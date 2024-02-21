Легендарный «Порту» с Моуринью и Аленичевым. Что стало с игроками, взявшими ЛЧ в 2004-м?

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» встречается с лондонским «Арсеналом». Сейчас невозможно представить победу португальской команды в главном еврокубке, а 20 лет назад «драконы» сделали это. Тогда в составе «Порту» играл российский футболист, а тренировал всю эту банду молодой Жозе Моуринью. Та команда вошла в историю, сотворив суперсенсацию. Рассказываем, как сложились судьбы игроков, принёсших «Порту» победу над «Монако» (3:0) в финале 2004 года.

Витор Байя, 54 года

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Витор Байя – основной голкипер того «Порту». Воспитанник «драконов» почти всю карьеру провёл в родном клубе, только во второй половине 1990-х на пару сезонов уходил в «Барселону». Витор Байя сыграл за «Порту» 276 матчей, в которых пропустил всего 217 мячей и выдал 132 «сухаря». Вратарь выиграл с командой множество трофеев: 10 чемпионских титулов, пять Кубков Португалии и восемь Суперкубков. А главное – Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Витор Байя завершил карьеру в 2007-м. В последние годы работал телеведущим на Canal 11 и вернулся в «Порту» на должность вице-президента.

Паулу Феррейра, 45 лет

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Паулу Феррейра выступал на позиции правого защитника. В «Порту» он провёл не так много времени. В 2002 году перешёл из «Витории Сетубал» за € 2 млн, а в 2004-м после успешной европейской кампании был продан в «Челси» за € 20 млн. В составе «драконов» успел завоевать два золота Примейры, по одному Кубку Португалии и Суперкубку, победил в Кубке УЕФА и Лиге чемпионов. А вот в «Челси» Паулу Феррейра задержался на девять лет, пока не завершил карьеру в 2013-м. В Лондоне начинал и как тренер, а сейчас он ассистент Паулу Фонсеки во французском «Лилле».

Жорже Кошта, 52 года

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Жорже Кошта играл центрального защитника, исполнял роль капитана команды Моуринью. Он тоже воспитанник «Порту», который почти всю карьеру провёл в родном клубе. По молодости на пару сезонов уезжал в аренды, а в 2001-м уехал на полгода в «Чарльтон». Жорже Кошта выиграл с «Порту» восемь чемпионских титулов, пять Кубков Португалии и восемь Суперкубков. Взял два еврокубка. В 2006 году защитник завершил карьеру. Тут же начал тренировать, быстро превратился из ассистента в «Браге» в главного. С тех пор сменил полтора десятка клубов в разных странах, возглавлял даже сборную Габона. Сейчас трудится в португальском АВС из второго дивизиона.

Рикарду Карвалью, 45 лет

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Рикарду Карвалью был напарником Жорже Кошты по центру обороны. Он попал в систему «драконов» в 17 лет, начинал в «Порту» профессиональную карьеру и играл за команду до 2004 года. После победы в Лиге чемпионов отправился вместе с Моуринью и Паулу Феррейрой в «Челси». До отъезда из Португалии Рикарду Карвалью выиграл с «Порту» три чемпионства, по одному Кубку Португалии и Суперкубку, а также два еврокубка. В «Челси» провёл шесть лет, а потом поиграл за «Реал», «Монако» и китайский «Шанхай СИПГ». В 2018 году повесил бутсы на гвоздь, стал тренером. Ассистировал Андре Виллаш-Боашу в «Марселе», а с 2023 года помогает Роберто Мартинесу в португальской сборной.

Нуну Валенте, 49 лет

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Нуну Валенте выступал на позиции левого защитника. В «Порту» воспитанник лиссабонского «Спортинга» провёл всего три сезона. Переходил из «Лейрии» в 2002 году всего за € 550 тыс, а ушёл в 2005-м в «Эвертон» за € 2 млн. В Англии отыграл ещё четыре сезона, после чего решил завязать с профессиональными выступлениями. С «Порту» Нуну Валенте завоевал два золота Примейры, два Суперкубка и один Кубок Португалии, а также два еврокубка. Потом экс-защитник был скаутом в «Эвертоне» и «Спортинге», вторым тренером в том же «Спортинге» и возглавлял «Трофенсе» в сезоне-2017/2018. Но главным проработал всего три месяца. Сейчас Нуну Валенте поддерживает Виллаш-Боаша на выборах президента «Порту» и готов вернуться в клуб в каком-либо качестве.

Коштинья, 49 лет

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Опорный полузащитник отыграл за «Порту» четыре сезона. В 2001-м португалец переходил свободным агентом из «Монако», а четыре года спустя его продали в московское «Динамо» за € 4 млн. В России хорошо помнят, как провалился португальский эксперимент в столичном клубе. Потом Коштинья выступал за «Атлетико» и «Аталанту». А в составе «Порту» он завоевал два чемпионских титула, два Суперкубка и один Кубок Португалии, побеждал в Кубке УЕФА и Лиге чемпионов. После завершения карьеры в 2010 году экс-хавбек стал спортивным директором «Серветта» и затем тренером. Возглавлял «Бейра-Мар», «Пасуш де Феррейра», «Коимбру» и дважды приходил в «Насьонал». На данный момент Коштинья в творческом отпуске.

