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Чемпионат Испании 2023/2024, обзор 23-го тура Ла Лиги: Барселона, Реал, Атлетико, Жирона, турнирная таблица, результаты

Конкуренция за ЛЧ обострилась, а «Жирону» уже начали разбирать топы. Обзор тура Ла Лиги
Дмитрий Сторожев
Чемпионат Испании — 2023/2024, обзор 23-го тура
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Новичок «Барселоны» удивительным образом вышел на замену, «Реал» обидно потерял очки.

В Ла Лиге завершился 23-й тур. Он запомнился ярким, пусть и коротким, выходом на поле 18-летнего новичка «Барселоны», драматичным мадридским дерби и первой победой «Севильи» в 2024 году. Об этих и других событиях — в нашем дайджесте.

Герой тура: Юссеф Эн-Несири («Севилья»)

Испания - Примера . 23-й тур
05 февраля 2024, понедельник. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 2
Севилья
Севилья
0:1 Эн-Несири – 19'     1:1 Паласон – 29'     1:2 Эн-Несири – 45'    

Марокканский нападающий после месячного отсутствия сделал результат в первом же матче по возвращении с Кубка африканских наций. Эн-Несири оформил дубль в первом тайме гостевой встречи с «Райо», который стал для его команды победным, и позволил ей выиграть первый матч в Ла Лиге с середины декабря. «Севилья», конечно, вряд ли может чувствовать себя спокойнее, но теперь у команды Кике Санчеса Флореса есть трёхочковый отрыв от зоны вылета.

Перформанс тура: Витор Роке («Барселона»)

Испания - Примера . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 22'     0:2 Гюндоган – 49'     1:2 Омородион – 51'     1:3 Роке Феррейра – 63'    
Удаления: нет / Роке Феррейра – 72'

Бразильский новичок «Барселоны» продолжает осваиваться в чемпионате Испании — в середине недели он принёс «сине-гранатовым» победу в тяжелейшем матче с «Осасуной», а в субботу подарил незабываемые впечатления от своей игры на «Мендисороссе». Роке вышел на замену на 59-й минуте, забил на 63-й и получил две карточки — на 67-й и 72-й минутах. Короткое, но очень яркое появление 18-летнего нападающего.

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Сейв тура: Омар Альдерете («Хетафе»)

Испания - Примера . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Гринвуд – 8'     1:1 Иско – 35'    

«Бетис» мог открывать счёт уже на второй минуте встречи с «Хетафе» — Иско отыграл Давида Сорию и выкатил идеальную передачу на Набиля Фекира, стоявшего в считаных метрах от линии ворот. Француз наверняка видел мяч в сетке, но Альдерете хладнокровно преградил ему путь и вынес мяч практически с самой ленточки.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Спаситель тура: Маркос Льоренте («Атлетико»)

Испания - Примера . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
1:0 Диас – 20'     1:1 М. Льоренте – 90+3'    

Благодаря ничьей «Жироны» «Реал» имел отличную возможность упрочить единоличное лидерство в таблице. И до 90+3-й минуты всё шло к тому, что хозяева заберут три очка в мадридском дерби, пусть и не самым убедительным образом. Однако в самой концовке оборона «Реала» проспала подключение Маркоса Льоренте, который точным ударом головой позволил своей команде сравнять счёт и увезти с «Сантьяго Бернабеу» ничью.

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Разгром тура: «Атлетик» в матче с «Мальоркой»

Испания - Примера . 23-й тур
02 февраля 2024, пятница. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
4 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Берчиче – 3'     2:0 Берчиче – 16'     3:0 Гурусета – 62'     4:0 Муньяин – 89'    

Островитяне, кажется, забыли выйти на поле в матче с «Атлетиком» — баски быстро установили преимущество в два гола усилиями Юри Берчиче и абсолютно спокойно довели дело до итоговой победы. Во втором тайме команда Эрнесто Вальверде добила соперника точными ударами Гурусеты и Муньяина и сделала гонку за место в Лиге чемпионов чуть интереснее, по итогам тура сократив отставание от «Атлетико» до трёх очков.

«Атлетик»

«Атлетик»

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Промах тура: Гонсало Мелеро («Альмерия»)

Испания - Примера . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 16:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 1
Альмерия
Альмерия
1:0 Дуро – 14'     2:0 Яремчук – 23'     2:1 Аррибас – 50'    
Удаления: нет / Баптистау – 90+3'

Кто знает, как бы сложился для «Альмерии» выезд в Валенсию, реализуй Мелеро убойнейший момент на 10-й минуте матча. Испанский полузащитник идеально открылся под прострел Лео Баптистао с правого фланга, но, находясь в абсолютном одиночестве, в касание отправил мяч выше перекладины практически с линии вратарской. Хозяева такую расточительность не простили и быстро наказали главных аутсайдеров лиги двумя голами ещё до перерыва, на которые «Альмерия» во второй половине ответила всего одним.

Команда тура: «Сельта»

Испания - Примера . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
0 : 3
Сельта
Виго
0:1 Странн Ларсен – 24'     0:2 де ла Торре – 25'     0:3 Дувикас – 90'    

Отчаянно борющаяся за очки «Сельта» провела идеальный выезд в Памплону. Команда Рафы Бенитеса продемонстрировала убойную реализацию в игре с «Осасуной», забив три мяча после пяти ударов в створ. Результат гостям принесла связка Странн Ларсен — де ла Торре, в середине первого тайма соорудившая два гола с интервалом в полторы минуты. После такого удара хозяева «Эль-Садара» уже не оправились.

Остальные матчи 23-го тура Ла Лиги

Испания - Примера . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 18:15 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
1 : 1
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1:0 Мендес – 43'     1:1 Пехиньо – 68'    
Удаления: Пёнтковски – 21' / Эскандель – 71'

Островитяне имели подавляющее преимущество на протяжении большей части встречи, оставшись в большинстве уже на 21-й минуте, однако «Гранада» не только не проиграла, но и вполне имела шансы победить. Андалусийцы открыли счёт под занавес первого тайма, реализовав свой единственный удар в створ, но удержать три очка не смогли — гол Пехиньо в середине второй половины принёс гостям ничью.

Испания - Примера . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
0 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян

Довольно-таки неожиданно самая результативная команда лиги в этом туре осталась без голов — «Сосьедад» не позволил «Жироне» отличиться и вернуться на первое место в таблице. При этом баски и сами не смогли забить — вот так один из главных матчей тура закончился нулевой ничьей. А «Жирону» уже начинают разбирать – Фабрицио Романо вчера сообщил, что один из лидеров команды – Савио – летом переберётся в «Манчестер Сити». И помешать этому переходу уже ничего не может.

Савио

Савио

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Испания - Примера . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
0 : 0
Кадис
Кадис

«Вильярреал» стал автором главной сенсации 22-го тура, разбив «Барселону» на её поле, и, кажется, оставил все голы в Каталонии. Иначе объяснить, почему команда не смогла ни разу забить обитающему на дне Ла Лиги «Кадису», просто невозможно. Андалусийцы же в пяти матчах в 2024 году смогли поразить ворота соперников всего один раз — неудивительно, что они продолжают находиться в зоне вылета.

Расписание матчей 24-го тура Ла Лиги

9 февраля, пятница
«Кадис» — «Бетис»

10 февраля, суббота
«Алавес» — «Вильярреал»
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»
«Реал» — «Жирона»
«Лас-Пальмас» — «Валенсия»

11 февраля, воскресенье
«Хетафе» — «Сельта»
«Мальорка» — «Райо Вальекано»
«Севилья» — «Атлетико»
«Барселона» — «Гранада»

12 февраля, понедельник
«Альмерия» — «Атлетик».

Турнирная таблица Ла Лиги после 23-го тура
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