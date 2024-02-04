Миранчук опять в ударе! «Аталанта» уничтожила конкурента за Лигу чемпионов

«Аталанта» с Алексеем Миранчуком убрала дома конкурента в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов и закрепляется на четвёртом месте: отрыв от преследователей – три-пять очков.

Миранчук вышел в линии атаки «Аталанты» в схеме 3-5-2, действуя впереди вместе с бельгийцем Де Кетеларе. По позиции он часто пересекался на поле с левым центральным защитником «Лацио» Романьоли. В одном из эпизодов первого тайма итальянец очень жёстко встретил россиянина – наш легионер после этого единоборства и фола соперника какое-то время держался за шею. Испытывал дискомфорт. Впрочем, это не помешало ему играть.

«Лацио» мог забить уже через 30 секунд после начала матча, но Андерсон в штрафной слишком далеко отпустил от себя мяч и дал шанс голкиперу Карнесекки. После этого игру контролировала «Аталанта». Хозяева больше владели мячом, подавили соперника своим движением и фирменным прессингом. На 15-й минуте после розыгрыша штрафного Миранчук вырезал классную передачу на дальний угол вратарской, и Колашинац должен был открывать счёт ударом головой, однако Проведель совершил суперсейв.

Голкипер «Лацио» с российскими корнями лишил Миранчука голевой передачи, тем не менее уже через минуту «Аталанта» забила. В этом эпизоде обошлось без участия россиянина, хотя подача слева шла в ту зону штрафной, где открывался Алексей. Но мяч перелетел нашего легионера и нашёл голову Скальвини. Последовала скидка на Пашалича, а экс-спартаковец гениально решил эпизод: принял мяч на грудь и вторым касанием пробил с полулёта.

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Только тогда «Лацио» поднял голову и более-менее выравнял игру. На исходе получаса первый удар гостей с опасного штрафного нанёс Луис Альберто. Но «Аталанта» всё равно переигрывала римлян в деталях. Миранчук же до перерыва отметился ещё несколькими классными действиями. За фол на нём получил жёлтую карточку Фелипе Андерсон (сорвал хороший контрвыпад), с паса Миранчука со штрафного едва не забил Хольм – пробил головой чуть выше. А после углового в исполнении Алексея бергамаски заработали пенальти: Марушич сыграл рукой. 11-метровый спокойно реализовал Де Кетеларе. По истечении 45 минут матча «Аталанта» превосходила «Лацио» по ударам – 12:1 (в створ – 3:0).

После перерыва игра принципиально не изменилась. «Лацио» проигрывал «Аталанте» в интенсивности, игроки команды Маурицио Сарри не успевали за хозяевами, которые своим умным владением заставляли гостей побегать за мячом. Тем временем Миранчук продолжал зарабатывать на себе фолы и жёлтые карточки для римлян – следующим предупреждение заработал Ровелла. На исходе часа матча Алексей и сам получил реальную возможность забить, но, к сожалению, удар в касание из хорошей позиции у россиянина вышел недостаточно сильным. Это был последний шанс для нашего легионера отметиться результативным действием.

После этого Джан Пьеро Гасперини решил освежить игру двойной заменой – Миранчук и Хольм уступили место на поле форварду Скамакке и Хатебуру. Несмотря на раннюю замену Алексея, приятно признать: очень приличный матч выдал россиянин. Достаточно сказать, что наш легионер стал лучшим в составах обеих команд по количеству ключевых передач (5). Помимо того, в статистике экс-железнодорожника 39 касаний мяча (включая три в чужой штрафной), 15 точных передач из 21, один удар (в створ), три выигранных единоборства из пяти и три заработанных на себе фола. Статистический сайт Sofascore оценил его игру высокой оценкой – 7,5 балла.

Уже без Миранчука «Аталанта» довела своё преимущество до крупного. Третий гол индивидуальными действиями создал Де Кетеларе. Форвард оформил дубль, войдя в штрафную, раскачав Весино и нанеся удар в ближний нижний угол. Арендованный у «Милана» бельгиец прекрасно раскрывается в «Аталанте»! Впрочем, крупно «Аталанта» не победила. Хозяева ослабили хватку – римляне заработали пенальти. Джимсити сфолил на Иммобиле, и сам форвард «Лацио» забил с 11-метрового.