Педру Мендеш, 44 года

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Педру Мендеш играл в том «Порту» в центре поля. Вот только провёл в команде всего один сезон-2003/2004. Его выкупили у «Гимарайнша» за неизвестную сумму, а после успеха в Лиге чемпионов продали «Тоттенхэму» за € 3 млн. Так что в коллекции Педру Мендеша всего три трофея с «Порту»: золото Примейры, Суперкубок Португалии и кубок Лиги чемпионов. Потом хавбек, помимо «Тоттенхэма», выступал за «Портсмут», «Рейнджерс» и «Спортинг», а заканчивал карьеру в 2012 году как игрок «Гимарайнша». В новой жизни Педру Мендеш стал футбольным агентом и поддерживает форму в матчах ветеранов. Недавно прилетал в Россию на Кубок Легенд.

Манише, 46 лет

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Центр поля в «золотом» «Порту» держали на своих плечах Манише, Коштинья и Педру Мендеш. Из них двое затем перебрались в Россию. Манише попал к «драконам» в 2002 году из «Бенфики», будучи воспитанником лиссабонского клуба – принципиального соперника! Переходил свободным агентом, а в 2005-м был продан в «Динамо» за € 16 млн. С «Порту» хавбек выиграл два золота Примейры, по одному Кубку Португалии и Суперкубку, а также два еврокубка. После бесславного короткого отрезка в Москве Манише уехал в «Челси», потом был в «Атлетико», «Интере», «Кёльне» и «Спортинге», где завершил карьеру в 2011 году. Стал тренером, но совсем недолго поработал в «Пасуш де Феррейра» и «Коимбре» с Коштиньей. Манише вместе с Нуну Валенте и Жорже Коштой вошёл в предвыборный штаб Виллаш-Боаша и готов вернуться в «Порту» с новым президентом.

Деку, 46 лет

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Португальский плеймейкер, рождённый в Бразилии, был главной звездой «Порту» в той Лиге чемпионов. Он появился в клубе ещё в 1999 году, перейдя из «Салгейруша» за € 8 млн. После победы в Лиге чемпионов его продали летом 2004-го в «Барселону» за € 21 млн. С «драконами» Деку завоевал три чемпионских титула, три Кубка Португалии и два Суперкубка, а в Европе выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. После «Барселоны» выступал за «Челси» и «Флуминенсе». Закончил играть в 2013 году. Затем работал в «Барселоне» скаутом, а с 2023-го он спортивный агент каталонского клуба. Ведёт селекцию на фоне больших экономических проблем «Барсы».

Дерлей, 48 лет

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Нападающего Дерлея тоже хорошо помнят в России не только по «Порту», но и по периоду в «Динамо». Он приезжал в Москву за компанию с Коштиньей и Манише. За «драконов» бразилец играл с 2002 по 2005 год. Его покупали у «Лейрии» всего за € 450 тыс., а в «Динамо» продали за € 7,5 млн. Интересно, что из российского клуба Дерлей отправлялся в аренду в «Бенфику». После этого выступал и за принципиального соперника лиссабонских «орлов» – «Спортинг». Доигрывал же на родине в «Витории» и «Мадурейре». В 2010 году повесил бутсы на гвоздь. Недавно сообщалось, что Дерлей в качестве агента будет участвовать вместе с «Варзимом» в проекте, связанном с одним из бразильских клубов.

Карлос Алберто, 39 лет

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Когда «Порту» выиграл Лигу чемпионов, Карлосу Алберто было всего 19 лет. Бразильца купили по ходу того сезона в январе 2004-го у «Флуминенсе» за € 2,5 млн. А уже через год продали в «Коринтианс» за € 10 млн. Бразилец забил победный мяч в финале с «Монако», но самое поразительное, что это был его единственный гол за карьеру в Лиге чемпионов! В силу возраста закончил играть Карлос Алберто позже остальных звёзд того «Порту» – пылил до 2019 года. Сменил множество клубов на родине, а в Европу вернулся ненадолго в «Вердер». С «Порту» же бразилец успел выиграть, помимо Лиги чемпионов, ещё два трофея – золото Примейры и Суперкубок Португалии. Он был не самым режимным футболистом, а теперь, похоже, живёт в своё удовольствие.

Дмитрий Аленичев, 51 год

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Из вышедших на замену игроков в финале с «Монако» достаточно много времени провёл на поле только Аленичев. За полчаса россиянин успел отметиться голевой передачей на Деку и третьим голом «Порту». Карьера Аленичева известна нам лучше, чем любого из игроков «драконов». Полузащитника купили в 2000 году у «Ромы» за € 3 млн, а в 2004-м после победы в Лиге чемпионов продали в «Спартак» за € 1 млн, там Дмитрий доигрывал ещё пару сезонов и ушёл после конфликта с тренером Александром Старковым. С «Порту» Аленичев выиграл два чемпионских титула, два Кубка Португалии, один Суперкубок и два еврокубка. Потом стал тренером, возглавлял тульский «Арсенал», «Спартак» и «Енисей». На данный момент – без клуба, ждёт интересных предложений.

Жозе Моуринью, 61 год

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Тот «Порту» – творение рук Жозе Моуринью, поэтому нельзя не вспомнить в этой подборке и самого Особенного. Португалец принял команду в январе 2002 года, а ушёл из клуба летом 2004-го сразу после победы в Лиге чемпионов. С «Порту» он взял два еврокубка, два чемпионских титула, Кубок Португалии и Суперкубок. После этого Моуринью тренировал «Челси» (дважды), «Интер», с которым снова победил в Лиге чемпионов, а также «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и до недавнего времени «Рому». В карьере Моуринью было много волшебства, но главный европейский трофей с «Порту» – несомненно, самое большое чудо.