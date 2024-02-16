Вечер крутых развязок в еврокубках! Камбэки от Икарди, Ди Марии и «Аякса»

Во вторник и среду отгремели первые матчи плей-офф Лиги чемпионов, а теперь настала пора и еврокубков попроще. О самом интересном в дебютных встречах 1/16 финала Лиги Европы и Лиги конференций — в нашем традиционном дайджесте.

«Шахтёр» и «Марсель» выдали триллер в Германии

Начинаем с Лиги Европы. Матч проходил в Гамбурге, и в первом его тайме зрители откровенно скучали: не было ни голов, ни даже толком опасных моментов. А во втором команды наградили болельщиков за терпение:

65-я минута: Жонатан прострелил на дальнюю штангу, где Обамеянг чётко переправил мяч в ближний угол. 0:1!

68-я минута: Клосс не сумел вынести мяч из штрафной, и тот отскочил к Матвиенко. Николай технично пробил низом в дальний угол и сравнял счёт. 1:1!

90-я минута: Обамеянг убежал от Зубкова и Гочолеишвили, закинув мяч в центр штрафной на Ндиайе. У Ризныка не было шансов на сейв. 1:2!

90+3-я минута: Зубков подал справа, а Эгиналдо перепрыгнул экс-спартаковца Жиго и вколотил головой низом. 2:2!

По моментам французы смотрелись увереннее, и всё же реализация их подвела. Что ж, будет шанс исправиться через неделю на «Велодроме».

«Шахтёр» — «Марсель» Фото: Stuart Franklin/Getty Images

«Фейеноорд» и «Рома» огорчили друг друга по разу

За последние два года это противостояние стало принципиальным: был и финал Лиги конференций — 2021/2022, и четвертьфинал Лиги Европы — 2022/2023. В обоих случаях круче оказались римляне (1:0 и потом 4:2 по сумме двух встреч).

Взять реванш по крайней мере в первом матче нынешней ЛЕ не получилось, хотя счёт открыл именно «Фейеноорд»: в добавленное к первому тайму время Хартман подал на Пайшао, и бразилец шикарно сыграл на втором этаже. «Рома» ответила в середине второй половины встречи: Лукаку использовал козырь в габаритах и замкнул навес Спинаццолы. На этом команды и закончили, сохранив интригу на ответную игру.

«Фейеноорд» — «Рома» Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Галатасарай» перебил дома «Спарту» и обменялся с ней удалениями

Пожалуй, самый сумасшедший матч дня, да и в целом еврокубковой недели. Пять голов в виде постоянного обмена, два удаления и уйма жёлтых карточек (семь) — что ещё нужно для счастья? Демирбай забил на 19-й минуте — на 47-й Пресиадо ответил. Крейчи подставился под пушку Мертенса, оформил автогол и вывел «Галатасарай» вперёд на 61-й — уже через минуту Нельссон удалился и дал «Спарте» численное преимущество. Бывший нападающий «Локомотива» Кухта вскоре реализовал его и сравнял счёт — на 80-й Ринеш схватил вторую жёлтую за отмашку и уравнял составы.

Обмен любезностями завершился на 90+1-й минуте, когда Икарди зафиналил игру победным голом. Это было действительно ярко.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

«Милан» деклассировал «Ренн»

Наиболее интересная вывеска данного этапа ЛЕ оказалась наименее интригующей. Спасибо «Милану», благодаря которому ответную встречу с «Ренном» посмотрят разве что его самые преданные болельщики. Лофтус-Чик на 31-й минуте идеально замкнул подачу Флоренци, а на 48-й удачно добил головой за Кьером после сейва Манданда.

