«Он покинет «Атлетико» только ради «Интера». У Симеоне особая связь с соперником по ЛЧ

«Интер» против «Атлетико» – возможно, самая интригующая пара 1/8 финала Лиги чемпионов. Лидер Серии А и финалист последней ЛЧ сразится с командой, способной зубами вцепиться в любого соперника и победить, не будучи фаворитом. «Атлетико» очень похож характером на своего тренера Диего Симеоне. Человека, чья фигура объединяет миланский и мадридский клубы. Через кого ещё подавать это противостояние, если не через Эль Чоло?

В 1997-м Симеоне переходил в «Интер» как раз из «Атлетико». На тот момент ему было 27 лет, а за мадридцев он отыграл три года. Самым успешным получился сезон-1995/1996, в котором аргентинец вместе с командой выиграл золото Ла Лиги и Кубок Испании. Тогда полузащитник забил рекордные для себя 12 мячей за чемпионат. Последний сезон перед трансфером в «Интер» получился похуже: «Атлетико» финишировал только пятым, а у Диего было три гола.

ДИЕГО СИМЕОНЕ Фото: Getty Images

Симеоне переходил в команду, которая также не попала в Лигу чемпионов. В сезоне-1996/1997 «Интер» финишировал третьим вслед за «Ювентусом» и «Пармой» и получил путёвку в Кубок УЕФА. Как оказалось – к лучшему. «Нерадзурри» приобрели полузащитника за 13 млрд лир. Это был 10-й по стоимости трансфер в истории «Интера» после Дарко Панчева, Пола Инса, Денниса Бергкампа, Энцо Шифо и некоторых других. Тем же летом «Интер» провернул рекордный в своей истории трансфер, выкупив у «Барселоны» будущего Феномена Роналдо.

Команду перед новым сезоном возглавил Луиджи Симони. Этот тренер проработал с «Интером» лишь чуть больше года, но, очевидно, заслужил большую любовь и уважение игроков. Когда в 2020-м Симони ушёл из жизни, Роналдо опубликовал трогательный пост в соцсетях, написав: «Я думаю о своём учителе. Он был дирижёром, а мы – оркестром. Я помню его улыбающимся, его всегда спокойный голос и ценные советы… Спасибо, мистер, вы научили меня большему, чем вы только могли представить».

Симеоне тоже стал важной фигурой для Симони. Аргентинец играл много и под руководством этого тренера набрал 10+11 в 59 матчах. В 2016 году, когда Симеоне проводил уже свой шестой сезон в качестве тренера «Атлетико», Симони говорил в интервью итальянским СМИ:

«У Диего чёрно-синее сердце, он любит «Интер» и Италию. Он мечтает вернуться в клуб, о чём мне рассказал. Его сердце бьётся сильнее при виде наших цветов, у него было много предложений, но «Атлетико» он покинет только ради «Интера». Это случится лишь после того, как клуб гарантирует ему, что в Милане готовы к серьёзному проекту».

Дебютный для Симеоне сезон-1997/1998 получился замечательным для «Интера». Команда заняла второе место в Серии А, получив путёвку в Лигу чемпионов. Причём в концовке чемпионата проиграла будущему обладателю скудетто «Ювентусу» в скандальном матче на выезде – у «нерадзурри» были большие вопросы к судейству. Но главное – «Интер» всё же завоевал трофей. В третий и до сегодняшнего дня в последний раз в своей истории победив в Кубке УЕФА.

ДИЕГО СИМЕОНЕ Фото: Getty Images

Тот розыгрыш должны хорошо помнить болельщики «Спартака». В полуфинале «Интер» сыграл с командой Олега Романцева и дважды победил со счётом 2:1. Первый матч в Милане Симеоне пропустил, а во втором в Москве провёл на поле все 90 минут. Разницу сделал как раз великолепный Роналдо, ответивший своим дублем на быстрый гол Андрея Тихонова. В финале же «Интер» с Симеоне разорвал «Лацио» – 3:0. Диего сделал шикарную голевую передачу в эпизоде с победным голом Ивана Саморано.

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А вот следующий сезон – второй и последний для Симеоне в «Интере» – стал разочарованием для всех в команде и для болельщиков «нерадзурри». «Интер» свалился на восьмое место, а в Лиге чемпионов вылетел в четвертьфинале от «Манчестер Юнайтед». Интересно, что свой единственный гол в том розыгрыше ЛЧ Диего забил в ворота «Спартака». Москвичи опять встретились с миланцами в еврокубках, на сей раз на групповом этапе. Симеоне сыграл в обоих матчах. «Интер» победил дома 2:1, а в «Лужниках» красно-белые выигрывали со счётом 1:0 до 88-й минуты, когда Диего пришёл на стандарт и забил Александру Филимонову головой.

Симони ушёл из команды менее чем через месяц после матча в Москве. До завершения сезона с «Интером» поработали ещё три тренера – Мирча Луческу, Лучано Кастеллини и Рой Ходжсон. Да-да, представьте себе, Симеоне поиграл под руководством Луческу и Ходжсона!

У самого Диего испортились отношения с Роналдо, и он был готов сменить клуб после неудачного года. В результате летом 1999-го полузащитника продали в «Лацио» за 21 млрд лир. Его переход стал частью другой сделки – трансфера нападающего Кристиана Вьери из римского клуба в миланский. В «Лацио» Диего играл вместе с нынешним тренером «Интера» Симоне Индзаги. На следующий сезон аргентинец забил победный гол в ворота «нерадзурри» в финале Кубка Италии, а кроме того, выиграл с новой командой чемпионский титул.

Интересно, что Симеоне впервые в карьере сыграет против «Интера» как тренер. В официальных матчах команды не встречались с 2010-го. Для Диего это снова будет очень принципиальное противостояние, ведь он действительно мечтает однажды возглавить миланскую команду:

«Тренировать «нерадзурри»? Я уже говорил «Интеру» 2000 раз, что это случится. Но сейчас я продолжу работать день за днём в Мадриде», – признавался Диего в 2018 году.