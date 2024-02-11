Миранчук показал класс после выхода на замену! Сделал гол и стал лучшим

Алексей Миранчук опять поучаствовал в успешном матче «Аталанты». Бергамаски при помощи россиянина крупно победили «Дженоа» и сохранили место в зоне Лиги чемпионов.

Миранчук начал игру в Генуе на скамейке запасных, несмотря на то что сильно провёл предыдущий матч в чемпионате Италии с «Лацио», а за последние два месяца набрал 3+5 по системе «гол+пас». Впрочем, мы уже привыкли к тому, что у главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини какая-то своя логика оценок россиянина. Не всегда хорошей игры нашего полузащитника достаточно для того, чтобы гарантировать себе место в стартовом составе на следующий тур. Возможно, это было просто тактическое решение. Так или иначе атакующую тройку у бергамасков во встрече с «Дженоа» составили Де Кетеларе, Копмейнерс и Скамакка на острие.

Было бы преувеличением сказать, что «Аталанта» доминировала над соперником так же, как в матче с «Лацио» с Миранчуком в основе. Наоборот, к перерыву генуэзцы не уступали бергамаскам по владению (50% на 50%), превосходили по ударам (7:3, из штрафной – 3:1, в створ – 3:1) и фактически были на равных по показателю xG (0,24 гола против 0,25). Впрочем, «Дженоа» вообще здорово проводит первые таймы. Статистики подсчитали, что команда Альберто Джилардино входит в топ-3 Серии А по результатам игры в первые 45 минут. Хозяева крепко вцепились в гостей и не выпускали их из своих стальных объятий.

Вполне возможно, команды ушли бы за горячим чаем в раздевалки при счёте 0:0, если бы не великолепный Де Кетеларе. Как же хорош в «Аталанте» бельгиец, провалившийся в «Милане» и арендованный клубом из Бергамо! Теперь у него 6+1 в 21 матче нынешнего сезона Серии А. Де Кетеларе забил очень красивый гол. Экс-спартаковец Пашалич нашёл бельгийца пасом на линии штрафной, а тот, не дав мячу опуститься на газон, точно пробил с левой в дальнюю девятку. Как потащить такой удар? Шарль отпраздновал гол, приложив руки к ушам, это не понравилось хозяевам, и возник конфликт – по его итогам Де Кетеларе и Стротман из «Дженоа» заработали по жёлтой карточке.

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Однако и после перерыва генуэзцы не сбавляли обороты. Очень резво «Дженоа» начал второй тайм, много атаковал, и уже на 51-й минуте Малиновский сравнял счёт. Интересно, что украинец насолил своей бывшей команде, видимо, поэтому особо не праздновал гол. У «Аталанты» провалилась опорная зона, так что полузащитник хозяев смог пробить из-за штрафной почти от полукруга. Руслан тоже нанёс отличный удар с левой в касание – голкипер Карнесекки не спас.

Тем не менее ничья продержалась всего четыре минуты. Гасперини отправил переодеваться Миранчука и ещё двоих, готовя тройную замену, но, когда россиянин появился на поле, «Аталанта» уже выигрывала. Волшебный гол обводящим ударом со штрафного забил Копмейнерс! Любопытно, что и тут шедевр создала левая нога футболиста. Такая тенденция радовала, ведь и у Алексея это рабочая нога.

Миранчук активно вошёл в игру, нанёс пару ударов – один был заблокирован, а второй в створ получился не очень опасным. После этого Алексей в основном занимался работой без мяча на левом фланге либо в полуфланге. Но за четверть часа до конца россиянин поучаствовал в атаке, которая завершилась голом «Аталанты». Миранчук мог бы претендовать на голевой пас, если бы вратарь «Дженоа» не совершил чудесный сейв после того, как Руджери пробил с подачи нашего легионера. Мяч в сетку добил Скальвини. Однако VAR отменил этот гол, проверяя момент чудовищно долго – несколько минут. Выяснилось, что летевший в ворота мяч коснулся ноги Пашалича. Спорный эпизод.

«Дженоа» играл очень интенсивно до самого конца. У хозяев действительно были шансы на ничью, вот только Карнесекки выручил «Аталанту», когда Гудмундссон бил в упор. В остальном команда Гасперини справилась. Миранчук хорошо отработал свой отрезок – внёс вклад в общую победу. Алексей и сам имел возможность забить в эпизоде с третьим голом «Аталанты». В контратаке он получил пас от Пашалича, вываливался почти один на один, но не здорово обработал мяч левой, а удар правой не получился. Голкипер отразил мяч – Дзаппакоста добил.

И всё же россиянин не ушёл с поля без результативного действия. На 90+13-й минуте, когда хозяева совсем раскрылись, бергамаски опять улетели в быструю ответную атаку, и тут Миранчук всё сделал как тренер прописал – отдал голевую передачу Туре. Итоговая статистика нашего полузащитника: 28 касаний мяча, три удара, 11 точных передач из 14, четыре паса под удар (больше всех в матче), одна обводка, два выигранных единоборства из двух, по одному отбору и перехвату.

Миранчук заработал от статистического сайта Sofascore 7,8 балла. Это лучшая оценка среди полевых игроков обеих команд – только голкипер Карнесекки выше (8,0). А ещё Алексей получил жёлтую карточку за затяжку времени, когда не спеша шёл подавать угловой.