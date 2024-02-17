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Брентфорд — Ливерпуль — 1:4, обзор матча 25-го тура чемпионата Англии, травма Жоты, подробности

Салах круто вернулся в состав «Ливерпуля» и сломал соперника. Но цена победы — травмы
Дмитрий Зимин
Салах круто вернулся в состав «Ливерпуля»
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Команда Юргена Клоппа закинула четыре «Брентфорду», однако дальше, похоже, без Жоты.

Через неделю «Ливерпуль» может выиграть первый трофей в сезоне – команда не без сложностей доползла до финала Кубка лиги, где сыграет в финале с «Челси». Понятно, что болельщики соскучились по титулам. Их не было с 2022 года. Да и для внутренней уверенности это здорово – забрать одну чашку уже в феврале. Так что кому-то могло показаться, что все мысли Юргена Клоппа и парней уже там – в решающем матче. А игра с «Брентфордом» не так важна. Вроде бы аутсайдер, с которым не должно возникнуть хоть каких-то проблем. Однако циничная улыбка немецкого тренера на 10-й минуте о многом сказала. На старте матча хозяева задавили лидера чемпионата – да так, что появились поводы сомневаться в классе «Ливерпуля».

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 15:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 4
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Нуньес – 35'     0:2 Мак Аллистер – 55'     0:3 Салах – 68'     1:3 Тони – 75'     1:4 Гакпо – 86'    

Нет, не было сверхопасных моментов или деклассирования обороны. Просто неожиданно агрессивнее, активнее и умнее действовали именно хозяева. При этом первый действительно классный момент создали гости. Брэдли полетел в штрафную, поочередно обыгравшись с Луисом Диасом и Диогу Жотой, и в итоге вышел на ударную позицию. Но пробил не очень сильно, а португалец добивал уже из офсайда. Уже через пять минут мог забивать «Брентфорд»: это была первая попытка Айвана Тони. Получил мяч на линии штрафной, влетел в неё, но ударил мимо ворот.

Оставшаяся часть тайма была будто для того, чтобы добавить проблем Клоппу. Сначала на газон свалился Кёртис Джонс, а вслед за ним – Жота. Две вынужденные замены уже в первом тайме. Это с учётом, что проблемы с травмированными и так есть – особенно во вратарской линии, где вылетел Алисон. Точно не лучшая новость. Но есть и позитивные моменты: в промежутке между двумя заменами «Ливерпуль» открыл счёт. Из-за чудовищного провала центра обороны Жота и Нуньес вылетели к воротам, и Дарвин забил. А после вместо португальца на поле вышел Мохамед Салах – это его первый матч после травмы, полученной на Кубке Африки.

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Чуть ли не первым же касанием египтянин мог забить, но отложил свои результативные действия на второй тайм. А там он уже был просто очень хорош. Сначала идеально увидел открывание Алексиса Мак Аллистера по центру и очередную ошибку защитников. Аргентинец сделал несколько непринуждённых касаний и пробил Флеккена.

А на 68-й минуте «фараон» окончательно вернулся. Резко рванул с фланга в сторону центра, отреагировав на скидку Коди Гакпо. Легко продавил Коллинза, который словно испугался идти на перехват, и сделал 3:0 в пользу своей команды.

Мохамед Салах

Мохамед Салах

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Казалось, на этом всё закончится. С такими ошибками в обороне «Брентфорду», конечно, нечего было ловить. Но на один гол они всё-таки сподобились. Тони со второй попытки реализовал момент, хотя в этот раз всё было куда проще. Однако финальная ошибка хозяев привела к четвёртому голу в их ворота. В этот раз здорово сыграл Гакпо.

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«Ливерпулю» в середине недели встречаться с «Лутоном», а потом лидеров чемпионата Англии ждёт «Челси». Борьба во всех турнирах и за все трофеи продолжается. А вот «Брентфорду» тяжелее – впереди «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал». Как бы к марту вообще не свалиться в зону вылета.

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