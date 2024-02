Холанда подталкивают к мегатрансферу. Первый шаг уже сделан

Эрлинг Холанд в прошлом сезоне — настоящая машина в руках Хосепа Гвардиолы. Норвежец забил 52 гола в 53 встречах за «Сити», взяв с командой требл.

Эрлинг Холанд нападающий «Манчестер Сити» «Я планировал как можно быстрее адаптироваться, познакомиться с людьми, с клубом, с тем, во что играет команда и как. В целом амбиции заключались в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Это была цель, я её озвучил, когда приехал сюда. С первого дня я наслаждался — была хорошая атмосфера в раздевалке, это место, куда я хочу приходить и где хочу находиться. Думаю, вы видели это и на поле. «Ман Сити» до того дважды подряд выигрывал АПЛ, поэтому было определённое давление. Мы были позади «Арсенала» где-то 248 дней, поэтому давление чувствовалось. Если бы я пришёл и мы не выиграли АПЛ, то началось бы: «Он всё разрушил». Но взять требл было фантастически».

Однако Холанда прокатили мимо двух главных индивидуальных наград — «Золотого мяча» от France Football и награды The Best от ФИФА. И теперь окружение форварда советует ему совершить шаг, который изменит ситуацию. Какой?

Испанское издание AS в конце января опубликовало громкую новость: окружение Эрлинга Холанда советует ему перейти в «Реал». После вручения Месси «Золотого мяча» и награды The Best люди, близкие к норвежцу, отметили, что ему необходимо получить больше внимания СМИ и выйти на новый уровень медийного и спортивного развития. И окружение Эрлинга считает, что победы с «Реалом» повысят авторитет Холанда. Le Parisien в начале 2024-го сообщал, что мадридцы не против идеи пригласить к себе как норвежца, так и Килиана Мбаппе. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на новости, отметив, что не видит причин для беспокойства.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «У нас нет ощущения, что Холанд недоволен. Возможно, у испанских СМИ, особенно в Мадриде, сведений по этому поводу больше, чем у нас».

А сколько «Реалу» придётся заплатить, чтобы забрать Холанда?

По информации AS, если Холанд решит сменить команду, то клубам АПЛ придётся заплатить за него € 200 млн и больше, а вот цена для «Реала» — ближе к € 100 млн. Хотя в 2023 году The Athletic сообщал, что в контракте норвежца есть пункт об отступных — € 200 млн в 2024 году и € 175 млн в сезоне-2024/2025. И эти цены действительны только для клубов, не входящих в английскую Премьер-лигу. В марте 2023-го 90min писал, что «Сити» сообщил представителям Холанда о желании исключить из его контракта отступные, улучшив при этом условия договора. Однако Рафаэла Пимента, агент Эрлинга и наследница агентской империи Мино Райолы, отказалась от сделки.

Хосеп Гвардиола и Эрлинг Холанд Фото: Naomi Baker/Getty Images

Sport.es сообщает, что «Реал» придумал целую стратегию для подписания Холанда. Мадридцы не станут оказывать давления на норвежца при принятии решения и торопить его, отдав приоритет аккуратному взаимодействию с окружением форварда. Также в «Реале» рассчитывают на контракт Холанда «Сити», в котором цена отступных падает с каждым сезоном. А ещё мадридцы прибегнут к услугам разных агентов для ведения переговоров. В конце января AS также сообщал о «тайном агенте» в потенциальной сделке Холанда с «Реалом» — Джуде Беллингеме. Якобы англичанин заманивает норвежца в Мадрид. Ранее Холанд и Беллингем вместе выступали за дортмундскую «Боруссию», составив там классный дуэт. Да и отношения между ними сохранились близкие и дружеские. В общем, проблем с адаптацией в случае трансфера у Эрлинга быть не должно.

При этом сделка между «Реалом» и Холандом во многом зависит от Килиана Мбаппе. Француз пока что не объявил официально о решении: подписать новый контракт с «ПСЖ» или перебраться в Испанию. Хотя Le Parisien пару дней назад сообщил, что Мбаппе принял окончательное решение присоединиться к «Реалу». Информацию подтвердило большое количество авторитетных СМИ. Если Килиан действительно подпишет контракт с мадридцами, то сделка по Холанду становится не такой актуальной для «Реала». Да, мечты Переса о трёх лучших игроках поколения в одной команде живы, но подписывать Эрлинга во что бы то ни стало он не будет. Всё же Винисиус Жуниор и Родриго никуда не деваются из «Реала».

Альф-Инге Холанд отец Эрлинга Холанда «Может ли Эрлинг играть в «Реале»? Конечно! Он может играть в любом клубе».

До начала летнего трансферного окна — четыре месяца. Холанд пропустил декабрь 2023-го и январь 2024-го года из-за травмы, а теперь возвращается. За это время у него есть прекрасная возможность набрать форму, показать лучший футбол и либо убедить боссов «Сити» в новом контракте, либо заставить «Реал» сделать предложение «горожанам». Да, в Англии у Эрлинга всё замечательно, но мадридский клуб — один из двух-трёх самых популярных в мире. Холанд сможет получить общее признание в «Реале». А там придут и индивидуальные награды.