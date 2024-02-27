Ударов по воротам стало меньше — теперь они «правильнее». Но лучше ли от этого футболу?

Первые матчи стартовой стадии плей-офф Лиги чемпионов довольно ожидаемо вернули к обсуждению тему ударов и ударов в створ. «Ожидаемо» – потому что сразу четыре команды ни разу не попали в створ за 90 минут, а ещё две зафиксировали по одному попаданию. Для топ-футбола едва ли классный показатель. Дискуссия свелась к тому, стоит ли считать удары в створ полезным показателем, и продвинутые авторы, привыкшие к xG-моделям, достаточно быстро победили оппонентов.

Разумеется, если искать корреляцию между статистикой ударов и результатом, то лучше обращать внимание на показатель ударов из штрафной, однако здесь есть одна важная проблема. Она заключается в оценке корреляции постфактум, после завершения матча, или глобально, на основе массива исторических данных. Но как влияет качество и количество ударов на ход конкретного матча? Это обсудить гораздо интереснее.

Удар по воротам в матче Лиги чемпионов Фото: City-Press GmbH Bildagentur via Getty Images

Дискуссия возникла на некотором коллективном ощущении от игр. Они, возможно, были достаточно качественными, однако большинство из восьми оказались не слишком зрелищными и довольно монотонными. Это сравнительное ощущение: у людей, которые смотрят много футбола, оно возникает бессознательно – на тех образах, что рисует память относительно матчей прошлого. Иногда память хранит ложные воспоминания или приукрашивает их, но не в этом случае. Первые раунды плей-офф ЛЧ при соотношении сторон 4:3 в некотором контексте были действительно более яркими и острыми, чем сейчас, при Full HD.

Вернёмся в сезон-2003/2004, который был первым при нынешнем формате ЛЧ, с раундом 1/8 финала. Отбросим заблокированные удары (мы ещё ненадолго к ним вернёмся) и получим, что за плей-офф, где показывается лучший европейский футбол, командами было нанесено 614 ударов. В плей-офф прошлого сезона ЛЧ – 518. Оставим в стороне лирику (тогда до финала дошёл «Порту» Моуринью, а сейчас – «Сити» Гвардиолы; принято считать, что это два полюса зрелищности) и быстро сверим два других соседних сезона. Сезон-2004/2005 принёс ещё больше ударов за плей-офф – 630; сезон-2021/2022 — ещё меньше (512). Пока считаем только общее количество ударов.

Небольшая тенденция наблюдается. Окей, возможно, тогда били по воробьям? Не совсем так. Точность попаданий в створ в сезоне-2003/2004 – 55%, в сезоне-2004/2005 – 47%, в двух соседних с ними сезонах – 51% и 50% соответственно. Два последних к этой минуте плей-офф ЛЧ принесли точность в 47% и 54%, в восьми матчах нынешней 1/8 финала, пусть это и небольшая выборка, 45% всех ударов дошли до створа.

Итак, если вы ещё не заснули от такого количества цифр, вот вещь, которую можно зафиксировать: при в целом стабильном показателе около половины попавших в створ ударов, общее количество попыток сократилось по сравнению с тем, что было 20 лет назад.

Что же менялось параллельно? Цифры пришли за футболом, и продвинутые показатели быстро завоевали умы тренеров, экспертов и даже болельщиков. С момента появления первых xG-моделей и до нынешнего момента продолжается последний из витков развития футбола, который настроен на его оптимизацию. Сравнительные модели дали тело логичной, казалось бы, мысли: чем ближе к лицевой линии и центру створа будет удар, тем больше шансов забить. И команды начали наперегонки сражаться в отказе от «мусорных» ударов с дистанции, стараясь сделать свои атаки эффективными.

Процесс можно признать фактически завершённым на основании одного факта. В прошлом сезоне АПЛ впервые в истории всех топ-5 лиг средний удар в матче наносился с расстояния менее 16 м – то есть, если вы не знаете разметку поля досконально, уже из штрафной. Общее количество ударов из-за штрафной начало колебаться ещё в сезоне-2008/2009, но исключительно падает оно с сезона-2013/2014. Что случилось в 2013 году? Появилась первая внятная xG-модель.

Ситуация в других лигах не отличается. Ни в одном из топ-5 чемпионатов после сезона-2015/2016 (а это уже почти 10 лет) средняя точка удара не превышала значение того сезона. Испания отыграла 1 м (сейчас – 17), АПЛ – больше двух, Бундеслига – тоже больше двух, Серия А до появления xG-моделей выделялась наибольшей дальностью ударов (пока подумайте почему, у вас есть время), но сейчас пришла к тому же показателю в 16,5 м, что и все остальные лиги. Во всех чемпионатах установилась почти одинаковая точка среднего удара.

