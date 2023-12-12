Драма «Севильи» в Лиге чемпионов! От провала не спас даже рекорд Рамоса

Участники группы В попрощались с Лигой чемпионов. Кто-то до весны 2024-го, а кто-то – до лучших времён.

Перед заключительным туром в этой группе было понятно, какие команды уже вышли с плей-офф и с какого места. «Арсенал» застолбил первую строчку, ПСВ — вторую. А в последнем туре они ещё и зарубились в Эйндховене. Естественно, оба тренера выпустили на поле далеко не основные составы. К примеру, у «Арсенала» место в воротах занял Аарон Рамсдейл, для которого этот матч стал дебютным в Лиге чемпионов.

Кстати, в первом тайме вратарь присел на газон после столкновения с соперником. Тренерский штаб «Арсенала» даже отправил в зону разминки Давида Райю, но выход основного голкипера не потребовался. Спасибо врачам. Первая половина вообще получилась несколько абсурдной. Моменты создавал ПСВ, а забил «Арсенал». В конце тайма Эдди Нкетиа завершил симпатичную атаку гостей бильярдным ударом в правый от себя угол.

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Хозяевам потребовалось всего пять минут после перерыва, чтобы огорчить соперника. В этом эпизоде чётко сработал Йорбе Вертессен, который положил в дальний угол рикошетом от штанги. И это было справедливо, ведь ПСВ точно наиграл как минимум на один гол. В оставшееся до финального свистка время соперники больше не порадовали болельщиков голами.

ПСВ в последнем туре дал бой «Арсеналу» Фото: Photo Prestige/Soccrates/Getty Images

В параллельном матче «Ланс» и «Севилья» выясняли, кто из них окажется в Лиге Европы. Французский клуб опережал соперника на три очка, и его устраивала ничья. Да ещё и матч проходил в Лансе. Но первая половина полностью осталась за гостями. «Севилья» временами просто не выпускала соперника с его половины поля, а вратарь испанцев Марко Дмитрович откровенно скучал. Достаточно сказать, что по итогам первой половины показатель xG (ожидаемые голы) «Ланса» составил 0,00.

Трудно было представить, что «Севилья» в этот вечер останется без Лиги Европы. Тем более когда Адрия Педроса вонзил мяч в перекладину на старте второй половины. Казалось, что рано или поздно оборона «Ланса» дрогнет. А вместо этого дрогнула «Севилья». Хозяева разогнали контратаку, а Медина (не Хесус, а Факундо) заработал пенальти. Поляк Пшемыслав Франковски не оставил вратарю никаких шансов. Таким образом, «Севилье» нужно было забивать дважды, чтобы подняться на третье место.

Концовка получилась огненной. Медина отметился не только у чужих ворот, но и у своих: Завалил Юссефа Эн-Несири и «привёз» пенальти. Но Брис Самба потащил удар Серхио Рамоса с «точки». Казалось, что удача точно отвернулась от «Севильи» в этом матче. Если бы не глазастые судьи. Они увидели, что Самба ещё до удара вышел обеими ногами с линии ворот. Так Рамос получил второй шанс. И пробил очень рискованно — «паненкой» под самую перекладину (получилось успешно). Вот уж действительно стальные нервы! Кстати, Рамос стал лучшим защитником-бомбардиром в истории ЛЧ. Теперь у него 17 голов, а у Роберто Карлоса осталось 16.

«Севилья» играла гораздо лучше соперника. Она чаще владела мячом (62% против 38%), чаще била по воротам (10 ударов против 3), в створ (4 против 2) и превзошла «Ланс» по xG (1,35 против 1,16). Но забить второй мяч так и не получилось. Более того, на шестой добавленной минуте хозяева снова поймали соперника на контратаке, а Анжело Фюльжини спокойно реализовал выход один на один с вратарём. В итоге «Ланс» отправится в Лигу Европы, а «Севилья» завершает еврокубковую кампанию.