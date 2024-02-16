Холанд и Беллингем проигрывают борьбу за «Золотую бутсу». Лидера будет сложно обогнать

«Золотая бутса» — пожалуй, одна из немногих премий в футболе, которая до сих пор остаётся объективной. Хотя бы потому, что вручается не самому популярному игроку, а лучшему бомбардиру из стран-членов УЕФА. Критерии максимально чёткие и понятные: учитываются только голы в национальных чемпионатах в течение одного сезона и коэффициент трудности турнира.

Раньше, до сезона-1996/1997, система подсчёта была другой — за каждый гол всем участникам рейтинга начисляли по одному баллу. Но потом способ подсчёта очков изменили, добавив ещё коэффициент сложности чемпионата, так как забить 20 мячей в АПЛ и столько же, например, в Дании — совсем не одно и то же. С тех пор игроки топ-5 европейских лиг (на данный момент — АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига и Лига 1) получают за каждый гол по два балла, с 6-го по 22-е место — по полтора, остальные — по одному. С сезона-2019/2020 добавили ещё одно правило: если два футболиста или более заканчивают сезон с одинаковым количеством очков, то награду получает тот, кто провёл на поле меньше времени.

Из интересного:

первым обладателем «Золотой бутсы» стал португалец Эйсебио — в сезоне-1967/1968 он забил 42 мяча;

больше всего наград у Лионеля Месси — шесть. На втором месте — Криштиану Роналду с четырьмя «бутсами». У остальных игроков в десятке по две награды, и среди них есть Роберт Левандовски, Луис Суарес, Дуду Джорджеску и Алли Маккойст;

Лионель Месси с «Золотой бутсой» Фото: Alex Caparros/Getty Images

больше всего голов в истории премии у Месси — в сезоне-2011/2012 он забил 50 мячей и набрал 100 очков;

наименьшее количество забитых мячей у победителя было по итогам сезона-2004/2005 (тогда же награду получили сразу два футболиста) — Тьерри Анри и Диего Форлан забили по 25 голов;

с 1992-го по 1996-й награда не вручалась официально из-за протеста Федерации футбола Кипра, утверждавшей, что игрок их чемпионата забил 40 голов, тогда как обладатель «Золотой бутсы» сезона-1990/1991 Дарко Панчев — 34 мяча. По официальным же данным, представитель кипрского первенства забил всего 19 мячей. Ситуация настолько выбесила организаторов премии, что они попросту отказались её проводить — с 1992-го награду неофициально вручал adidas. За это время её получили представитель армянского чемпионата Арсен Аветисян (39 голов) и грузин Звиад Энделадзе (40 мячей);

больше всего «Золотых бутс» взяли португальцы — восемь. А вот по лигам в топе Испания (15 победителей);

Эрлинг Холанд, забравший награду в прошлом году, стал самым молодым обладателем «Золотой бутсы» со времён Роналдо.

Эрлинг Холанд с «Золотой бутсой» Фото: Alex Pantling/Getty Images

Как выглядит рейтинг нынешнего сезона?

Первым с 24 голами за «Баварию» идёт Гарри Кейн — у него 48 очков. Следом с отставанием в восемь баллов располагается Килиан Мбаппе — за «ПСЖ» в Лиге 1 француз забил 20 мячей.

Дальше всё довольно плотно: Лаутаро Мартинес отстаёт от Мбаппе всего на два очка (19 голов), рядом и Серу Гирасси из «Штутгарта». А вот Холанд, пропустивший приличный отрезок из-за травмы, в этом сезоне пока всего на пятой строчке с 16 мячами. Рядом с ним с таким же количеством голов идёт Джуд Беллингем (у обоих по 32 очка). Догнать Кейна им будет непросто — в этом сезоне англичанин просто неудержим.

Вот как выглядит топ-10 на данный момент: