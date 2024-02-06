Конкуренция за ЛЧ обострилась, а «Жирону» уже начали разбирать топы. Обзор тура Ла Лиги

В Ла Лиге завершился 23-й тур. Он запомнился ярким, пусть и коротким, выходом на поле 18-летнего новичка «Барселоны», драматичным мадридским дерби и первой победой «Севильи» в 2024 году. Об этих и других событиях — в нашем дайджесте.

Герой тура: Юссеф Эн-Несири («Севилья»)

Марокканский нападающий после месячного отсутствия сделал результат в первом же матче по возвращении с Кубка африканских наций. Эн-Несири оформил дубль в первом тайме гостевой встречи с «Райо», который стал для его команды победным, и позволил ей выиграть первый матч в Ла Лиге с середины декабря. «Севилья», конечно, вряд ли может чувствовать себя спокойнее, но теперь у команды Кике Санчеса Флореса есть трёхочковый отрыв от зоны вылета.

Перформанс тура: Витор Роке («Барселона»)

Бразильский новичок «Барселоны» продолжает осваиваться в чемпионате Испании — в середине недели он принёс «сине-гранатовым» победу в тяжелейшем матче с «Осасуной», а в субботу подарил незабываемые впечатления от своей игры на «Мендисороссе». Роке вышел на замену на 59-й минуте, забил на 63-й и получил две карточки — на 67-й и 72-й минутах. Короткое, но очень яркое появление 18-летнего нападающего.

Сейв тура: Омар Альдерете («Хетафе»)

«Бетис» мог открывать счёт уже на второй минуте встречи с «Хетафе» — Иско отыграл Давида Сорию и выкатил идеальную передачу на Набиля Фекира, стоявшего в считаных метрах от линии ворот. Француз наверняка видел мяч в сетке, но Альдерете хладнокровно преградил ему путь и вынес мяч практически с самой ленточки.

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Спаситель тура: Маркос Льоренте («Атлетико»)

Благодаря ничьей «Жироны» «Реал» имел отличную возможность упрочить единоличное лидерство в таблице. И до 90+3-й минуты всё шло к тому, что хозяева заберут три очка в мадридском дерби, пусть и не самым убедительным образом. Однако в самой концовке оборона «Реала» проспала подключение Маркоса Льоренте, который точным ударом головой позволил своей команде сравнять счёт и увезти с «Сантьяго Бернабеу» ничью.

Разгром тура: «Атлетик» в матче с «Мальоркой»

Островитяне, кажется, забыли выйти на поле в матче с «Атлетиком» — баски быстро установили преимущество в два гола усилиями Юри Берчиче и абсолютно спокойно довели дело до итоговой победы. Во втором тайме команда Эрнесто Вальверде добила соперника точными ударами Гурусеты и Муньяина и сделала гонку за место в Лиге чемпионов чуть интереснее, по итогам тура сократив отставание от «Атлетико» до трёх очков.

«Атлетик» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Промах тура: Гонсало Мелеро («Альмерия»)

Кто знает, как бы сложился для «Альмерии» выезд в Валенсию, реализуй Мелеро убойнейший момент на 10-й минуте матча. Испанский полузащитник идеально открылся под прострел Лео Баптистао с правого фланга, но, находясь в абсолютном одиночестве, в касание отправил мяч выше перекладины практически с линии вратарской. Хозяева такую расточительность не простили и быстро наказали главных аутсайдеров лиги двумя голами ещё до перерыва, на которые «Альмерия» во второй половине ответила всего одним.

Команда тура: «Сельта»

Отчаянно борющаяся за очки «Сельта» провела идеальный выезд в Памплону. Команда Рафы Бенитеса продемонстрировала убойную реализацию в игре с «Осасуной», забив три мяча после пяти ударов в створ. Результат гостям принесла связка Странн Ларсен — де ла Торре, в середине первого тайма соорудившая два гола с интервалом в полторы минуты. После такого удара хозяева «Эль-Садара» уже не оправились.

Остальные матчи 23-го тура Ла Лиги

Островитяне имели подавляющее преимущество на протяжении большей части встречи, оставшись в большинстве уже на 21-й минуте, однако «Гранада» не только не проиграла, но и вполне имела шансы победить. Андалусийцы открыли счёт под занавес первого тайма, реализовав свой единственный удар в створ, но удержать три очка не смогли — гол Пехиньо в середине второй половины принёс гостям ничью.

Довольно-таки неожиданно самая результативная команда лиги в этом туре осталась без голов — «Сосьедад» не позволил «Жироне» отличиться и вернуться на первое место в таблице. При этом баски и сами не смогли забить — вот так один из главных матчей тура закончился нулевой ничьей. А «Жирону» уже начинают разбирать – Фабрицио Романо вчера сообщил, что один из лидеров команды – Савио – летом переберётся в «Манчестер Сити». И помешать этому переходу уже ничего не может.

Савио Фото: Alex Caparros/Getty Images

«Вильярреал» стал автором главной сенсации 22-го тура, разбив «Барселону» на её поле, и, кажется, оставил все голы в Каталонии. Иначе объяснить, почему команда не смогла ни разу забить обитающему на дне Ла Лиги «Кадису», просто невозможно. Андалусийцы же в пяти матчах в 2024 году смогли поразить ворота соперников всего один раз — неудивительно, что они продолжают находиться в зоне вылета.

Расписание матчей 24-го тура Ла Лиги

9 февраля, пятница

«Кадис» — «Бетис»

10 февраля, суббота

«Алавес» — «Вильярреал»

«Реал Сосьедад» — «Осасуна»

«Реал» — «Жирона»

«Лас-Пальмас» — «Валенсия»

11 февраля, воскресенье

«Хетафе» — «Сельта»

«Мальорка» — «Райо Вальекано»

«Севилья» — «Атлетико»

«Барселона» — «Гранада»

12 февраля, понедельник

«Альмерия» — «Атлетик».