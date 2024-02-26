В РПЛ наконец-то жива чемпионская интрига! А какая золотая развязка была лучшей?

«Зенит» впервые за много сезонов закончил зимний отрезок не первым и уступает два очка «Краснодару» — в нынешнем сезоне РПЛ наконец-то завязалась чемпионская интрига. Российские болельщики уже могли позабыть, что это такое. Давайте вспоминать вместе. И голосовать за розыгрыш чемпионата, финал которого для вас стал самым ярким.
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Сезон-2002
Чемпион: «Локомотив»
Претенденты: ЦСКА, «Спартак»
После 1996-го прошло шесть лет, и история повторилась. Вновь «золотой» матч! «Спартак» среди претендентов здесь уже формально: за два тура до финиша он отставал от «Локомотива» и ЦСКА, сохраняя разве что формальные шансы на защиту титула. А затем красно-белых убрали с пути как раз армейцы — в том самом знаменитом «снежном дерби» (2:1). «Локо» с таким же счётом и неожиданным дублем Вадима Евсеева взял верх над «Зенитом». Затем армейцы без нервов разобрались с «Сатурном» (3:0), а железнодорожники перешагнули через «Динамо» (2:1).
Юрий Сёмин против Валерия Газзаева — прекрасная вывеска для решающей битвы за золото. Вот только второй был против: «Вообще-то, чемпионат, а точнее, его основная часть, закончился. У ЦСКА больше всех голов и побед, но предстоит играть дополнительный матч. Сейчас многие говорят: «Будет очень жаль одну из команд». Глупости. Жалеть надо стариков, женщин и детей. А здесь — профессиональный спорт». В итоге опасения тренера красно-синих не стали напрасными.
Уже на седьмой минуте Дмитрий Лоськов включил фирменную дальнобойную пушку и зарядил из-за пределов штрафной в самый угол. Руслан Нигматуллин с ударом не справился. Иронично, что вратарь вернулся в Россию после неудачной поездки в «Верону» и проиграл главной команде в карьере. Больше голов не было, хотя Ролан Гусев выбегал один на один с Сергеем Овчинниковым. Так «Локо» завоевал первое чемпионство, а Газзаев вновь уступил в «золотом» матче. Шутки про «пятое колесо» окончательно потеряли актуальность.
Сезон-2004
Чемпион: «Локомотив»
Претенденты: ЦСКА, «Зенит», «Крылья Советов»
Чемпионские расклады в том сезоне менялись так часто, что даже современные букмекеры наверняка запутались бы в коэффициентах. К 26-му туру ЦСКА и «Зенит» лидировали, а «Локомотив» и «Крылья Советов» чуть отставали: на одно и три очка соответственно. Резвые петербуржцы с Андреем Аршавиным и Александром Кержаковым покорили тогда многих, но вчистую слили финиш: ранее даже единолично шли первыми, а затем проиграли «Шиннику» (1:2), «Москве» (2:3) и ЦСКА (0:3), заодно расписав ничьи с «Амкаром» (0:0) и «Рубином» (1:1). С золотом и даже медалями пришлось повременить: зенитовцы стали четвёртыми.
«Крылья» выступали увереннее, но неожиданно пострадали от «Амкара» (1:3) и выключились из борьбы за титул. А затем отобрали очки у армейцев (1:1), которые, несмотря на раскат «Зенита», споткнулись ещё и на борющемся за выживание «Динамо». Ну а «Локо» не победил только «Рубин» (1:1) и перед решающим матчем опережал ЦСКА на очко.
Красно-синим нужно было обязательно побеждать «Москву» и надеяться на осечку «Локомотива» с «Шинником». С задачей они справились блестяще: пропустили первыми, чтобы затем вколотить четыре и добиться разгрома. Только вот железнодорожники отдавать золото не хотели и ещё за первую четверть матча закинули ярославцам двушку, став двукратными чемпионами. Победу им принесли Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычёв.
Сезон-2013/2014
Чемпион: ЦСКА
Претенденты: «Зенит», «Локомотив»
Совершенно особенный случай, потому что ЦСКА провалил осеннюю часть сезона и после 14-го тура отставал от лидировавшего «Зенита» аж на 11 очков. Заметно выше (на шесть баллов) были и «Спартак» с «Локомотивом». А затем лидеры подсдулись, пока армейцы постепенно подтягивались. Весной они сперва проиграли «Динамо» (0:1), но следом выдали девятиматчевую (!) победную серию: повержены были в том числе петербуржцы с Акселем Витселем, Данни и Халком (1:0).
