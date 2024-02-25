Жесть в чемпионате Испании! Девушку-арбитра унесли с поля после столкновения с камерой

Матч 26-го тура испанской Примеры с участием «Бетиса» и «Атлетика» омрачился травмой линейного арбитра Гвадалупе Поррас. В результате девушку унесли с поля на носилках.

«Бетис» открывает счёт на 13-й минуте усилиями Чими Авилы, и через какое-то время Поррас оказывается на газоне. У девушки образовалась рваная рана головы, а снимки с окровавленным лицом арбитра уже облетели все социальные сети. Что произошло? Оказалось, что Поррас врезалась в телевизионную камеру, которая перемещается вдоль боковой линии. Девушка возвращалась к центру поля после гола «Бетиса», и аппаратура сбила её с ног.

Матч на какое-то время остановили, а Поррас оказали медицинскую помощь (это сделали врачи «Бетиса»). Впрочем, она не смогла продолжить её работу. Девушку унесли на носилках, а её место на кромке поля занял резервный арбитр Нестор Ольгерас Кастельянос. Сразу после инцидента главный судья Гильермо Куадра Фернандес уведомил о произошедшем тренеров клубов, и матч временно приостановили. Трибуны стадиона «Бенито Вильямарин» в Севилье аплодировали Поррас, когда её самочувствие заметно улучшилось. Арбитра госпитализировали в больницу для оказания более существенной медицинской помощи.

Гвадалупе Поррас Фото: Zuma/TASS

Бывший испанский арбитр Иттуральде Гонсалес выступил с критикой в адрес главы Ла Лиги Хавьера Тебаса: «Этот инцидент — послание президенту Ла Лиги Тебасу. Ему нравится шоу, и однажды он заставит камеры забивать мячи. Пожалуйста, дайте судьям нормально работать. Это такие же профессионалы, как и футболисты. Насколько мне известно, Гвадалупе уже находится в больнице и сдаёт необходимые анализы. Если такое произошло бы с Левандовским или Беллингемом, лига приняла бы адекватные меры. А поскольку Поррас — ассистент главного арбитра, это никого не волнует».

Гвадалупе — первая женщина-арбитр в истории Ла Лиги. Её дебют в высшем дивизионе испанского футбола состоялся летом 2019 года — тогда она работала на матче с участием «Мальорки» и «Эйбара». В апреле 2021-го она снова вошла в историю. На этот раз стала первой женщиной-арбитром, которой доверили право работать на финале Кубка Испании (тогда играли «Атлетик» и «Реал Сосьедад»). Она регулярно входит в судейские бригады, которые отправляют на матчи еврокубков.