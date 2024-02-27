Как «Краснодар» и «Зенит» изменились за зиму

Сезон ещё не возобновился, но любители РПЛ в предвкушении главной интриги – а именно борьбы «Зенита» с «Краснодаром» за чемпионство. Петербургский клуб впервые за долгие годы укатил в отпуск на втором месте. Сине-бело-голубым непривычно, некомфортно, и они жаждут мести.

Мы хорошо помним, как выглядели главные соперники в гонке за титул в осенней части сезона. У обоих периодически возникали проблемы – с травмами, игрой и стабильностью. Но уже прошло больше двух месяцев. Товарищеские матчи плюс трансферное окно. Изменений было не избежать. Что нового произошло у клубов за этот период?

Трансферы. «Зенит»

пришли: Артур («Палмейрас», € 15 млн), Нино («Флуминенсе», € 5 млн), Ильзат Ахметов (Краснодар, € 850 тыс.);

ушли: Роберт Ренан («Интернасьонал», аренда), Ду Кейрос («Гремио», аренда), Дмитрий Чистяков («Сочи», аренда), Алексей Сутормин («Сочи», аренда)

Трансферы. «Краснодар»

пришли: Кевин Кастаньо («Крус Асуль», € 7,3 млн), Виктор Са («Ботафого», € 1,5 млн);

ушли: Ильзат Ахметов («Зенит», € 850 тыс.)

С одной стороны, трансферная кампания действующих чемпионов выглядит солиднее. Здесь ещё не учитывается переход Педро, который оформили летом, а заявили футболиста сейчас. Сергей Семак действительно получил игроков в наиболее проблемные зоны. Правый фланг атаки пустовал после летнего отъезда Малкома, и кого там только не использовали. Теперь есть явный кандидат – Артур. Центр обороны тоже стал проблемным осенью, но Нино вместо Роберта Ренана и Дмитрия Чистякова – почти идеальная рокировка. Клуб получил классного дефа с уже хорошим опытом. Ильзат Ахметов вряд ли начнёт сезон в старте, но это неплохая опция под усиление.

Педро и Артур в «Зените» Фото: fc-zenit.ru

Главные потери команды – это даже не Алексей Сутормин, Чистяков или Ду Кейрос. А Данил Круговой. Понятно, что слева вместо Дугласа в случае чего может выйти Вячеслав Караваев, так что важны не столько игровые, сколько другие характеристики: ведь Круг — свой воспитанник и обладатель российского паспорта.

«Краснодар» очевидно хотел укрепить две позиции в зимнее трансферное окно – полузащиту и нападение. Это при условии, что никто не уйдёт. Хотя все предпосылки к этому были. Но клубу сначала удалось убедить Хуниора Алонсо остаться как минимум до лета, хотя тот собирался обратно в Южную Америку. Потом стоило подписать новый контракт с Матвеем Сафоновым. Но и это не всё – «Краснодар» сделал два трансфера. Хотя слухов и идей было куда больше.

Первый – Кевин Кастаньо – футболист, который посадил на скамейку Вильмара Барриоса в сборной Колумбии. Второй – Виктор Са – более спорный переход нападающего, чья карьера уже не на пике (в конце марта игроку исполнится 30 лет). Но если предположить, что свои три-четыре мяча он забьёт, сделку можно будет назвать оправданной. Понятно, что некоторых футболистов просто не удалось подписать, хотя к тому же Альваро Джало из «Браги» был очень серьёзный интерес.

Кевин Кастаньо в Краснодаре Фото: ФК «Краснодар»

Потеря только одна – игрок ротации Ахметов. Но вряд ли Владимир Ивич разочарован. Основную обойму он сохранил.

Сборы и товарищеские матчи в феврале

«Зенит» готовился к сезону примерно на 12 дней больше. Соответственно, сине-бело-голубые чаще проводили товарищеские матчи, а отпуск вышел короче. Если брать только февральский период, когда игры стал проводить и «Краснодар», выходит такая картина.

У «Краснодара» четыре победы и поражение. Разница мячей: 9-5

У «Зенита» (берём только открытые встречи): три победы, ничья и поражение. Разница мячей: 14-5

Обе команды очень много забивают и дружно пропустили по четыре в одной встрече.

Схема

Семак на сборах финально переключился на 4-3-3. И публично говорил, что эта формация будет основной. Скорее всего, с созданием гидр или гибридов в зависимости от ситуации.

Но базовый состав на осеннюю часть сезона выглядит так:

«Зенит» Фото: «Чемпионат»

Под вопросом разве что юный вингер Педро, которому совсем недавно исполнилось 18 лет. Да, на сборах он был хорош, но далеко не факт, что его возможности перенесутся в официальные матчи. Поэтому как альтернативу там уместно рассмотреть Андрея Мостового.

Ивич вовсе ничего не поменял и продолжил использовать 4-3-3. Конечно, порой кто-то опускается или поднимается, но базово именно это сочетание. Важная проблема первого тура – отсутствие Кордобы и Черникова, которые пропустят игру с «Рубином» из-за дисквалификаций. Скорее, всего, их заменят Кривцов и Мозес. Но потом парни так или иначе вернутся в состав.

«Краснодар» Фото: «Чемпионат»

И важно, что ни у кого нет долгих травмированных, только несерьёзные повреждения.

А главное — кто победит в РПЛ?