Подобный подвиг позволил ЦСКА выскочить на первое место перед решающем матчем: «Локомотив» внезапно впервые за весну проиграл («Ростову» в гостях — 0:2), в то время как «Зенит» оступился на «Динамо» (2:4) в том самом матче, когда болельщики прорвались на поле «Петровского» и фанат по прозвищу Гулливер заехал по лицу Владимиру Гранату. КДК тогда выписал петербуржцам технарь.
В итоге «Зениту» армейцы везли одно очко, «Локо» — два, и как раз с железнодорожниками им предстояло играть. На золото претендовали сразу три команды, и существовало аж девять итоговых раскладов! Петербуржцы за первый тайм положили два мяча «Кубани» и в виртуальной таблице вернули себе лидерство, пока конкуренты расписывали ничью. Однако гол Зорана Тошича на 46-й минуте принёс чемпионство ЦСКА (1:0), а «Локомотив» из-за зенитовской победы в Краснодаре (4:1) остался третьим. Абсолютно голливудский сценарий. Всё мог изменить нападающий «Локо» Даме Н'Дойе — его выстрел в штангу стал судьбоносным.
Сезон-2015/2016
Чемпион: ЦСКА
Претенденты: «Ростов», «Зенит»
В том сезоне намечался самый неожиданный победитель за всю историю чемпионатов России. За год до этого «Ростов» к 20-му туру шёл в зоне вылета и позвал спасать положение Курбана Бердыева. В РПЛ удалось остаться только после стыков с «Тосно» (1:0, 4:1). А дальше — чистое величие. Команда с недостатком финансов за счёт бетонной обороны в середине турнира забралась на второе место, надолго там закрепившись. После 25 туров ростовчане и вовсе шли первыми с 51 очком! Преследователей, правда, тоже хватало: ЦСКА (50), «Локо», «Краснодар» и «Зенит» (по 46).
Следом начался «Пункт назначения»:
- 26-й тур. «Локо» проиграл «Спартаку» (0:2) и выбыл из гонки, ну а «Ростов», к общему удивлению, слил «Мордовии», которая в итоге вылетела с последнего места (1:2);
- 27-й тур. «Краснодар» оступился на «Рубине», другая троица дружно взяла по три очка. Пока, чемпионские амбиции команды Сергея Галицкого;
- 28-й и 29-й туры. ЦСКА, «Ростов» и «Зенит» вновь добились своего, а далее петербуржцев притормозил «Локо» (1:1).
Завершающий тур. «Ростов» позади ЦСКА на два очка и всё же имеет преимущество по личным встречам, так что будет выше при равенстве в таблице. Дончане отправились в гости к «Тереку», а армейцы — в Казань. Оба претендента забили ещё в первом тайме. Только если бердыевцы вскоре развили успех, то красно-синие ограничились одним мячом и держали всех в напряжении. На 85-й минуте случилась кульминация: Акинфеев каким-то чудом отбил удар в упор Дениса Ткачука и принёс ЦСКА золото! Болельщики «Ростова» до сих пор с болью вспоминают выезд к «Мордовии».
Сезон-2007
Чемпион: «Зенит»
Претенденты: «Спартак», «Москва»
Петербуржцы ждали чемпионства 23 года. И наконец-то дождались, хотя во многом им помогла удача. После 26-го тура они делили первую строчку со «Спартаком», который за шесть лет также соскучился по золоту. Позади в трёх очках расположилась дерзкая «Москва» под руководством тогда ещё 36-летнего Леонида Слуцкого. В следующем матче её убрали с пути как раз красно-белые (3:1), так что соперник у них остался только один. Причём по ходу сезона конкурент дважды спартаковцам уступал (оба раза по 1:3), так что по личным встречам «Зенит» был ниже «Спартака», даже несмотря на равенство баллов.
