До матча «Зенит» — «Спартак» 13 дней. Какие вопросы важно решить Семаку?

Интересный символизм: «Зенит» и «Спартак» почти одновременно забрали зимние трофеи. Петербуржцы в Катаре выиграли Кубок равноправия, а москвичи в ОАЭ – Зимний кубок РПЛ. Да, с разными вводными, соперниками и сюжетами, но факт уже навсегда в истории. Именно матч между этими командами станет главным после возобновления чемпионата России. А пройдёт уже 2 марта – на следующий день после окончания зимней паузы. Но хотя бы на тёплой «Газпром Арене». Так что погодных проблем точно получится избежать.

Как «Зенит» доминировал на Кубке равноправия

«Зенит» закончил два интенсивных сбора и вообще тренировался примерно на 10 дней больше будущего соперника. Напоследок команда вернётся в Абу-Даби, где начала подготовку. Так уж получилось, что в ОАЭ игрокам комфортнее, чем в Катаре. Зато именно в Дохе мы увидели международный турнир – Кубок равноправия, победителем которого стал «Зенит».

Вообще, это редкая история, когда соорганизатором чего-то крупного является не лига или федерация, а конкретный клуб. «Зенит» давно начал сотрудничество с катарской Aspire Academy, которая и создала весь нынешний спорт страны. А потом клуб предложил организовать им товарищеский турнир. Те согласились. Интересно, что теперь Кубок равноправия станет ежегодным. Босс «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что он будет проводиться в Катаре. Состав увеличится до шести-восьми участников.

Александр Медведев председатель правления «Зенита» «Со спортивной и с управленческой точек зрения всё прошло хорошо. Единственный недостаток — не хватало болельщиков. Это связано с проведением Кубка Азии. Уже ведётся речь о том, чтобы в следующем году было не четыре команды, а шесть или, может быть, даже восемь. Это означает, что будут и местные дерби, и, я думаю, две российские команды. Тогда ещё четыре — из соседних стран и стран БРИКС. Пока неизвестно, какие российские команды будут. Этим мы начнём заниматься через неделю, чтобы к концу марта — началу апреля состав участников уже был определён».

С точки зрения именно спорта «Зениту» вряд ли было очень интересно на этом турнире. Почти во всех матчах убедительные победы. Над «Шанхаем Шэньхуа» Леонида Слуцкого и вовсе издевательство, когда сопернику закинули шесть мячей. Хотя с точки зрения стоимости состава именно китайский клуб ближе всех к российскому. Впрочем, почти уверен, что тренерский штаб остался доволен. Хотя бы потому, что попробовал своих футболистов против совершенно других стилей. В 10-й раз за год играть с «Уралом» никто особо не хотел.

Идеально, если в следующем году удастся пригласить топовые клубы Катара, Саудовской Аравии. Возможно, Ирана – оттуда уже изъявили желание сыграть в турнире. Не исключено, что увеличится и представительство бразильцев. Так что точно будет интересно.

По каким позициям ещё есть вопросы

На второй тайм последней игры Кубка равноправия с «Сантосом» тренерский штаб «Зенита» выпустил игроков, которые по состоянию на середину февраля имеют наибольшие шансы быть в основном составе. Да, там 10 иностранных граждан и Михаил Кержаков в воротах. Понятно, что всё может измениться хотя бы из-за травм, но базовую схему 4-3-3 и футболистов, которые там, скорее всего, сыграют, мы уже видим.

Есть, конечно, несколько мини-вопросов. Первый – кто в воротах. В конце прошлого сезона показалось, что Михаил Кержаков после нескольких ошибок может присесть на скамейку. Тем более неплох был Денис Адамов. А ещё есть и Александр Васютин. Но всё же есть ощущение, что тренерский штаб пока не готов отказываться от стабильного, пусть и не магического ветерана.

У Адамова есть свои минусы, которые пока с трудом трансформируются в плюсы, а Васютина словно прокляли. Вроде хорош и надёжен на тренировках, потом выходит и пускает по три-четыре мяча. И никто не знает, что с этим делать. Пока у Семака нет решения по первому номеру. Но оно точно не будет сложным.

Александр Васютин, Денис Адамов, Михаил Кержаков в «Зените» Фото: РИА Новости / «Чемпионат»

В матче с «Сантосом» оборона сформировалась так: Марио Фернандес, Нино, Алип, Дуглас Сантос. Караваев, похоже, весну начнёт на скамейке, так как Марио, по мнению штаба, более полезен в этой роли. А у Вячеслава вообще какой-то сложный период карьеры. В центре Нино, похоже, посадит Родригао и Страхиню Эраковича. Левее – Алип. Почти безальтернативный. Плюс Дуглас.

Тройка полузащитников: Барриос, Вендел и Клаудиньо. Здесь вопросов вообще нет. Если все трое будут в форме, то закономерно окажутся в основе.

Педро в «Зените» на сборах Фото: t.me/fczenit

Тройка в атаке пока чуть более спорна. На сборах тренерский штаб и руководство позитивно отзывались о Педро и Артуре. Оба действительно много играли, забивали и, казалось, закрепились на флангах атаки. Но, возможно, это риск – бросать 18-летнего Педро сразу под «Спартак». Так что не исключено, что эта позиция хотя бы на первом этапе будет чуть более российской. И туда выйдет условный Андрей Мостовой. По центрфорварду вопросов почти нет: Матео Кассьерра будет основным, а Иван Сергеев – джокером.