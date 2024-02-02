Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Цитаты Валерия Карпина, тест на знание: сборная России, Спартак, Ростов, болельщики, что говорил тренер в своей карьере

Это сказал Карпин или цитата принадлежит другому? Тест к юбилею тренера сборной России
Полина Куимова
Тест по цитатам Карпина
Комментарии
Сегодня Карпину 55, и за его карьеру накопилось немало ярких высказываний.

Валерию Георгиевичу Карпину — 55 лет! И мы его от всей души поздравляем. А вам предлагаем вспомнить лучшие цитаты и высказывания главного тренера «Ростова» и сборной России, ведь за его мощную карьеру было немало яркого и громкого. Но тест не самый простой: в нём нет знаменитых фраз про Фалькао, который к нам не поедет, про Кариоку или равную игру. В ответах встречаются фразы известных людей, выдуманные цитаты, а также цитаты из одного популярного сериала.

Вопросов всего 10 — делитесь потом в комментариях, какой у вас получился результат.

Если у вас не отображается тест, можете пройти его, перейдя по ссылке.

Не только Карпин отличался яркими высказываниями:
Резкий Черчесов и классика от Карпина. Величайшие флеш-интервью тренеров в истории РПЛ
Рейтинг
Резкий Черчесов и классика от Карпина. Величайшие флеш-интервью тренеров в истории РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android