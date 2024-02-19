Российские футболисты, которые рубятся за золото в Европе. У двоих высокие шансы на титул

Каждую неделю мы публикуем обзор игры российских футболистов в европейских лигах. У пяти из них есть хорошие шансы на чемпионский титул.

Андрей Лунёв («Карабах», Азербайджан)

Андрей Лунёв Фото: Jose Manuel Alvarez/Getty Images

В высшем дивизионе азербайджанского футбола выступают 10 клубов. Каждый играет с каждым по четыре раза, то есть всего запланировано 36 туров. Похоже, только чудо может помешать Лунёву стать чемпионом. За 14 туров до финиша «Карабах» опережает ближайшего преследователя на 16 очков. Очень солидный отрыв! Особенно впечатляет, что «Карабах» забил уже 55 мячей (лучший результат в лиге), а вторая команда по этому показателю — 36.

Лунёв проводит первый сезон в составе «Карабаха». До этого он в течение двух лет сидел в запасе «Байера» и провёл за это время всего три матча. Андрей покинул немецкий клуб в статусе свободного агента и теперь близок к первому трофею за пределами России. В этом сезоне Лунёв отыграл 21 матч во всех турнирах, пропустил 26 мячей и семь раз отыграл «на ноль». Кстати, «Карабах» пока продолжает выступление во всех турнирах. Команда добралась до полуфинала Кубка Азербайджана и вышла в плей-офф Лиги Европы.

Егор Пруцев («Целе», Словения)

Егор Пруцев (на переднем плане) Фото: nk-celje.si

Егор по итогам прошлого сезона стал чемпионом Сербии в составе «Црвены Звезды». Правда, отыграл в общей сложности всего 414 минут в турнире. Летом прошлого года россиянин переехал в Словению — его арендовал клуб «Целе». И пока всё идёт к тому, что 21-летний Пруцев снова станет чемпионом, но только уже в другой стране. В Словении схема проведения турнира такая же, как и в Азербайджане. 10 клубов, каждый играет с каждым по четыре раза, всего 36 туров. По итогам 21 игрового дня «Целе» уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

Команда Пруцева занимает первое место по забитым мячам (47) и меньше всех пропускает (14). Сам Егор отыграл в турнире уже 16 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Кстати, это первые голы Пруцева в высшем дивизионе. До этого он забивал только в МФЛ и Первой лиге — голами в РПЛ и сербском чемпионате не отметился. «Целе», в отличие от «Карабаха», сейчас выступает только в одном турнире. Ранее команда вылетела из Кубка Словении и пролетела мимо группового этапа Лиги конференций.

Александр Кокорин («Арис», Кипр)

Александр Кокорин (в центре) празднует гол Фото: arisfc.com

В высшем дивизионе кипрского футбола выступают 14 клубов. На первом этапе каждая команда играет с каждой по два раза (26 туров). Затем клубы разбивают на две группы. В первую попадают команды, занявшие первые шесть мест в регулярном чемпионате, во вторую — команды с 7-го по 14-е место. По итогам регулярного чемпионата «Арис» занял второе место с отставание от лидера в три очка.

На втором этапе шесть первых команд проведут турнир в два круга с учётом очков, набранных в регулярном чемпионате. Кокорин отыграл в этом сезоне 18 матчей в чемпионате Кипра, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. А ещё заработал семь жёлтых карточек, что очень много для игрока его амплуа. В прошлом сезоне Кокорин забил 13 мячей в 29 матчах турнира. «Арис» уже вылетел из еврокубков, но зато добрался до четвертьфинала Кубка Кипра.

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Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Магомед Оздоев Фото: paokfc.gr

В греческом чемпионате выступают 14 клубов. В первой части сезона каждая команда играет с каждой по два раза, то есть всего выходит 26 туров. Затем первая шестёрка проводит турнир плей-офф с учётом очков, набранных на первом этапе. Каждая из команд проводит ещё по 10 матчей — играет по два раза со всеми соперниками. ПАОК лидировал в чемпионате, но в минувший уикенд влетел «Олимпиакосу» (1:4) и пропустил вперёд АЕК. Однако чёрно-белые отстают от лидера всего на одно очко.

Оздоев проводит первый сезон в составе ПАОКа после перехода из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк». В этом сезоне россиянин отыграл 23 матча в греческом чемпионате и забил пять мячей. Чаще него в составе ПАОКа в этом сезоне отличались только три футболиста. Команда Рэзвана Луческу добралась до полуфинала Кубка Греции, где проиграла первый матч «Панатинаикосу» (0:1), и по-прежнему выступает в Лиге конференций.

Юрий Лодыгин («Панатинаикос», Греция)

Юрий Лодыгин (лежит на газоне) Фото: Panagiotis Moschandreou/Getty Images

Юрия никак не назовёшь основным вратарём «Панатинаикоса». В начале сезона он плотно сидел в запасе, но потом тренерский штаб постепенно стал доверять россиянину. У Лодыгина уже 10 матчей в чемпионате, семь из которых он отыграл «на ноль». Правда, в последних четырёх турах россиянин три раза был в запасе. После 23 туров «Панатинаикос» занимает третье место в таблице с 51 очком. Столько же у ПАОКа, который опережает соперника лишь по дополнительным показателям. Впереди только АЕК, набравший 52 очка. Три клуба рубятся за чемпионство, в двух из них играют россияне. Замечательный сюжет!