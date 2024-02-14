Команда Захаряна против «ПСЖ»! Интригующее противостояние в плей-офф Лиги чемпионов. LIVE

Друзья, всем привет! Лига чемпионов наконец вернулась после долгой зимней паузы. Накануне двумя матчами стартовала 1/8 финала главного еврокубка, а сегодня, 14 февраля, нас ждут ещё две встречи. Но сфокусируемся на одной.

«ПСЖ» против «Реала Сосьедад». Ещё пару месяцев назад это противостояние казалось одним из самых интригующих в плей-офф. Париж традиционно переживал различные интриги — чего стоит только сага с возможным трансфером Килиана Мбаппе в мадридский «Реал», которая, к слову, с тех пор только разогналась до максимума. А вот «Сосьедад» осенью разрывал что в Европе, что в Испании. Но сейчас у команды большие проблемы, в том числе из-за травм.

Особенно интересно для нас возможное участие в матче Арсена Захаряна. Российский полузащитник знакомится с европейским футболом по полной программе. Осенью Арсен дебютировал в Лиге чемпионов на групповом этапе, а теперь, возможно, сможет сыграть и в плей-офф.

«Чемпионат» предлагает вам следить за парижским матчем вместе. Начнётся он в 23:00 мск. Присоединяйтесь!

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