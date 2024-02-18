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Как Зенит провёл второй сбор, какие вопросы стоят перед командой, что надо изменить перед Спартаком

До матча «Зенит» — «Спартак» 13 дней. Какие вопросы важно решить Семаку?
Дмитрий Зимин
Как «Зенит» провёл второй сбор
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Определиться с основным вратарём, россиянами на поле и 18-летним Педро.

Интересный символизм: «Зенит» и «Спартак» почти одновременно забрали зимние трофеи. Петербуржцы в Катаре выиграли Кубок равноправия, а москвичи в ОАЭ – Зимний кубок РПЛ. Да, с разными вводными, соперниками и сюжетами, но факт уже навсегда в истории. Именно матч между этими командами станет главным после возобновления чемпионата России. А пройдёт уже 2 марта – на следующий день после окончания зимней паузы. Но хотя бы на тёплой «Газпром Арене». Так что погодных проблем точно получится избежать.

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Как «Зенит» доминировал на Кубке равноправия

«Зенит» закончил два интенсивных сбора и вообще тренировался примерно на 10 дней больше будущего соперника. Напоследок команда вернётся в Абу-Даби, где начала подготовку. Так уж получилось, что в ОАЭ игрокам комфортнее, чем в Катаре. Зато именно в Дохе мы увидели международный турнир – Кубок равноправия, победителем которого стал «Зенит».

Вообще, это редкая история, когда соорганизатором чего-то крупного является не лига или федерация, а конкретный клуб. «Зенит» давно начал сотрудничество с катарской Aspire Academy, которая и создала весь нынешний спорт страны. А потом клуб предложил организовать им товарищеский турнир. Те согласились. Интересно, что теперь Кубок равноправия станет ежегодным. Босс «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что он будет проводиться в Катаре. Состав увеличится до шести-восьми участников.

Александр Медведев
Александр Медведев
председатель правления «Зенита»

«Со спортивной и с управленческой точек зрения всё прошло хорошо. Единственный недостаток — не хватало болельщиков. Это связано с проведением Кубка Азии. Уже ведётся речь о том, чтобы в следующем году было не четыре команды, а шесть или, может быть, даже восемь. Это означает, что будут и местные дерби, и, я думаю, две российские команды. Тогда ещё четыре — из соседних стран и стран БРИКС. Пока неизвестно, какие российские команды будут. Этим мы начнём заниматься через неделю, чтобы к концу марта — началу апреля состав участников уже был определён».

С точки зрения именно спорта «Зениту» вряд ли было очень интересно на этом турнире. Почти во всех матчах убедительные победы. Над «Шанхаем Шэньхуа» Леонида Слуцкого и вовсе издевательство, когда сопернику закинули шесть мячей. Хотя с точки зрения стоимости состава именно китайский клуб ближе всех к российскому. Впрочем, почти уверен, что тренерский штаб остался доволен. Хотя бы потому, что попробовал своих футболистов против совершенно других стилей. В 10-й раз за год играть с «Уралом» никто особо не хотел.

Идеально, если в следующем году удастся пригласить топовые клубы Катара, Саудовской Аравии. Возможно, Ирана – оттуда уже изъявили желание сыграть в турнире. Не исключено, что увеличится и представительство бразильцев. Так что точно будет интересно.

По каким позициям ещё есть вопросы

На второй тайм последней игры Кубка равноправия с «Сантосом» тренерский штаб «Зенита» выпустил игроков, которые по состоянию на середину февраля имеют наибольшие шансы быть в основном составе. Да, там 10 иностранных граждан и Михаил Кержаков в воротах. Понятно, что всё может измениться хотя бы из-за травм, но базовую схему 4-3-3 и футболистов, которые там, скорее всего, сыграют, мы уже видим.

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Есть, конечно, несколько мини-вопросов. Первый – кто в воротах. В конце прошлого сезона показалось, что Михаил Кержаков после нескольких ошибок может присесть на скамейку. Тем более неплох был Денис Адамов. А ещё есть и Александр Васютин. Но всё же есть ощущение, что тренерский штаб пока не готов отказываться от стабильного, пусть и не магического ветерана.

У Адамова есть свои минусы, которые пока с трудом трансформируются в плюсы, а Васютина словно прокляли. Вроде хорош и надёжен на тренировках, потом выходит и пускает по три-четыре мяча. И никто не знает, что с этим делать. Пока у Семака нет решения по первому номеру. Но оно точно не будет сложным.

Александр Васютин, Денис Адамов, Михаил Кержаков в «Зените»

Александр Васютин, Денис Адамов, Михаил Кержаков в «Зените»

Фото: РИА Новости / «Чемпионат»

В матче с «Сантосом» оборона сформировалась так: Марио Фернандес, Нино, Алип, Дуглас Сантос. Караваев, похоже, весну начнёт на скамейке, так как Марио, по мнению штаба, более полезен в этой роли. А у Вячеслава вообще какой-то сложный период карьеры. В центре Нино, похоже, посадит Родригао и Страхиню Эраковича. Левее – Алип. Почти безальтернативный. Плюс Дуглас.

Тройка полузащитников: Барриос, Вендел и Клаудиньо. Здесь вопросов вообще нет. Если все трое будут в форме, то закономерно окажутся в основе.

Педро в «Зените» на сборах

Педро в «Зените» на сборах

Фото: t.me/fczenit

Тройка в атаке пока чуть более спорна. На сборах тренерский штаб и руководство позитивно отзывались о Педро и Артуре. Оба действительно много играли, забивали и, казалось, закрепились на флангах атаки. Но, возможно, это риск – бросать 18-летнего Педро сразу под «Спартак». Так что не исключено, что эта позиция хотя бы на первом этапе будет чуть более российской. И туда выйдет условный Андрей Мостовой. По центрфорварду вопросов почти нет: Матео Кассьерра будет основным, а Иван Сергеев – джокером.

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