И вот со всей этой оптимизацией за восемь сыгранных матчей нынешнего плей-офф нулей в графе ударов в створ столько же, сколько за 58 игр сезонов-2003/2004 и 2004/2005. Три из тех нулей принадлежат лично Моуринью (с «Порту» начисто были иссушены «Депортиво» и «Монако» в финале, с «Челси» был припаркован легендарный «автобус» в Барселоне), один на счету «Ливерпуля». На пути к тому самому стамбульскому финалу команда Рафы Бенитеса обошлась без ударов в Турине, в ответной игре четвертьфинала с «Ювентусом». Но нас больше будет интересовать первая игра, которую «Ливерпуль» выиграл 2:1.

Футболисты «Ливерпуля» празднуют победу над «Ювентусом» в ЛЧ--2004/2005 Фото: liewig christian/Corbis via Getty Images

Оба своих мяча англичане забили в первые полчаса, и это были настоящие полчаса ярости – когда камера выхватывала крупным планом Фабио Капелло, тот всякий раз выглядел максимально растерянно. Первый удар был нанесён уже на седьмой секунде – при том что с центра поля разыгрывал «Ювентус». Этот же удар принёс и первый угловой. К 25-й минуте «Ливерпуль» пробил шесть раз, четыре раза — из-за пределов штрафной, ещё дважды почти закинул мяч в пустые ворота, а ещё подал четыре угловых. А затем Луис Гарсия сделал вот это.

Права на видео принадлежат UEFA.

Эта игра и этот гол интересуют меня по нескольким причинам. Во-первых, в соперниках у «Ливерпуля» итальянская команда. Это важно, потому что даже во времена, когда тактики и организации в футболе было явно меньше, чем сейчас, итальянцы выгодно отличались умением выстроить оборону. Я обещал вернуться к вопросу, почему итальянская лига отличалась от остальных наиболее дальними ударами, и корни заключаются как раз здесь: так как в штрафной всегда было плотно, командам приходилось бить издали, там, где соперник оставлял пространство.

Итак, «Ювентус» Капелло оставляет сопернику едва ли больше возможностей атаковать свою штрафную, чем хорошая современная команда, но всё же реально дрожит на «Энфилде». Это именно то, что не может просчитать ни одна компьютерная модель, потому что это касается динамики игры. С первых секунд (не всегда так, переломный момент может быть и внутри игры) «Ливерпуль» начинает давить, а стадион начинает реветь. Полузащитник обходит кого-то на дриблинге и вместо передачи во фланг или назад лупит – для вратаря соперника удар, может, и не самый сложный, но он переводит его на угловой, и стадион уже захлёбываться. Уверенность бьющей команды растёт, уверенность команды, допускающей удары, начинает таять.

Дело совершенно не в том, оптимальная ли позиция для удара, дело в коллективном ощущении, которое устанавливается на поле и рядом с ним. «Ливерпуль» – идеальный пример этого единения. После «Ювентуса» команда пройдёт «Челси» за счёт раннего гола того же Гарсии, который Моуринью и спустя 20 лет считает единственным мячом в истории, «забитым болельщиками». А в финале сделает сами помните что. Годы спустя «Ливерпуль» на «Энфилде» легендарно вернётся с «Барселоной». И этого камбэка не было бы, если бы Робертсон не начал лупить со всех позиций, забывая о каких-то там математических моделях и заставляя соперника думать, что 3:0 дома было маловато.

И даже сейчас, вот прямо в момент, когда я пишу эти строки, Бобби Кларк в овертайме финала Кубка лиги наносит совершенно «мусорный» с точки зрения современной игры удар, который, однако, заканчивается отскоком и угловым. Фанатская трибуна «Ливерпуля» на «Уэмбли» взрывается, почувствовав возможность, а через 30 секунд Вирджил ван Дейк забивает с углового победный мяч.

Но вернёмся к голу Гарсии. Суммируя всё сказанное выше, посмотрим на видео снова. Ситуация не была катастрофической для «Ювентуса», но ещё в моменте, когда мяч оказался на фланге, оборона уже начала пятиться. Пас Ле Таллека на Гарсию в итоге случился в зону, которая стала сильно больше, чем должна быть в идеальных обстоятельствах хорошей командной обороны. Защитники пятятся из-за неуверенности и штурма первых 20 минут, компактность нарушается, Луис Гарсия заваливает левой один из культовых голов в истории ЛЧ.

