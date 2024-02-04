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Арсенал — Ливерпуль — 4:1, обзор матча 23-го тура АПЛ, голы, ошибка ван Дейка и Алисона, таблица, 4 февраля 2024 года

«Арсенал» просто смял «Ливерпуль». Но лидера АПЛ прибила жуткая ошибка ван Дейка и Алисона
Григорий Телингатер
«Арсенал» — «Ливерпуль» — 4:1
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Теперь по потерянным очками лидирует «Сити».

Лидер АПЛ «Ливерпуль» приехал в гости к «Арсеналу» без многих важных игроков. Из-за повреждений в стартовом составе не оказалось Робертсона, Собослаи, Салаха и Нуньеса. Ещё и новая звезда Брэдли не попал в заявку на матч из-за смерти отца. У «Арсенала» же по большому счёту оказалась лишь одна значительная потеря — Габриэл Жезус. Причём в качестве центрфорварда вышел не Нкетиа или Троссард, а Хаверц.

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Сака – 14'     1:1 Магальянс – 45+3'     2:1 Мартинелли – 67'     3:1 Троссард – 90+2'    
Удаления: нет / Конате – 88'

Уже в начале матча именно немец запорол выход один на один, но мяч отскочил к Саке. И тот уже не промахнулся. Англичанин был близок к тому, чтобы угодить в офсайд, но VAR убедился, что Сака всё-таки находился в правильном положении и корректно забил свой восьмой мяч в этом сезоне АПЛ.

Фото: Кадр трансляции

Команды Клоппа традиционно сильны физически, но на этот раз так не казалось. «Ливерпулю» просто не давали продохнуть в центре поля. В плане отбора солировал Райс, а в плане созидания — едва ли не все его партнёры. В результате за стартовые 45 минут раз за разом атаковали именно хозяева.

И всё же «Ливерпуль» умудрился сравнять счёт в первом тайме. Салиба вроде контролировал мяч и оттеснял Диаса корпусом. Однако колумбиец оказался хитрее и всё-таки дотянулся до мяча. Тот ударился о руку Габриэла и зашёл ворота. Похоже, Салиба стоило вынести мяч, а не оставлять его вратарю. Получилось так, что гости ни разу не пробили в створ за первый тайм, но сравняли счёт.

«Арсенал» — «Ливерпуль» — 4:1

«Арсенал» — «Ливерпуль» — 4:1

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В перерыве Артета убрал с поля Зинченко и выпустил Кивёра. А Клопп вскоре ответил тройной заменой — выпустил сразу Робертсона, Эллиотта и Нуньеса. Лишь после этого «Ливерпуль» смог первый раз пробить в створ. Правда, удар Диаса пришёлся прямо в руки Райе.

Ну а на 67-й минуте случилась трагедия для «Ливерпуля». Первым на мяче были и ван Дейк, и Алисон, но защитник корпусом помешал вынести своему вратарю. Получилось, что бразилец пролетел мимо, а Мартинелли оказался один перед пустыми воротами и забил самый простой гол в своей карьере. Этот мяч оказался победным.

«Арсенал» — «Ливерпуль» — 4:1

«Арсенал» — «Ливерпуль» — 4:1

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В оставшееся время стоит отметить четыре события. Во-первых, замена Саки из-за повреждения. Во-вторых, удаление Конате — две жёлтых за два явных срыва атаки. В-третьих, выход на поле Тьяго Алькантары, который дебютировал в этом сезоне. Забавно, что в последний раз он выходил за «Ливерпуль» ровно год назад — 4 февраля 2023 года. Ну и четвёртое: гол Троссарда, который протащил мяч через половину поля и пробил между ног Алисону — 3:1.

Таким образом, «Ливерпуль» хоть и сохранил первое место по набранным очкам, но по потерянным теперь уступает «Сити». Команда Гвардиолы в понедельник сыграет с «Брентфордом».

В этом же туре «МЮ» уверенно одержал победу, но ценой обидной травмы:
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