Всё зависело от спартаковцев: побеждаешь в оставшихся трёх матчах и становишься чемпионом. Надежды перечеркнули нули с «Сатурном», когда Никита Баженов эпично промазал по пустым воротам. Не помогло и исключение из состава одного из лидеров, Дмитрия Торбинского из-за неподписания нового контракта. «Зенит» тем временем не повторил кошмарный финал сезона-2004 и осечек не допускал.
В решающем туре петербуржцы бились с тем же самым «Сатурном» в Раменском, а москвичи — с «Динамо». «Зениту» для гарантированного триумфа нужна была только победа, и какой же «потной» получилась игра! Радек Ширл на 14-й минуте пробил издали, и мяч с рикошетом от защитника приземлился за спину Антонину Кински. Но на этом подвиги гостей закончились: немотивированные с точки зрения результата «инопланетяне» неслись вперёд, будто каждому из них Леонид Федун пообещал за помощь особняк на Рублёвке. Выстоять удалось за счёт реакции Малафеева и «Вознесения святого Домингеса», когда Алехандро вынес мяч головой из ворот. «Спартак» в параллельной встрече добился своего, но что толку: в тот день весь Петербург не спал и люто праздновал.
Сезон-1996
Чемпион: «Спартак»
Претенденты: «Алания», «Ротор», «Динамо», ЦСКА
«Спартак» легко взял первые три чемпионата России, но затем появилась конкуренция со стороны Владикавказа: «Алания» помешала четвёртому подряд титулу и в 1996 году была крайне близка к ещё одним золотым медалям. Причём подтянулись и другие команды.
За четыре тура до финиша в диапазоне трёх очков были сразу пять (!!!) претендентов: лидировали «Ротор» и «Алания» (по 63 балла), сзади поджимали «Спартак» (62), «Динамо» (61) и ЦСКА (60). Затем красно-белые устранили из гонки динамовцев (3:1), армейцы уступили «Балтике» (1:2) и «Черноморцу» (1:3), а волгоградцы дали слабину с теми же новороссийцами (0:0) и «Локомотивом» (0:2). В итоге спартаковцы и владикавказцы разделили первое место. Выяснять, кто же из них лучше, предстояло в «золотом» матче: дополнительные показатели считать не захотели, хотя у «Алании» они были лучше.
Интересно, что проходила игра в Санкт-Петербурге и местные болельщики в основном «топили» за «Спартак». Просто главного тренера «Алании» Валерия Газзаева там не любили ещё сильнее. Благодаря голам Ильи Цымбаларя и Андрея Тихонова к 84-й минуте красно-белые вели с комфортным преимуществом. Анатолий Канищев сократил отставание, но на большее владикавказцев не хватило. Титул вернулся в Москву, а завоевавший его с, как тогда называли, «пионеротрядом» Георгий Ярцев снова стал помощником Олега Романцева.
Сезон-1997
Чемпион: «Спартак»
Претенденты: «Ротор», «Динамо»
В 1997-м, по сути, провели «золотой» матч. Только, в отличие от 1996-го, случился он в решающем туре и прошёл для одной из команд на своём поле. Всем оставалось провести по два матча, и лидировали «Спартак» с «Ротором». Позади на три очка были динамовцы, однако их отцепил от чемпионской погони «Черноморец» (1:1). Вот такие новороссийцы обломщики: за год до этого они притормозили на решающем отрезке ЦСКА и «Ротор». Причём «Черноморец» забил на 85-й минуте. Волгоградцы же не сломили «Торпедо-Лужники» (1:1), тем не менее шансы на золото сохранили. И так уж совпало, что им предстояло в Волгограде принять «Спартак».
«Ротор» от первого титула отделяли всего 90 минут: нужно было только обыграть дома красно-белых. В предыдущем чемпионате они этого эффектно добились, за счёт дубля Олега Веретенникова победив со счётом 4:3. Однако новая попытка принесла неудачу. Волгоградцы прижимали соперника и тем не менее никак не могли забить. Расплата пришла в конце матча: Валерий Кечинов и Александр Ширко показали, как нужно реализовывать шансы.
«После того поражения от «Спартака» у всего «Ротора» наступило чувство полнейшего опустошения. Я вообще был просто никакой, не хотелось и не моглось абсолютно ничего», — с болью вспоминал нападающий волгоградцев Валерий Нидергаус. Его эмоции понять несложно.