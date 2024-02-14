Моуринью отчаянно пытается себя продать. Его связали уже с шестью клубами

В том числе с грандами. Агент Мендеш ищет работу для Жозе, но пока безуспешно.

Жозе Моуринью уже почти месяц без работы — в середине января его уволили из «Ромы». На тот момент клуб занимал девятое место, а количество внутренних конфликтов дошло до предела. Владельцы были недовольны результатами, а также поведением тренера — он постоянно создавал скандальные ситуации, жаловался на судей и трансферную политику клуба. La Repubblica сообщала, что переломной ситуацией для Фридкинов стало, когда Моуринью после финала Лиги Европы крикнул арбитрам, что они — «грёбаный позор». Накалило ситуацию ещё и то, что владельцы, по информации издания, получали жалобы на тренера.

Расставание получилось неприятным: Моуринью оставил после себя след из конфликтов, а когда владельцы сообщили ему новость об отставке, пришёл в ярость, обвинив их в невыполненных обещаниях. Свой уход Жозе прокомментировал довольно прозаично, написав в соцсетях набор из слов: «Пот, кровь, слёзы, радость, печаль, любовь, братья, история, сердце, вечность».

Моуринью не ушёл в тень после увольнения — напротив, раз в пару дней появляются новости, что он может оказаться то в одном клубе, то в другом. Вероятно, работа с медиа и слухами — дело рук его агента Жорже Мендеша, который активно защищал тренера после отставки, всячески его нахваливая. С тех пор как Моуринью отправили в отставку, он может оказаться по меньшей мере в пяти клубах — Жозе, судя по заголовкам, просто нарасхват.

Жорже Мендеш агент Жозе Моуринью «Моуринью столкнулся с печальной ситуацией. Он выиграл 26 трофеев и выиграет ещё. Я в этом не сомневаюсь. Футбол — это индустрия, и Жозе всегда давал результат. Он тренер для топ-команд и всегда работал в топ-командах. Он отличный специалист и доказал это везде, где работал. Саудовские клубы уже звонили ему несколько месяцев назад и делали сумасшедшие предложения, но он решил остаться в «Роме», потому что любил её».

Сперва появился слух про клуб из Саудовской Аравии. Жозе отказался

Asharq Al-Awsat писала, что Моуринью согласился стать тренером «Аль-Шабаба» и готов предоставить план развития команды с привлечением иностранных игроков, а подписание контракта с тренером одобрили в лиге. Ожидалось, что Жозе прибудет в столицу Саудовской Аравии в 20-х числах января, но в тот же день, что саудовская газета сообщила о скором назначении тренера, в Италии всё опровергли. Sky Sport Italia сообщил, что Моуринью действительно получил предложение, но принимать его не намерен — он ждёт вариантов, которые будут его мотивировать. Marca добавляла, что Жозе взял паузу и спокойно ждёт подходящего предложения.

Были слухи и про «Наполи». Якобы Моуринью даже должен был прилететь в Неаполь

Sport Mediaset делился инсайдом, что через несколько дней после увольнения Жозе из «Ромы» Мендеш позвонил президенту «Наполи» Аурелио Де Лаурентису и предложил тому кандидатуру своего клиента. Клуб из Неаполя сейчас ищет тренера на следующий сезон, и Де Лаурентис принял к сведению, что Моуринью готов приехать в Неаполь. The Times писал, что португалец должен приехать на встречу с президентом клуба, чтобы обсудить возможное назначение, но новости не подтвердились — Де Лаурентис сам всё опроверг. «Моуринью и «Наполи» никак не связаны, — заявил он. — Жозе — отличный тренер, приятный человек, порывистый. Я верю, что его судьба — за пределами Италии, и уж точно не в Неаполе».

Мендеш тем временем продолжал: «Моуринью, конечно, не нуждается в представлении. Титулы, которые он завоевал, говорят сами за себя. Он не просто тренер — он особенный тренер, у него всегда будут возможности, и у него никогда не возникнет проблем с поиском нового клуба».

Жорже Мендеш, агент Жозе Моуринью Фото: Visual China Group/Getty Images

В новостях мелькала даже «Барселона»! А всё потому, что Моуринью прилетел в Испанию

В аэропорту Барселоны тренера атаковали журналисты: «Сейчас много говорят о варианте с «Барсой» — хватило бы у вас смелости стать их тренером?»

Жозе на это лишь загадочно улыбнулся.

Позже о варианте с Моуринью в качестве замены Хави, который покинет «Барсу» в конце этого сезона, спросили спортивного директора клуба Деку. Он сказал, что Жозе – его большой друг, но они давно не общались. И добавил: «Мы ищем тренера, который сможет адаптироваться к ситуации в клубе и продолжать развивать молодых игроков, которые у нас есть». Это вполне можно воспринять как намёк на то, что Моуринью под эти цели не очень-то и подходит.

Моуринью готов возглавить «МЮ». У Жозе, как пишут в Англии, есть незавершённые дела в Манчестере

Источники Daily Mail, близкие к португальцу, сообщили, что Моуринью полон амбиций вернуться в «Манчестер Юнайтед». Якобы у Жозе есть цель завершить незаконченные дела на «Олд Траффорд». Помимо этого, ему интересно поработать в клубе при новых владельцах.

А ещё Моуринью готов вернуться в «Челси». Там у него, видимо, тоже есть незавершённые дела

Всё тот же Daily Mail сообщил, что Моуринью готов возглавить «Челси», если в конце сезона уволят Маурисио Почеттино. При этом клуб вряд ли отправит аргентинца в отставку — компенсация будет слишком высокой, а бюджет клуба и без того в дырах после мощных трансферных кампаний.

Жозе Моуринью в «Челси» Фото: Clive Mason/Getty Images

Теперь Моуринью учит немецкий. Чтобы возглавить «Баварию»

Bild пишет, что Жозе после увольнения из «Ромы» начал брать уроки немецкого, чтобы в случае увольнения Томаса Тухеля из «Баварии» занять его место. Это уже не первый раз, когда Моуринью связывают с мюнхенской командой: в 2008-м президент клуба Франц Беккенбауэр говорил, что готов позвать португальца, но только если тот выучит немецкий язык. После этого слухи про Жозе и «Баварию» появлялись ещё несколько раз, но до конкретики никогда не доходило.

Кажется, что Моуринью хотят просто все топы. Или же этого хочет Жорже Мендеш, который активно проталкивает кандидатуру тренера в отставке в медиа.