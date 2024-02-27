Кто лучший российский тренер за границей? У Слуцкого теперь есть повод считаться таким

Но, может быть, Магомед Адиев или кто-то другой кажется вам более сильным специалистом. Голосуйте!

Леонид Слуцкий выиграл Суперкубок Китая и сделал не лишнюю рекламу российским тренерам за границей. А то в последнее время наши специалисты, наоборот, уезжали из иностранных клубов, как правило, после неудачных результатов: Станислав Черчесов покинул Венгрию, Александр Кержаков – Сербию, Мурад Мусаев – Азербайджан. Да и Дмитрий Черышев, вроде бы успешно работавший в Андорре, оставил свой пост. Можно ли назвать Слуцкого сильнейшим российским тренером, который работает сейчас за границей? Выбор за вами!

Предлагаем вам принять участие в голосовании и определить нашего лучшего специалиста, трудящегося за пределами России. Круг претендентов, прямо скажем, небольшой. Мы отобрали семь самых заметных фигур: тяните в рейтинге вверх своего фаворита и делитесь мнениями в комментариях.

В ходе голосования тренеры будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.