Таким образом, «Атлетико» произвёл ротацию защитников. А ещё могла произойти ротация нападающих. Клубы из Саудовской Аравии очень хотели заполучить Анхеля Корреа. И «Атлетико» был готов его отпустить. И уже замену нашли в лице Мойзе Кина. Но в итоге Кин не прошёл медосмотр, и Корреа не уехал. Так что перестановок в нападении у «Атлетико» не произошло.

Саудовская Аравия и безысходность

Иван Ракитич Фото: twitter.com/AlShabab_EN

Ещё в декабре были сообщения о том, что в это трансферное окно саудовские клубы не будут тратить много денег. Тем не менее в их чемпионате появилась новая звезда – Иван Ракитич. Он договорился о том, чтобы «Севилья» отпустила его бесплатно, и благополучно отправился богатеть в «Аль-Шабаб». При этом «Аль-Шабаб» покинул другой экс-игрок «Севильи» – Эвер Банега. Аргентинец пост сдал – хорват пост принял!

Несмотря на возраст, Ракитич был одним из лидеров «Севильи». Команда в этом сезоне сменила уже двух тренеров, но играть так и не начала. И индивидуальный класс Ракитича, его дальние удары и передачи – это то немногое, благодаря чему «Севилья» хоть как-то набирала очки. Теперь этой опции нет.

Люсьен Агуме и Ханнибал Межбри Фото: Getty Images

Зато есть Люсьен Агуме и Ханнибал Межбри. Агуме за первую половину сезона сыграл в «Интере» четыре минуты. А Межбри на одной из первых тренировок в «Севилье» закусился с Мариано Диасом и был отстранён. Ненадолго – но сам факт! Вот таких футболистов «Севилья» взяла на замену Ракитичу и другому ветерану Фернандо, который вернулся в Бразилию.

Если бы в футболе, помимо xG и другой умной статистики, был какой-нибудь коэффициент деградации, у «Севильи» в этом сезоне он был бы очень высоким. Он начал расти ещё в прошлом сезоне, но сейчас добрался до максимальных значений. И зимние трансферы только подтверждают, насколько же у «Севильи» не всё в порядке.

«Лучшее оружие – то, в котором ты уверен»

Марселино Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

«Вильярреал» и «Севилья» в этом сезоне соревнуются, кто хуже. Обе команды во второй десятке Ла Лиги, обе уже два раза меняли тренера. Но «Вильярреал», в отличие от «Севильи», зимой стал сильнее. Тренер Марселино подтянул футболистов, которых хорошо знает: в клуб пришли Эрик Бейи и Гонсалу Гедеш.

Во время первого пришествия в «Вильярреал» Бейи оказался настолько крут, что почти за € 40 млн уехал в «Манчестер Юнайтед». Поначалу и там всё было в порядке, но затем начались травмы. Они никуда не делись ни в «Марселе», ни в «Бешикташе», где Бейи за полгода сыграл всего три полных матча.

Эрик Бейи Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Конечно, «Вильярреал» рисковал, когда возвращал Бейи. Но он был бесплатным, плюс Марселино хорошо его знал. В итоге сейчас ивуариец стабильно играет и является лучшим центральным защитником команды. Конечно, это многое говорит и об уровне других защитников. «Вильярреал» в этом сезоне чудовищен в обороне. Однако это не отменяет того, что Бейи сделал команду сильнее. Пока – на короткой дистанции. Но это уже кое-что.

С Гедешем Марселино работал в «Валенсии». Они выиграли Кубок Короля, Гонсалу в то время регулярно играл за сборную. А потом они с Марселино разошлись – и у португальца случился спад. В «Вулверхэмптоне» не заладилось, в «Бенфике» – тоже. И вот Гонсалу вернулся к любимому тренеру – и уже во втором матче забил «Барселоне». Можно сказать, Гедеш подтолкнул Хави к заявлению об уходе.

Гонсалу Гедеш Фото: David Ramos/Getty Images

При этом «Вильярреал» пристроил в «Шеффилд Юнайтед» Бена Бреретона Диаса, которого летом взял из «Блэкберна». В Испании Диас не забил ни разу, а в «ШЮ» – два гола в двух матчах АПЛ. Так что всем хорошо: и Бейи, и Гедешу, и Диасу, и, главное, «Вильярреалу»!

Ушла эпоха

Андрес Гуардадо прощается с болельщиками «Бетиса» Фото: David Ramos/Getty Images

«Бетис» покинул рекордсмен по количеству матчей среди иностранцев – Андрес Гуардадо. За шесть с половиной лет в Севилье он отыграл 218 матчей. И сейчас, когда ему уже 37 лет, решил вернуться на родину. Гуардадо, Чичарито, Жиньяк, Кариока – кажется, за чемпионатом Мексики имеет смысл следить хотя бы вполглаза.

Также «Бетис» покинул нападающий Борха Иглесиас. В первой части сезона в Ла Лиге он не забил ни одного мяча и заслуженно сидел на скамейке. А тут – вжух! И Борха переходит в «Байер», который борется за чемпионство в Германии. Дело в том, что сломался Виктор Бонифасе, и «Байеру» понадобился нападающий.

Борха Иглесиас Фото: Fran Santiago/Getty Images

Борха уехал в аренду без обязательства выкупа. Плюс в «Байере» играют говорящие по-испански Гримальдо, Инкапье и Паласиос. А тренирует всю эту банду Хаби Алонсо. В общем, Борхе не будет скучно вдали от дома. Хотя какая вообще скука? Человек со скамейки «Бетиса» залетел в состав, возможно, будущего чемпиона Германии. В такие шансы надо вцепляться мёртвой хваткой!

Последняя надежда

Брайан Сарагоса Фото: fcbayern.com

Среди команд Ла Лиги самый активный игрок на рынке – это «Гранада». Они совершили восемь трансферов на вход и шесть – на выход. Плюс незадолго до открытия трансферного окна там сменили тренера. Руководители пытаются хоть как-то взбодрить команду, которая с самого начала чемпионата стоит на вылет.

Из зимних трансферов можно отметить отъезд Уилсона Манафы. Не потому, что это какой-то суперигрок, которого невозможно заменить. А потому, что он поехал в «Шанхай Шэньхуа» к Леониду Слуцкому. Что касается трансферов на вход, можно выделить подписание Бруно Мендеса. У уругвайца закончился контракт с «Коринтиансом», и писали, что он мог перейти в ЦСКА. Но в итоге Мендес оказался в «Гранаде», играет, однако пока не может оторвать команду ото дна таблицы.

Уилсон Манафа Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

При этом главный трансфер «Гранады» состоялся перед самым дедлайном. «Бавария» забрала лидера андалусийцев Брайана Сарагосу. Он уже подписал контракт с немцами пару месяцев назад, но планировалось, что он переедет в Мюнхен летом. Однако «Бавария» решила доплатить «Гранаде» несколько миллионов и забрала Сарагосу уже сейчас.

Отъезд Сарагосы – серьёзнейший удар по «Гранаде». Он перекрывает все восемь трансферов на вход. Да, клуб получит дополнительные деньги. Но это своего рода компенсация за то, что «Гранада», расставаясь с Сарагосой сейчас, соглашается ещё сильнее приблизиться к Сегунде.