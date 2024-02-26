В РПЛ наконец-то жива чемпионская интрига! А какая золотая развязка была лучшей?

Сезон-2002

Чемпион: «Локомотив»

Претенденты: ЦСКА, «Спартак»

После 1996-го прошло шесть лет, и история повторилась. Вновь «золотой» матч! «Спартак» среди претендентов здесь уже формально: за два тура до финиша он отставал от «Локомотива» и ЦСКА, сохраняя разве что формальные шансы на защиту титула. А затем красно-белых убрали с пути как раз армейцы — в том самом знаменитом «снежном дерби» (2:1). «Локо» с таким же счётом и неожиданным дублем Вадима Евсеева взял верх над «Зенитом». Затем армейцы без нервов разобрались с «Сатурном» (3:0), а железнодорожники перешагнули через «Динамо» (2:1).

Юрий Сёмин против Валерия Газзаева — прекрасная вывеска для решающей битвы за золото. Вот только второй был против: «Вообще-то, чемпионат, а точнее, его основная часть, закончился. У ЦСКА больше всех голов и побед, но предстоит играть дополнительный матч. Сейчас многие говорят: «Будет очень жаль одну из команд». Глупости. Жалеть надо стариков, женщин и детей. А здесь — профессиональный спорт». В итоге опасения тренера красно-синих не стали напрасными.

Уже на седьмой минуте Дмитрий Лоськов включил фирменную дальнобойную пушку и зарядил из-за пределов штрафной в самый угол. Руслан Нигматуллин с ударом не справился. Иронично, что вратарь вернулся в Россию после неудачной поездки в «Верону» и проиграл главной команде в карьере. Больше голов не было, хотя Ролан Гусев выбегал один на один с Сергеем Овчинниковым. Так «Локо» завоевал первое чемпионство, а Газзаев вновь уступил в «золотом» матче. Шутки про «пятое колесо» окончательно потеряли актуальность.