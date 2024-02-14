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РБ Лейпциг — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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ПСЖ — Реал Сосьедад: прямая онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги чемпионов, где смотреть, видео, Захарян, 14 февраля 2024

Команда Захаряна против «ПСЖ»! Интригующее противостояние в плей-офф Лиги чемпионов. LIVE
Кирилл Закатченко
«ПСЖ» — «Реал Сосьедад». LIVE
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Арсен дебютирует в 1/8 финала главного еврокубка — и сразу против Мбаппе?

Друзья, всем привет! Лига чемпионов наконец вернулась после долгой зимней паузы. Накануне двумя матчами стартовала 1/8 финала главного еврокубка, а сегодня, 14 февраля, нас ждут ещё две встречи. Но сфокусируемся на одной.

«ПСЖ» против «Реала Сосьедад». Ещё пару месяцев назад это противостояние казалось одним из самых интригующих в плей-офф. Париж традиционно переживал различные интриги — чего стоит только сага с возможным трансфером Килиана Мбаппе в мадридский «Реал», которая, к слову, с тех пор только разогналась до максимума. А вот «Сосьедад» осенью разрывал что в Европе, что в Испании. Но сейчас у команды большие проблемы, в том числе из-за травм.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Особенно интересно для нас возможное участие в матче Арсена Захаряна. Российский полузащитник знакомится с европейским футболом по полной программе. Осенью Арсен дебютировал в Лиге чемпионов на групповом этапе, а теперь, возможно, сможет сыграть и в плей-офф.

«Чемпионат» предлагает вам следить за парижским матчем вместе. Начнётся он в 23:00 мск. Присоединяйтесь!

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