Промес оформил хет-трик за 15 минут! Красивая победа «Спартака». Видео

«Спартак» на нынешних сборах уже разобрался с «Кайратом» (6:0). Теперь настала очередь другой казахстанской команды — «Астаны». Привет, ещё один разгром.
Этот матч был главной проверкой перед возобновлением РПЛ. А там, если что, красно-белым сразу бодаться с «Зенитом» на выезде. Уже не первый раз основным правым защитником вышел Зобнин — на этой позиции его наигрывал ещё Тедеско. Похоже, именно Роман будет сдерживать (по крайней мере, попытается) Мостового или, если позволит лимит, новичка петербуржцев Педро. Не зря Абаскаль хвалил зобнинскую универсальность.
«Зобнин — невероятный футболист, для меня это настоящий мастер на поле. Я считаю, что он может быть полезен как вингер. На позиции крайнего защитника он может давать стабильность и надёжность в фазе обороны».
Забегая вперёд, Роман, хоть иногда и отдавал неточные обостряющие передачи, смотрелся вполне достойно.
В остальном состав был предсказуем: Максименко в воротах, Хлусевич слева в защите, Бабич и Дуарте в центре, взаимозаменяемые Мозес и Медина впереди справа, Пруцев — слева, Мартинс в центре, Промес и Угальде в нападении.
«Спартак» — «Астана» — 4:0
Фото: vk.com/fcsm_official
Уже на четвёртой минуте забивать мог Промес: Куат снёс Пруцева возле штрафной, и Квинси опасно зарядил со штрафного близко к дальней девятке. Но хорватский вратарь Чондрич потащил. Сразу видно, набрался опыта в «Роторе».
В целом других моментов не было, пока Медина на 16-й минуте идеально не закрутил со штрафного с правого фланга, а Астанов в борьбе с Угальде не выпрыгнул и не переправил головой мяч в собственные ворота.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Спартака».
«Спартак» подолгу контролировал мяч и раскатывал астанинскую защиту, а когда не владел мячом, активно работал в прессинге. Вновь вскрыть соперника удалось на 26-й минуте: Угальде скинул головой на Мозеса, нигериец развернулся и отдал влево на Промеса, а тот с убийственной точностью закрутил в дальний угол. Это было красиво.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Спартака».
Затем Максименко засейвил удар Уреги в ближний угол, а спартаковцы ответили ещё одним голом. Кто забил? Промес, естественно. И снова полезен был Угальде. Костариканец отобрал мяч в центре поля и моментально забросил на Квинси, а тот точно пробил в ближний угол. Может, Манфреда и центральным полузащитником попробовать? Навыки у него точно есть. Демонстрировал он их и позже.
Следующий гол Промес сделал уже в одиночку: просто сместился с левого фланга и пальнул в ближнюю девятку. Если так же вколотит и «Зениту», будет явный претендент на гол сезона в РПЛ. И да, это хет-трик не просто за один тайм, а за 15 минут!
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Спартака».
В перерыве Абаскаль никого не поменял. Спартаковцы так же владели инициативой, однако моментов создавали уже меньше. «Астана» на фоне красно-белых была блёклой, хотя недавно вообще-то обыграла «Краснодар» (4:2). Да и с «Ростовом» чувствовала себя куда увереннее (0:1).
На 65-й минуте Умяров сменил Пруцева. Вскоре после этого казахстанцы организовали первый и единственный потенциально голевой момент: обычный вынос Бейсебекова привёл к забегу Каримова, и его вовремя настиг Дуарте. Если бы не отбор парагвайца, был бы выход один на один.
Позже Зиньковский сменил Мозеса, а Соболев, Игнатов и вернувшийся из минского «Динамо» 19-летний плеймейкер Зорин — Угальде, Медину и Мартинса. Тем не менее счёт так и не изменился. «Спартак» по крайней мере в первом тайме показал солидный уровень — отличный спарринг перед «Зенитом». Правда, сопротивление там будет совсем другим.