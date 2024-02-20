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Интер – Атлетико, Лига чемпионов, 20 февраля 2024 года: история Диего Симеоне – как аргентинец играл за миланский клуб

«Он покинет «Атлетико» только ради «Интера». У Симеоне особая связь с соперником по ЛЧ
Анатолий Романов
Интер – Атлетико, Лига чемпионов
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В 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся две команды, за которые поиграл Диего.

«Интер» против «Атлетико» – возможно, самая интригующая пара 1/8 финала Лиги чемпионов. Лидер Серии А и финалист последней ЛЧ сразится с командой, способной зубами вцепиться в любого соперника и победить, не будучи фаворитом. «Атлетико» очень похож характером на своего тренера Диего Симеоне. Человека, чья фигура объединяет миланский и мадридский клубы. Через кого ещё подавать это противостояние, если не через Эль Чоло?

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
20 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1997-м Симеоне переходил в «Интер» как раз из «Атлетико». На тот момент ему было 27 лет, а за мадридцев он отыграл три года. Самым успешным получился сезон-1995/1996, в котором аргентинец вместе с командой выиграл золото Ла Лиги и Кубок Испании. Тогда полузащитник забил рекордные для себя 12 мячей за чемпионат. Последний сезон перед трансфером в «Интер» получился похуже: «Атлетико» финишировал только пятым, а у Диего было три гола.

ДИЕГО СИМЕОНЕ

ДИЕГО СИМЕОНЕ

Фото: Getty Images

Симеоне переходил в команду, которая также не попала в Лигу чемпионов. В сезоне-1996/1997 «Интер» финишировал третьим вслед за «Ювентусом» и «Пармой» и получил путёвку в Кубок УЕФА. Как оказалось – к лучшему. «Нерадзурри» приобрели полузащитника за 13 млрд лир. Это был 10-й по стоимости трансфер в истории «Интера» после Дарко Панчева, Пола Инса, Денниса Бергкампа, Энцо Шифо и некоторых других. Тем же летом «Интер» провернул рекордный в своей истории трансфер, выкупив у «Барселоны» будущего Феномена Роналдо.

Команду перед новым сезоном возглавил Луиджи Симони. Этот тренер проработал с «Интером» лишь чуть больше года, но, очевидно, заслужил большую любовь и уважение игроков. Когда в 2020-м Симони ушёл из жизни, Роналдо опубликовал трогательный пост в соцсетях, написав: «Я думаю о своём учителе. Он был дирижёром, а мы – оркестром. Я помню его улыбающимся, его всегда спокойный голос и ценные советы… Спасибо, мистер, вы научили меня большему, чем вы только могли представить».

Сейчас Симеоне в топе самых высокооплачиваемых тренеров:
Клопп получает от рекламы больше всех тренеров. Но от кучи предложений он отказывается
Клопп получает от рекламы больше всех тренеров. Но от кучи предложений он отказывается

Симеоне тоже стал важной фигурой для Симони. Аргентинец играл много и под руководством этого тренера набрал 10+11 в 59 матчах. В 2016 году, когда Симеоне проводил уже свой шестой сезон в качестве тренера «Атлетико», Симони говорил в интервью итальянским СМИ:

«У Диего чёрно-синее сердце, он любит «Интер» и Италию. Он мечтает вернуться в клуб, о чём мне рассказал. Его сердце бьётся сильнее при виде наших цветов, у него было много предложений, но «Атлетико» он покинет только ради «Интера». Это случится лишь после того, как клуб гарантирует ему, что в Милане готовы к серьёзному проекту».

Дебютный для Симеоне сезон-1997/1998 получился замечательным для «Интера». Команда заняла второе место в Серии А, получив путёвку в Лигу чемпионов. Причём в концовке чемпионата проиграла будущему обладателю скудетто «Ювентусу» в скандальном матче на выезде – у «нерадзурри» были большие вопросы к судейству. Но главное – «Интер» всё же завоевал трофей. В третий и до сегодняшнего дня в последний раз в своей истории победив в Кубке УЕФА.

ДИЕГО СИМЕОНЕ

ДИЕГО СИМЕОНЕ

Фото: Getty Images

Тот розыгрыш должны хорошо помнить болельщики «Спартака». В полуфинале «Интер» сыграл с командой Олега Романцева и дважды победил со счётом 2:1. Первый матч в Милане Симеоне пропустил, а во втором в Москве провёл на поле все 90 минут. Разницу сделал как раз великолепный Роналдо, ответивший своим дублем на быстрый гол Андрея Тихонова. В финале же «Интер» с Симеоне разорвал «Лацио» – 3:0. Диего сделал шикарную голевую передачу в эпизоде с победным голом Ивана Саморано.

ВИДЕО

А вот следующий сезон – второй и последний для Симеоне в «Интере» – стал разочарованием для всех в команде и для болельщиков «нерадзурри». «Интер» свалился на восьмое место, а в Лиге чемпионов вылетел в четвертьфинале от «Манчестер Юнайтед». Интересно, что свой единственный гол в том розыгрыше ЛЧ Диего забил в ворота «Спартака». Москвичи опять встретились с миланцами в еврокубках, на сей раз на групповом этапе. Симеоне сыграл в обоих матчах. «Интер» победил дома 2:1, а в «Лужниках» красно-белые выигрывали со счётом 1:0 до 88-й минуты, когда Диего пришёл на стандарт и забил Александру Филимонову головой.

Симони ушёл из команды менее чем через месяц после матча в Москве. До завершения сезона с «Интером» поработали ещё три тренера – Мирча Луческу, Лучано Кастеллини и Рой Ходжсон. Да-да, представьте себе, Симеоне поиграл под руководством Луческу и Ходжсона!

У самого Диего испортились отношения с Роналдо, и он был готов сменить клуб после неудачного года. В результате летом 1999-го полузащитника продали в «Лацио» за 21 млрд лир. Его переход стал частью другой сделки – трансфера нападающего Кристиана Вьери из римского клуба в миланский. В «Лацио» Диего играл вместе с нынешним тренером «Интера» Симоне Индзаги. На следующий сезон аргентинец забил победный гол в ворота «нерадзурри» в финале Кубка Италии, а кроме того, выиграл с новой командой чемпионский титул.

Прогноз на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов:
Суперкомпьютер не верит в интригу в 1/8 финала ЛЧ. Но согласиться с ним можно не во всём
Суперкомпьютер не верит в интригу в 1/8 финала ЛЧ. Но согласиться с ним можно не во всём

Интересно, что Симеоне впервые в карьере сыграет против «Интера» как тренер. В официальных матчах команды не встречались с 2010-го. Для Диего это снова будет очень принципиальное противостояние, ведь он действительно мечтает однажды возглавить миланскую команду:

«Тренировать «нерадзурри»? Я уже говорил «Интеру» 2000 раз, что это случится. Но сейчас я продолжу работать день за днём в Мадриде», – признавался Диего в 2018 году.

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