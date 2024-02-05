Холанда подталкивают к мегатрансферу. Первый шаг уже сделан

Эрлинг Холанд в прошлом сезоне — настоящая машина в руках Хосепа Гвардиолы. Норвежец забил 52 гола в 53 встречах за «Сити», взяв с командой требл.
«Я планировал как можно быстрее адаптироваться, познакомиться с людьми, с клубом, с тем, во что играет команда и как. В целом амбиции заключались в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Это была цель, я её озвучил, когда приехал сюда. С первого дня я наслаждался — была хорошая атмосфера в раздевалке, это место, куда я хочу приходить и где хочу находиться. Думаю, вы видели это и на поле. «Ман Сити» до того дважды подряд выигрывал АПЛ, поэтому было определённое давление. Мы были позади «Арсенала» где-то 248 дней, поэтому давление чувствовалось. Если бы я пришёл и мы не выиграли АПЛ, то началось бы: «Он всё разрушил». Но взять требл было фантастически».
Однако Холанда прокатили мимо двух главных индивидуальных наград — «Золотого мяча» от France Football и награды The Best от ФИФА. И теперь окружение форварда советует ему совершить шаг, который изменит ситуацию. Какой?
Испанское издание AS в конце января опубликовало громкую новость: окружение Эрлинга Холанда советует ему перейти в «Реал». После вручения Месси «Золотого мяча» и награды The Best люди, близкие к норвежцу, отметили, что ему необходимо получить больше внимания СМИ и выйти на новый уровень медийного и спортивного развития. И окружение Эрлинга считает, что победы с «Реалом» повысят авторитет Холанда. Le Parisien в начале 2024-го сообщал, что мадридцы не против идеи пригласить к себе как норвежца, так и Килиана Мбаппе. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на новости, отметив, что не видит причин для беспокойства.
«У нас нет ощущения, что Холанд недоволен. Возможно, у испанских СМИ, особенно в Мадриде, сведений по этому поводу больше, чем у нас».
А сколько «Реалу» придётся заплатить, чтобы забрать Холанда?
По информации AS, если Холанд решит сменить команду, то клубам АПЛ придётся заплатить за него € 200 млн и больше, а вот цена для «Реала» — ближе к € 100 млн. Хотя в 2023 году The Athletic сообщал, что в контракте норвежца есть пункт об отступных — € 200 млн в 2024 году и € 175 млн в сезоне-2024/2025. И эти цены действительны только для клубов, не входящих в английскую Премьер-лигу. В марте 2023-го 90min писал, что «Сити» сообщил представителям Холанда о желании исключить из его контракта отступные, улучшив при этом условия договора. Однако Рафаэла Пимента, агент Эрлинга и наследница агентской империи Мино Райолы, отказалась от сделки.
Хосеп Гвардиола и Эрлинг Холанд
Фото: Naomi Baker/Getty Images
Sport.es сообщает, что «Реал» придумал целую стратегию для подписания Холанда. Мадридцы не станут оказывать давления на норвежца при принятии решения и торопить его, отдав приоритет аккуратному взаимодействию с окружением форварда. Также в «Реале» рассчитывают на контракт Холанда «Сити», в котором цена отступных падает с каждым сезоном. А ещё мадридцы прибегнут к услугам разных агентов для ведения переговоров. В конце января AS также сообщал о «тайном агенте» в потенциальной сделке Холанда с «Реалом» — Джуде Беллингеме. Якобы англичанин заманивает норвежца в Мадрид. Ранее Холанд и Беллингем вместе выступали за дортмундскую «Боруссию», составив там классный дуэт. Да и отношения между ними сохранились близкие и дружеские. В общем, проблем с адаптацией в случае трансфера у Эрлинга быть не должно.
При этом сделка между «Реалом» и Холандом во многом зависит от Килиана Мбаппе. Француз пока что не объявил официально о решении: подписать новый контракт с «ПСЖ» или перебраться в Испанию. Хотя Le Parisien пару дней назад сообщил, что Мбаппе принял окончательное решение присоединиться к «Реалу». Информацию подтвердило большое количество авторитетных СМИ. Если Килиан действительно подпишет контракт с мадридцами, то сделка по Холанду становится не такой актуальной для «Реала». Да, мечты Переса о трёх лучших игроках поколения в одной команде живы, но подписывать Эрлинга во что бы то ни стало он не будет. Всё же Винисиус Жуниор и Родриго никуда не деваются из «Реала».
«Может ли Эрлинг играть в «Реале»? Конечно! Он может играть в любом клубе».
До начала летнего трансферного окна — четыре месяца. Холанд пропустил декабрь 2023-го и январь 2024-го года из-за травмы, а теперь возвращается. За это время у него есть прекрасная возможность набрать форму, показать лучший футбол и либо убедить боссов «Сити» в новом контракте, либо заставить «Реал» сделать предложение «горожанам». Да, в Англии у Эрлинга всё замечательно, но мадридский клуб — один из двух-трёх самых популярных в мире. Холанд сможет получить общее признание в «Реале». А там придут и индивидуальные награды.