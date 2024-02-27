Кто лучший российский тренер за границей? У Слуцкого теперь есть повод считаться таким

Леонид Слуцкий выиграл Суперкубок Китая и сделал не лишнюю рекламу российским тренерам за границей. А то в последнее время наши специалисты, наоборот, уезжали из иностранных клубов, как правило, после неудачных результатов: Станислав Черчесов покинул Венгрию, Александр Кержаков – Сербию, Мурад Мусаев – Азербайджан. Да и Дмитрий Черышев, вроде бы успешно работавший в Андорре, оставил свой пост. Можно ли назвать Слуцкого сильнейшим российским тренером, который работает сейчас за границей? Выбор за вами!
Предлагаем вам принять участие в голосовании и определить нашего лучшего специалиста, трудящегося за пределами России. Круг претендентов, прямо скажем, небольшой. Мы отобрали семь самых заметных фигур: тяните в рейтинге вверх своего фаворита и делитесь мнениями в комментариях.
В ходе голосования тренеры будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Магомед Адиев, сборная Казахстана
Российский тренер работает даже с европейской сборной, причём работает очень неплохо. Казахстан под руководством Адиева до последнего тура отборочного цикла боролся за путёвку на Евро-2024. Команде немного не хватило класса, чтобы решить задачу, но ещё есть шанс попасть на чемпионат Европы через стыки Лиги наций. Пока у 46-летнего специалиста нет трофеев, однако и в топ-клубах он всё же не трудился. В России Адиев возглавлял «Анжи» и «Чайку», где приходилось решать иные задачи. А сборную Казахстана вывел в Лиге наций из третьего дивизиона во второй.
Леонид Слуцкий, «Шанхай Шэньхуа» (Китай)
Слуцкий добился уникального достижения в Китае – выиграл трофей в первом же матче во главе новой команды. В Суперкубке «Шанхай Шэньхуа» победил действующего чемпиона «Шанхай Порт» со счётом 1:0. Для 52-летнего специалиста этот трофей стал восьмым в карьере и первым за семь с половиной лет. Все предыдущие он завоёвывал с ЦСКА: три чемпионских титула (последний – в сезоне-2015/2016), два Кубка России и два Суперкубка страны. Теперь задача российского тренера – превратить пятую команду Китая прошлого сезона в нового чемпиона. По силам ему такое?
Дмитрий Парфёнов, «Актобе» (Казахстан)
Парфёнов только начинает свою карьеру за границей. В январе этого года 49-летний специалист принял «Актобе», который в прошлом сезоне финишировал на третьем месте в чемпионате Казахстана. В России Парфёнов тренировал более 10 лет – «Текстильщик», «Тосно», «Урал», «Арсенал» и «Родину». Особенно успешен был в кубковых турнирах. Сенсационно завоевал Кубок России в 2018 году с «Тосно», потом доходил до финала с «Уралом». А с «Актобе» наш тренер должен побороться за медали в сезоне-2024, сыграет в Лиге конференций.
Дмитрий Гунько, «Урарту» (Армения)
Гунько уже более трёх лет трудится в Армении. Тренировал «Ноа» и «Арарат-Армению», а с лета 2022-го возглавляет «Урарту». С этой командой выиграл чемпионат и Кубок страны в прошлом сезоне, поучаствовал в еврокубках. Был признан лучшим тренером года в армянском чемпионате. Правда, в нынешнем сезоне у 47-летнего специалиста, которого мы помним в России по работе в «Спартаке» и «Химках», дела идут не столь успешно. На данный момент «Урарту» занимает только четвёртое место и может пролететь мимо еврокубков, если снова не завоюет Кубок страны.
Олег Василенко, «Телави» (Грузия)
Василенко – тренер с большим опытом в российском футболе. Он поднимал в РПЛ «Факел», возглавлял «Урал», «Сочи», «Авангард», «Мордовию» и «Аланию». Ассистировал Гусу Хиддинку в «Анжи». Поработал и за границей с минским «Динамо», РФШ из Латвии и «Тракаем» из Литвы. Теперь откроет для себя чемпионат Грузии. Новый владелец клуба «Телави», занявшего восьмое место в сезоне-2023 и не вылетевшего только благодаря победе в стыках, пригласил 50-летнего специалиста из России строить новую команду. Василенко будет превращать аутсайдера в претендента на трофеи в грузинском футболе.
Андрей Чернышов, «Мохаммедан» (Индия)
Чернышов выбрал самое экзотическое направление среди работающих за рубежом российских тренеров – уехал в Индию. Точнее, вернулся туда, поскольку уже работал с «Мохаммеданом» в 2021-2022 годах. 56-летнему специалисту не привыкать к иностранным и, в частности, азиатским клубам. Чернышов тренировал тбилисское «Динамо» в Грузии, «Витебск» в Беларуси, «Акжайык» в Казахстане, «Аль-Шолу» в Саудовской Аравии, «Аль-Фахахель» и «Аль-Тадамон» в Кувейте, «Спарту» в Греции, «Беласицу» в Македонии, «Спартак» из Суботицы и «Раднички» в Сербии. Но в Индии особенно преуспел: выигрывал с «Мохаммеданом» Лигу Калькутты и в этом сезоне тоже занимает с командой первое место.
Андрей Канчельскис, «Мурас Юнайтед» (Кыргызстан)
Канчельскис как тренер пока не стал такой звездой, какой был в роли футболиста. При этом не стесняется критиковать некоторых коллег, например Слуцкого. Сейчас они в какой-то степени на равных стартовых позициях. Оба уехали в азиатский чемпионат, оба возглавили пятые команды страны с чемпионскими амбициями. Канчельскис готов побороться за золото в Кыргызстане. Для 55-летнего россиянина этот трофей может стать первым тренерским. Ранее он возглавлял «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», «Солярис», а за границей – латвийскую «Юрмалу» и узбекистанский «Навбахор».