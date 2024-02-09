Роналду жёстко психанул после поражения. Его снова провоцировали выкриками о Месси. Видео

Криштиану влип в очередной скандал. На этот раз подтёрся шарфом, который бросили болельщики «Аль-Хиляля».

Криштиану Роналду пережил ещё один не самый приятный вечер. Мало того, что его команда проиграла «Аль-Хилялю», так ещё и самого португальца троллили в течение всей встречи.

Роналду провёл первый матч в 2024 году. До этого Криштиану числился травмированным, в результате чего «Аль-Насру» даже пришлось отменить тур по Китаю. А ведь там команда должна была сыграть с «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого. Далее Роналду наблюдал с трибун, как его одноклубники раскатывают «Интер Майами» (6:0). Эту игру позиционировали как последнее противостояние Роналду с Лионелем Месси и даже дали ей неофициальное название «Последний танец». В итоге Роналду так и не вышел на поле, а Месси появился в самой концовке.

В матче с «Аль-Хилялем» команда Роналду билась за трофей под названием Riyadh Season Cup. Ранее оба топовых саудовских клуба переиграли «Интер Майами», поэтому их встреча была решающей. Перед стартовым свистком трофей представил американский рестлер Марк Кэлвей, более известный как Гробовщик. Он совершил полноценный выход под свою музыкальную тему, после чего поднял кубок над головой. Всё это очень позабавило Роналду, но в дальнейшем поводов для радости не было.

Во-первых, «Аль-Хиляль» снова обыграл соперника. Команда Малкома забила два мяча к 30-й минуте и сохранила победный результат — 2:0. Во-вторых, самому Криштиану пришлось нелегко. Болельщики «Аль-Хиляля» троллили его во время игры — выкрикивали фамилию Месси каждый раз, когда Роналду касался мяча. В одном из эпизодов португалец обратился к трибунам: «Здесь я… не Месси».

Криштиану Роналду не помог «Аль-Насру» взять трофей Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

В целом Роналду выглядел очень нервно. Он получил жёлтую карточку после того, как запустил мяч на трибуны, выразив тем самым недовольство решением судейской бригады. Перед церемонией награждения Криштиану был недоволен тем, что один из представителей организационной бригады случайно преградил ему путь. Португалец недовольно вскинул руки и что-то сказал человеку. Футболистов «Аль-Насра» наградили медалями за второе место, но Роналду снял свою и отдал одному из юных болельщиков на трибуне.

А когда Криштиану уходил в подтрибунное помещение, фанаты кинули в его сторону несколько шарфов «Аль-Хиляля». Португалец поднял один из них, подтёр интимную область, после чего швырнул шарф на трибуну.

В апреле 2023 года фанаты «Аль-Хиляля» кричали фамилию Месси при каждом касании Роналду. Тогда «Аль-Наср» проиграл 0:2, а Криштиану, уходя с поля, схватил себя за гениталии и адресовал жест в сторону болельщиков соперника.

А вот 1 декабря 2023 года Роналду отреагировал на поведение фанатов более спокойно. Тогда фанаты «Аль-Хиляля» снова троллили его при помощи фамилии Месси. Роналду, в свою очередь, отправил болельщикам воздушный поцелуй и обошёлся без непристойных жестов. Новый матч с участием «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» пройдёт в мае, и Роналду следует готовить свою нервную систему к очередным провокациям.