Безжалостным итальянцам этого было мало, поэтому вскоре Леау закрутил в дальний угол и оформил разгром. Ещё могли забить Пулишич, Тео и Окафор, но гостям повезло. Сразу видно, команда вывалилась из «группы смерти» ЛЧ с «ПСЖ», дортмундской «Боруссией» и «Ньюкаслом».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

«Карабах» Лунёва смял «Брагу»

В противостоянии с «Брагой» «Карабах» совсем не выглядел фаворитом. А теперь стал им, потому что азербайджанцы съездили в Португалию и закинули сопернику четыре банки. На 21-й минуте Янкович реализовал пенальти, и Банза в конце тайма сравнял. Самое интересное произошло во втором тайме: Жунинью и дважды Зубир превратили ничью в разгромную победу!

Затем, правда, уже в добавленное время Моутинью (да, тот самый, сейчас ему 37 лет) ответил своим 11-метровым. Но даже так гостям стоит поаплодировать. И их вратарю Андрею Лунёву, конечно, который совершил шесть сейвов и получил от портала Sofascore высокую оценку 7,9.

Дубль Ди Марии с пенальти принёс «Бенфике» победу

Расклад сил в паре «Бенфики» и «Тулузы» вроде бы был очевиден. И всё же португальцам пришлось как следует повозиться с французами. Стоило Ди Марии реализовать пенальти на 68-й минуте, как вскоре забил Деслер. Шло уже добавленное время, как вдруг вышедший на замену Леонардо (им, кстати, интересовались «Зенит» и «Спартак») заработал ещё один 11-метровый, а заодно и вторую жёлтую для Мависсы Элеби за пять минут. Кажется, кое-кто в ближайшее время не сможет спокойно прогуливаться по улочкам Тулузы. Легендарный аргентинец был точен и во второй раз.

«Айнтрахт» добыл и упустил комфортное преимущество над «Юнионом»

Переключаемся на Лигу конференций. Немцы приехали в Брюссель и уже к 10-й минуте вели в два мяча: отличились Шаиби и Калайджич. А потом расслабились, и «Юнион» наказал их за это: Расмуссен и Нильссон на 31-й и 68-й минутах соответственно свели на нет разницу.

За 12 минут до финала основного времени бельгийцы дали ещё один шанс «Айнтрахту»: Ванхаутте показали второе предупреждение и изгнали с поля за игру в волейбол. Гостям это не помогло — забить снова они не сумели. Не помог даже новичок из «ПСЖ» Уго Экитике, которому Дино Топпмёллер дал побегать половину второго тайма. Респект хозяевам за силу воли!

«Юнион» — «Айнтрахт» Фото: ANP/Getty Images

Команда Хайкина обидно упустила победу над «Аяксом»

Российский вратарь Никита Хайкин ещё в ноябре надолго выбыл из игры с травмой плеча. Однако это не мешает его «Будё-Глимт» творить магию. Как ещё объяснить то, что норвежцы с помощью дубля Грёнбека вели в два мяча к 90-й минуте на выезде у «Аякса»?

Вот только в добавленное время случился ремейк сказки про Золушку, и карета превратилась в тыкву: поспособствовали этому голы ван ден Бомена с 11-метрового и Бергёйса, а также удаление Бёртуфта. Но мы ведь помним, чем та история закончилась? Возможно, в ответной встрече «Будё-Глимт» тоже ждёт хэппи-энд.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Новый клуб Даниила Лесового обыграл «Гент»

Даниил Лесовой теперь представляет не московское «Динамо», а «Маккаби» из Хайфы. Поэтому и играет в плей-офф ЛЕ, а не готовится к возобновлению сезона РПЛ. Россиянин против «Гента» вышел с первых минут, но результативными действиями не отметился и ушёл на 64-й минуте.

Сразу после этого израильтяне забили — гол на счету Пьерро. Хорошо, что не поменяли его. Тренерам «Маккаби» на заметку: вдруг и дальше замены Лесового будут так же приносить клубу результат? Проверить точно стоит.

Другие результаты дня

В Лиге Европы:

«Янг Бойз» — «Спортинг» — 1:3;

«Ланс» — «Фрайбург» — 0:0.

В Лиге конференций: