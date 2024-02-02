Это сказал Карпин или цитата принадлежит другому? Тест к юбилею тренера сборной России

Валерию Георгиевичу Карпину — 55 лет! И мы его от всей души поздравляем. А вам предлагаем вспомнить лучшие цитаты и высказывания главного тренера «Ростова» и сборной России, ведь за его мощную карьеру было немало яркого и громкого. Но тест не самый простой: в нём нет знаменитых фраз про Фалькао, который к нам не поедет, про Кариоку или равную игру. В ответах встречаются фразы известных людей, выдуманные цитаты, а также цитаты из одного популярного сериала.

Вопросов всего 10 — делитесь потом в комментариях, какой у вас получился результат.

Если у вас не отображается тест, можете пройти его, перейдя по ссылке.