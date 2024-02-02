Кошмарный вечер Винисиуса. Не забивал даже в пустые ворота, когда вратарь лежал на земле

«Реал» одержал шестую победу подряд в Примере и вернулся на первое место. Отрыв от «Жироны» – два очка. А в воскресенье – дерби с «Атлетико».

В состав «Реала» вернулся Беллингем. Кроме того, обращали на себя внимание ещё два менее прогнозируемых решения Анчелотти. На позиции правого защитника появился Васкес (вышел в основе впервые с 21 декабря), а в нападении – Хоселу (впервые со 2 декабря). За счёт этих двоих «сливочные» создавали свои моменты. Сначала Хоселу пробил в перекладину, но, судя по всему, из офсайда, а на 14-й минуте центрфорвард открыл счёт. Автором голевой передачи стал Васкес, чей кросс не накрыл левый латераль Альварес. А Хоселу в штрафной выиграл позицию и воздух у центрального защитника Дуарте. Да и голкипер «Хетафе» Сория сыграл не лучшим образом – сделал шаг вперёд, потерял ворота.

В целом «Реал» контролировал игру с самого начала. Команда Анчелотти выманивала соперника, чтобы получить свободное пространство на чужой половине. Эпизодами это здорово срабатывало. Например, первый голевой момент «сливочные» имели, когда Винисиус Жуниор фактически с центра поля убежал к воротам Сории, но нанёс плохой удар и подарил голкиперу соперника сейв. Были у «Реала» и другие шансы забить до перерыва – тот же Хоселу нанёс три удара за первый тайм.

А вот «Хетафе» за 45 минут не сумел пробить ни разу. Хотя впереди у хозяев были такие люди, как воспитанник «Реала» Майораль – лучший бомбардир Примеры наряду с Беллингемом и Довбиком (все трое забили по 14 голов), а также Гринвуд. Простовато играла в атаке команда Хосе Бордаласа. «Реал» же качественно действовал без мяча, хорошо оборонялся в собственной штрафной. Единственной неприятностью для Анчелотти стало повреждение, полученное Рюдигером.

Немец кое-как доиграл до перерыва, однако на второй тайм не вышел. «Реал» продолжает терять центральных защитников – травмированы, напомним, также Алаба и Милитао. Дальше «сливочные» играли с оригинальным сочетанием в центре обороны: дуэт составили Начо и Тчуамени. Только после 50 минут матча «Хетафе» впервые пробил по воротам Лунина. Гринвуд потянул одеяло на себя, смело полез на троих и едва не забил – мяч нашёл штангу, но не сетку.

«Хетафе» не использовал свой шанс и вскоре был наказан вторым голом. В этом эпизоде Беллингем грамотно сыграл в центре поля, не стал спешить с развитием атаки. Затем с помощью Менди и Винисиуса гости довели мяч до Хоселу, который классно решил эпизод. Первым касанием центрфорвард так обработал мяч, что убрал с дороги защитника Альдерете, а вторым поразил цель. Впервые в нынешнем сезоне Примеры Хоселу оформил дубль.

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После часа матча «Реал» мог сделать свою победу крупной, но вместо гола случился курьёз тура и, возможно, самый нелепый промах в карьере Винисиуса. Хоселу убежал к воротам почти с центра поля, но не стал пытаться сотворить хет-трик, а выкатил мяч поддержавшему его рывком бразильцу. Винисиус ложным движением уложил вратаря и… не сумел подсечь мяч, забить в пустые ворота. Бразилец лишь чуть-чуть поднял мяч, а Сория, лёжа на земле, дотянулся до него рукой. Вини, кажется, посмеялся сам над собой.

Защита «Хетафе» превратилась в проходной двор, но этот матч обернулся настоящим кошмаром для Винисиуса как завершителя. Потом бразилец ещё раз выскочил один на один с голкипером и опять сделал Сорию героем момента. В конце концов Анчелотти не выдержал – поменял Винисиуса. В атаке у «Хетафе» игра стала повеселее, но максимум, чего добились хозяева, это попадание Майораля в штангу. Относительно простая победа «Реала», чей перевес по ударам получился большим – 16:10 (в створ – 9:2, из штрафной – 12:5).