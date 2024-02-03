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Алавес — Барселона — 1:3, обзор матча, чемпионат Испании по футболу, 3 февраля 2024 года, гол и удаление Виктора Роке

Самый дорогой новичок зимы снова забил! А потом заработал удивительное удаление
Григорий Телингатер
Алавес – Барселона – 1:3, обзор матча
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Витор Роке стал главным действующим лицом в матче «Барсы» с «Алавесом».

После восьми травм смотреть на скамейку «Барсы» стало совсем грустно. Список футболистов на замене заслуживает, чтобы его перечислили: Астралага, Кохен, Мартинес, Форт, Фермин, Касадо, Ромеу, Эрнандес, Роке, Гиу и Виктор. Забавно, что тренер «Барсы» придумывает всё, что только можно, лишь бы не использовать Ромеу. На этот раз на позиции опорника вышел Кристенсен. Такое ощущение, что «Барселоне» было проще адаптироваться к жизни без Месси, чем теперь – без Бускетса.

Испания - Примера . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 22'     0:2 Гюндоган – 49'     1:2 Омородион – 51'     1:3 Роке Феррейра – 63'    
Удаления: нет / Роке Феррейра – 72'

В непростой момент для «Барселоны» проявили себя опытные игроки (да, такие всё-таки есть в команде). Гюндоган отдал идеальную проникающую передачу на ход Левандовскому и поляк изящно перекинул вратаря. Последнее время к нападающему было много претензий (не забивал в шести турах подряд). Судя по всему, именно поэтому он отпраздновал гол так эмоционально. Для Левандовского это девятый мяч в этом чемпионате.

При этом «Алавес» выглядел даже получше «Барселоны» в перовом тайме – создал больше опасных моментов и в два раза чаще бил по воротам. Гости не пропустили до перерыва только благодаря сейвам вратаря и промахам нападающих «Алавеса».

Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Второй тайм стартовал убойно – два гола за две минуты. Сначала Гюндоган в одно касание замкнул навес Педри на дальней штанге. А затем «Алавес» забил в следующей же атаке. У «Барселоны» на фланге провалился Форт, который позволил Соле пройти до штрафной и навесить точно на голову Омородиону.

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«Барса» продолжила владеть мячом более 70% и вскоре забила третий. Отличился вышедший на замену Витор Роке. Самый дорогой новичок в это зимнее трансферное окно (бразилец стоил €40 млн). Нападающий отличился во втором матче подряд и продемонстрировал своеобразное празднование.

Казалось, что на этом интрига в матче умерла, но всё тот же Роке её вернул. За весь матч у «Барсы» лишь две жёлтых карточки. Обе – 18-летнему форварду. В первом случае он отмахнулся от соперника, а во втором – судья посчитал, что бразилец в борьбе за мяч сделал что-то вроде «накладки» на газоне. Хотя повторы показали, что нападающий едва-едва коснулся ноги соперника (если вообще коснулся).

Тем не менее, каталонцы достаточно уверенно удержали победный счёт. После того, как Хави объявил об уходе из «Барсы» по итогам сезона, команда победила в обоих матчах. Отставание от «Реала» составляет семь очков, но мадридской команде играть в ближайших двух турах с «Атлетико» и «Жироной».

Разбор зимнего трансферного окна в Испании:
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