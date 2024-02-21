Главный бедолага вечера Лиги чемпионов стал его героем

Финалист прошлой Лиги чемпионов «Интер» начал плей-офф с минимальной домашней победы над «Атлетико». Ответная игра пройдёт в Мадриде 13 марта. В этой паре пока ничего не ясно.

Феерического футбола в матче команд Симоне Индзаги и Диего Симеоне, наверное, ждать не стоило. «Интер» на правах хозяина попытался максимально агрессивно начать, но «Атлетико» умеет засушить любую игру. Аргентинский тренер гостей с первых минут показывал жестами своей команде: успокаиваем игру, не раскрываемся. Тем не менее эпизодами у «нерадзурри» получалось выманить соперника на прессинг и за счёт хитрого розыгрыша мяча выйти на свободное пространство. Например, в середине первого тайма, когда после длинной передачи и скидки от Мартинеса лидер Серии А улетел в атаку два в два, но потенциальному голевому моменту не дал состояться перехватом экс-зенитовец Витсель.

Бельгиец в этом позиционном футболе с территориальным преимуществом «Интера» вообще смотрелся очень солидно в тройке защитников. Правда, однажды после рикошета от ноги Витселя мяч попал в руку Молины. Хозяева выпрашивали пенальти, но можно согласиться с решением судьи не ставить 11-метровый, так как рука находилась в естественном положении. Только незадолго до перерыва «Интер» сумел впервые пробить в створ, когда невысокий Лаутаро выиграл воздух у Хименеса после кросса справа и опасно пробил головой.

До перерыва было настолько мало остроты, что соперники общими усилиями наиграли за 45 минут лишь на полгола по статистике xG. Хотя «Интер» показывал хорошее движение на мяче, стремился запутать «Атлетико» перемещением своих игроков. Например, Димарко мог открываться между линий, а Бастони занимал его позицию на левом фланге. Лишь когда испанцы подустали, у команды Индзаги прошли несколько быстрых атак и тот же Лаутаро упустил лучший шанс. Началось всё с обреза Де Пауля, а закончилось двумя касаниями и ударом из полукруга в исполнении капитана «нерадзурри». Но даже у таких мастеров бывают киксы.

В перерыве Индзаги вынужденно поменял травмированного Тюрама на Арнаутовича. И именно австриец мог забить быстрый гол в дебюте второго тайма. Не просто мог – должен был! «Атлетико» снова попался в ловушку, пытаясь прессинговать «Интер», а «нерадзурри» ответили фирменной контратакой. Димарко скоростной электричкой унёсся по левому флангу и вырезал идеальную передачу в штрафную на Арнаутовича. Как австриец не забил – даже Индзаги не понял.

Пока трансфер Арнаутовича не очень удачный для «Интера». У австрийца до сегодняшнего дня было всего три гола. Не менее ужасный промах австриец совершил на исходе часа матча, когда «Интер» уже в позиционной атаке вскрыл центр обороны «Атлетико». Сам же Марко придумал хорошую стенку с Лаутаро, «наевшийся» Витсель на этот раз не помешал пройти передаче, и Арнаутович остался один перед воротами. И не попал фактически с угла вратарской!

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Чем дольше шла игра, тем больше становилось преимущество «Интера». Индзаги освежил фланги за счёт Думфриса и Карлоса Аугусто. Кросс голландца наверняка завершился бы голом, если бы бедолага Арнаутович не опоздал на долю секунды во вратарскую. Австрийцу можно было вручать «Золотую малину» за худшую роль в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако на 79-й минуте случилось чудо – Марко наконец-то забил! Облак спас после удара Мартинеса, Арнаутович добивал мяч в пустые ворота и тут тоже едва не испортил всё. Защитник почти вынес мяч с линии, но австрийцу повезло.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

У «Атлетико» был шанс в концовке уйти от поражения, но победа «Интера» всё же более справедливый результат. Команда Симеоне ни разу не пробила в створ, намного уступив по ударам – 19:7 в пользу «нерадзурри» (в створ – 5:0, из штрафной – 13:4).