Луис Гарсия после гола «Ювентусу» в ЛЧ Фото: Michael Steele/Getty Images

Теперь остановимся на том, что Гарсия бьёт левой. Дело в том, что мяч он обычно принимал и вёл правой ногой – он был двуногим футболистом. Я пересмотрел все матчи плей-офф сезона-2004/2005, которые сумел найти, и в какой-то момент осознал, что в этом есть большая разница с современной ЛЧ. Футболисты не просто бьют из-за пределов штрафной или из угла штрафной после дриблинга – они ещё и не выбирают ногу, с которой бить. Буквально в каждой команде плей-офф минимум два бьющих игрока с двумя хорошими ногами.

Чтобы проиллюстрировать, о чём я говорю достаточно красноречиво, посмотрим на статистику идеальных хет-триков – когда три разных гола забиваются правой ногой, левой и головой. С 2015 года в АПЛ таких случаев было пять; с 2005 по 2015 год – 19. С 1995 года по 2005-й – 10. Последний идеальный хет-трик в Серии А принадлежит Криштиану Роналду, которого уже давно нет в «Ювентусе». Понятно, что это лишь косвенный симптом, но вы понимаете, о чём я.

Подведём короткие итоги.

1. За десятилетие продолжающейся оптимизации ударной работы количество ударов сократилось за счёт якобы «мусорных» для статистики. Средняя дальность удара сократилась почти на 2 м.

2. Точность ударов в целом осталась неизменной даже при приближении к воротам.

3. Количество касаний в штрафной у средней команды топ-5 лиг растёт от сезона к сезону (статистический факт), растёт и количество заблокированных ударов. Это логичный побочный эффект: в штрафной организовать блок физически проще, чем за её пределами – просто за счёт большого количества тел на квадратный метр.

Игрок блокирует удар соперника по воротам в матче Лиги чемпионов Фото: GES Sportfoto/Getty Images

Кажется, это довольно позитивные итоги, но в погоне за оптимизацией действий на поле немного потерялся тот факт, что это не баскетбол, где цифры реально могут выходить на паркет вместо игроков, так как результативность игры делает погрешность минимальной (при этом забавно, что в баскетболе оптимизация математикой сделала средний бросок в лиге, наоборот, дальше от цели).

На ход конкретного матча гораздо больше влияет его динамика, за которую отвечают взаимодействия игроков на поле, их набираемая или потерянная минута от минуты уверенность, погода, атмосфера на стадионе, замены, судейские решения – что угодно. Во времена ЛЧ без xG статистически на один удар гостей приходилось 1,5-1,6 удара хозяев – и вам нужно пересмотреть хайлайты матча «Ливерпуль» – «Ювентус», чтобы понять почему. То же соотношение в плей-офф ЛЧ-2021/2022? 1,1 удара хозяев на один удар гостей. В прошлом плей-офф? 1,2 удара хозяев в ответ на гостевую попытку. Преимущество поля было преимуществом ещё и потому, что команды не стеснялись бить, раззадоривали собственных болельщиков и сами начинали чувствовать запах крови.

И это не единственная вещь, на которую повлияло стремление играть якобы эффективнее. Плотные дальние удары зачастую приводили и будут приводить к отскокам, что только увеличивает хаос у чужих ворот, а значит, и вероятность забить. Они же будут приводить к угловым за счёт бесконтрольных блоков, рикошетов и сейвов вратаря – а что сегодня в футболе контролируется больше, чем стандарты в атаке? Организованная оборона штрафной тоже не может быть преодолена или хотя бы напряжена без плотных ударов.

Дело не в самих попаданиях в створ, ощущение их отсутствия – это уже следствие проблемы. Дело в том, что точка оптимизации давно пройдена, а тело, которое обрело мысль, что удары как можно ближе будут самыми опасными, постепенно стало франкенштейном. Игра стала слегка технически обедняться в угоду поиска эффективности и отбрасывать на обочину бьющих игроков и чистых финишёров, на отсутствие прессинга у которых можно закрыть глаза. Это привело к тому, что ударов стало меньше. Это привело к тому, что ударов из-за штрафной стало меньше. Стало меньше добиваний, стало меньше ударов в створ.

Нет никаких сомнений, что игра за 20 лет стала ближе к идеалу с точки зрения правильности. Но есть подозрение, что футбол мы любим не за правильность. Иначе не помнили бы так гол Зинедина Зидана «Байеру», чемпионский выстрел Венсана Компани, угловой Трента Александер-Арнольда, гол Юрия Ковтуна Югославии или лежащего в 20 м за полем Луки Модрича, который, как мог, побежал за уходящим мячом, чтобы Криштиану воткнул «Ювентусу» третий в лигочемпионском финале-2017.

Ну или этот выстрел Луиса Гарсии в ворота «Юве».

Ещё больше текстов автора читайте в его телеграм-канале.