Промес оформил хет-трик за 15 минут! Красивая победа «Спартака». Видео

«Спартак» на нынешних сборах уже разобрался с «Кайратом» (6:0). Теперь настала очередь другой казахстанской команды — «Астаны». Привет, ещё один разгром.

Этот матч был главной проверкой перед возобновлением РПЛ. А там, если что, красно-белым сразу бодаться с «Зенитом» на выезде. Уже не первый раз основным правым защитником вышел Зобнин — на этой позиции его наигрывал ещё Тедеско. Похоже, именно Роман будет сдерживать (по крайней мере, попытается) Мостового или, если позволит лимит, новичка петербуржцев Педро. Не зря Абаскаль хвалил зобнинскую универсальность.

Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака» «Зобнин — невероятный футболист, для меня это настоящий мастер на поле. Я считаю, что он может быть полезен как вингер. На позиции крайнего защитника он может давать стабильность и надёжность в фазе обороны».

Забегая вперёд, Роман, хоть иногда и отдавал неточные обостряющие передачи, смотрелся вполне достойно.

В остальном состав был предсказуем: Максименко в воротах, Хлусевич слева в защите, Бабич и Дуарте в центре, взаимозаменяемые Мозес и Медина впереди справа, Пруцев — слева, Мартинс в центре, Промес и Угальде в нападении.

«Спартак» — «Астана» — 4:0 Фото: vk.com/fcsm_official

Уже на четвёртой минуте забивать мог Промес: Куат снёс Пруцева возле штрафной, и Квинси опасно зарядил со штрафного близко к дальней девятке. Но хорватский вратарь Чондрич потащил. Сразу видно, набрался опыта в «Роторе».

В целом других моментов не было, пока Медина на 16-й минуте идеально не закрутил со штрафного с правого фланга, а Астанов в борьбе с Угальде не выпрыгнул и не переправил головой мяч в собственные ворота.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Спартака».

«Спартак» подолгу контролировал мяч и раскатывал астанинскую защиту, а когда не владел мячом, активно работал в прессинге. Вновь вскрыть соперника удалось на 26-й минуте: Угальде скинул головой на Мозеса, нигериец развернулся и отдал влево на Промеса, а тот с убийственной точностью закрутил в дальний угол. Это было красиво.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Спартака».

Затем Максименко засейвил удар Уреги в ближний угол, а спартаковцы ответили ещё одним голом. Кто забил? Промес, естественно. И снова полезен был Угальде. Костариканец отобрал мяч в центре поля и моментально забросил на Квинси, а тот точно пробил в ближний угол. Может, Манфреда и центральным полузащитником попробовать? Навыки у него точно есть. Демонстрировал он их и позже.

Следующий гол Промес сделал уже в одиночку: просто сместился с левого фланга и пальнул в ближнюю девятку. Если так же вколотит и «Зениту», будет явный претендент на гол сезона в РПЛ. И да, это хет-трик не просто за один тайм, а за 15 минут!

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Спартака».

В перерыве Абаскаль никого не поменял. Спартаковцы так же владели инициативой, однако моментов создавали уже меньше. «Астана» на фоне красно-белых была блёклой, хотя недавно вообще-то обыграла «Краснодар» (4:2). Да и с «Ростовом» чувствовала себя куда увереннее (0:1).

На 65-й минуте Умяров сменил Пруцева. Вскоре после этого казахстанцы организовали первый и единственный потенциально голевой момент: обычный вынос Бейсебекова привёл к забегу Каримова, и его вовремя настиг Дуарте. Если бы не отбор парагвайца, был бы выход один на один.

Позже Зиньковский сменил Мозеса, а Соболев, Игнатов и вернувшийся из минского «Динамо» 19-летний плеймейкер Зорин — Угальде, Медину и Мартинса. Тем не менее счёт так и не изменился. «Спартак» по крайней мере в первом тайме показал солидный уровень — отличный спарринг перед «Зенитом». Правда, сопротивление там будет совсем другим.