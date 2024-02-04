Мбаппе уходит в «Реал». Количество авторитетных источников с такой информацией зашкаливает

Бесконечный сериал с Килианом Мбаппе в главной роли, кажется, близок к развязке. Француз определился со своим будущим. 25-летний форвард, чей контракт с «ПСЖ» завершается в конце нынешнего сезона, всё же сменит Париж на Мадрид. Количество авторитетных источников, подтверждающих эту информацию, очень высоко.

Итак, по информации Le Parisien (французское СМИ, близкое к клубу), Мбаппе принял окончательное решение о переходе в «Реал» на правах свободного агента и уже сообщил об этом руководству «ПСЖ». Продлевать договор с чемпионами Франции он не будет. Главный в мире инсайдер Фабрицио Романо также подтвердил новость о готовящемся трансфере.

«За кулисами мадридский «Реал» ведёт очень усердную работу и переговоры по подписанию контракта с Мбаппе. «Реал» начал это», – написал Романо в соцсети.

Как утверждает испанская Relevo, трансфером Мбаппе президент «сливочных» Флорентино Перес хочет нанести репутационный удар по «Барселоне», которая, в свою очередь, испытывает финансовые трудности и проблемы с тем, чтобы убедить новичков присоединиться к проекту клуба. Перес намерен открыть реконструированный стадион «Сантьяго Бернабеу» подписанием нового «галактикос».

По данным мадридской Marca, Мбаппе уже в феврале объявит об уходе из «ПСЖ». Между тем пресс-служба «Реала» ещё в субботу, 2 февраля, опубликовала видео, которое посчитали анонсом перехода Килиана. На этом видео появились дата публикации и надпись «новый».

Появляются новые детали соглашения «Реала» с Мбаппе. По информации ESPN, мадридский клуб не готов платить Килиану значительно больше, чем Винисиусу Жуниору и Джуду Беллингему. Звёзды «Реала» зарабатывают около € 10,5 млн в год. В то же время издание Bild поделилось несколько дней назад собственным инсайдом: Мбаппе попросил зарплату в размере € 70 млн в год, а Перес, в свою очередь, не готов платить больше € 35 млн в год до уплаты налогов. Кроме того, семья Килиана запрашивает € 100-125 млн в качестве бонусов, плюс премиальные для матери футболиста, которая выполняет функции агента игрока. В таком случае подписание форварда обойдётся «Реалу» в € 450 млн. Стало известно также, что после перехода Мбаппе будет получать подписной бонус пропорционально – выплаты разобьют на количество лет по контракту.

Наконец, L’Équipe сообщал, что «Реал» не ставил дедлайна Мбаппе, но хотел бы, чтобы форвард быстрее принял решение, чтобы не повторилась ситуация, случившаяся в 2022 году. В случае отказа Килиана мадридский клуб сменил бы приоритеты (в частности, назывался вариант с трансфером Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити»). А вот в случае согласия от Мбаппе попросят письменных гарантий, очевидно, подписанного предварительного контракта.

Килиан Мбаппе Фото: Alex Grimm/Getty Images

Тем временем ESPN, подтверждая информацию о переходе Мбаппе в «Реал» летом 2024-го, делится интересными подробностями. Согласно источнику, Килиан получил предложение от «ПСЖ» о заключении нового контракта с повышением зарплаты, тем не менее отклонил его ради переезда в Мадрид. По действующему форвард зарабатывает € 72 млн в год. Покинув парижский клуб, Мбаппе также откажется от прописанных в его договоре бонусов в размере € 100 млн. При этом Килиан до последнего времени не говорил руководителям «ПСЖ», что точно примет предложение «Реала», поэтому чемпионы Франции разрабатывали два возможных сценария – как на случай ухода игрока, так и на случай продления контракта.

Ещё одна любопытная новость: «Реал» предложил Килиану 10-й номер, который сейчас принадлежит Луке Модричу (информация Sports Zone). Хорват может уйти из мадридского клуба по окончании сезона. При этом, несмотря на подписание Мбаппе, «Реал», вопреки слухам, не собирается расставаться ни с Винисиусом Жуниором, ни с Джудом Беллингемом. Как сообщила Marca, клуб хочет сохранить и уместить на поле всёх трёх звёзд. Ранее Sky Sports писал о том, что Винисиус Жуниор может быть продан в «Манчестер Юнайтед», причём манкунианцы, согласно источнику, готовы заплатить за трансфер бразильца £ 135 млн. По данным Metro, бразилец выступает против подписания Мбаппе, чтобы не оказаться на вторых ролях, и после трансфера француза попытается покинуть Мадрид.

Сам Мбаппе, отвечая на вопрос о своём будущем в середине января, ушёл от конкретного ответа. «Я думаю о том, чтобы продолжить карьеру, следуя своим собственным путём», – сказал Килиан. Но французский форвард, судя по всему, уже знал, каким будет его следующий шаг.