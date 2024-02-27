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Как Зенит и Краснодар изменились зимой — трансферы, тактика, составы, интрига в чемпионской гонке РПЛ, подробности

Как «Краснодар» и «Зенит» изменились за зиму
Дмитрий Зимин
Как «Краснодар» и «Зенит» изменились за зиму
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И окажет ли это влияние на чемпионскую гонку?

Сезон ещё не возобновился, но любители РПЛ в предвкушении главной интриги – а именно борьбы «Зенита» с «Краснодаром» за чемпионство. Петербургский клуб впервые за долгие годы укатил в отпуск на втором месте. Сине-бело-голубым непривычно, некомфортно, и они жаждут мести.

Мы хорошо помним, как выглядели главные соперники в гонке за титул в осенней части сезона. У обоих периодически возникали проблемы – с травмами, игрой и стабильностью. Но уже прошло больше двух месяцев. Товарищеские матчи плюс трансферное окно. Изменений было не избежать. Что нового произошло у клубов за этот период?

Анализ трат клубов на нынешние составы:
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Сколько клубы РПЛ заплатили за сегодняшние составы. У «Зенита» бешеный отрыв от «Спартака»

Трансферы. «Зенит»

  • пришли: Артур («Палмейрас», € 15 млн), Нино («Флуминенсе», € 5 млн), Ильзат Ахметов (Краснодар, € 850 тыс.);
  • ушли: Роберт Ренан («Интернасьонал», аренда), Ду Кейрос («Гремио», аренда), Дмитрий Чистяков («Сочи», аренда), Алексей Сутормин («Сочи», аренда)

Трансферы. «Краснодар»

С одной стороны, трансферная кампания действующих чемпионов выглядит солиднее. Здесь ещё не учитывается переход Педро, который оформили летом, а заявили футболиста сейчас. Сергей Семак действительно получил игроков в наиболее проблемные зоны. Правый фланг атаки пустовал после летнего отъезда Малкома, и кого там только не использовали. Теперь есть явный кандидат – Артур. Центр обороны тоже стал проблемным осенью, но Нино вместо Роберта Ренана и Дмитрия Чистякова – почти идеальная рокировка. Клуб получил классного дефа с уже хорошим опытом. Ильзат Ахметов вряд ли начнёт сезон в старте, но это неплохая опция под усиление.

Педро и Артур в «Зените»

Педро и Артур в «Зените»

Фото: fc-zenit.ru

Главные потери команды – это даже не Алексей Сутормин, Чистяков или Ду Кейрос. А Данил Круговой. Понятно, что слева вместо Дугласа в случае чего может выйти Вячеслав Караваев, так что важны не столько игровые, сколько другие характеристики: ведь Круг — свой воспитанник и обладатель российского паспорта.

«Краснодар» очевидно хотел укрепить две позиции в зимнее трансферное окно – полузащиту и нападение. Это при условии, что никто не уйдёт. Хотя все предпосылки к этому были. Но клубу сначала удалось убедить Хуниора Алонсо остаться как минимум до лета, хотя тот собирался обратно в Южную Америку. Потом стоило подписать новый контракт с Матвеем Сафоновым. Но и это не всё – «Краснодар» сделал два трансфера. Хотя слухов и идей было куда больше.

Первый – Кевин Кастаньо – футболист, который посадил на скамейку Вильмара Барриоса в сборной Колумбии. Второй – Виктор Са – более спорный переход нападающего, чья карьера уже не на пике (в конце марта игроку исполнится 30 лет). Но если предположить, что свои три-четыре мяча он забьёт, сделку можно будет назвать оправданной. Понятно, что некоторых футболистов просто не удалось подписать, хотя к тому же Альваро Джало из «Браги» был очень серьёзный интерес.

Кевин Кастаньо в Краснодаре

Кевин Кастаньо в Краснодаре

Фото: ФК «Краснодар»

Потеря только одна – игрок ротации Ахметов. Но вряд ли Владимир Ивич разочарован. Основную обойму он сохранил.

Сборы и товарищеские матчи в феврале

«Зенит» готовился к сезону примерно на 12 дней больше. Соответственно, сине-бело-голубые чаще проводили товарищеские матчи, а отпуск вышел короче. Если брать только февральский период, когда игры стал проводить и «Краснодар», выходит такая картина.

Интервью с Кастаньо:
«Мой отец умирал, когда я дебютировал в футболе». Интервью c новичком «Краснодара»
Эксклюзив
«Мой отец умирал, когда я дебютировал в футболе». Интервью c новичком «Краснодара»

У «Краснодара» четыре победы и поражение. Разница мячей: 9-5

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
03 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
3 : 0
Родина
Москва, Россия
1:0 Сперцян – 4'     2:0 Олусегун – 38'     3:0 Кордоба – 65'    
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
07 февраля 2024, среда. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
1 : 0
Аль-Шабаб
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Сперцян – 15'    
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
14 февраля 2024, среда. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
2 : 4
Астана
Астана, Казахстан
0:1 Томасов – 7'     0:2 Камара – 23'     0:3 Эбон – 35'     1:3 Боржес – 38'     2:3 Кордоба – 47'     2:4 Каримов – 66'    
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
18 февраля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург, Россия
1:0 Кордоба – 74'    
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
22 февраля 2024, четверг. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
2 : 1
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Кобнан – 56'     1:1 Иваньков – 76'     2:1 Кордоба – 90'    

У «Зенита» (берём только открытые встречи): три победы, ничья и поражение. Разница мячей: 14-5

Кубок равноправия
05 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Аль-Духаиль
Доха, Катар
1:0 Клаудиньо – 8'     2:0 Артур – 72'    
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
06 февраля 2024, вторник. 17:05 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
0 : 0
Ноа
Ереван, Армения
Кубок равноправия
08 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
6 : 0
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
1:0 Педро – 2'     2:0 Кассьерра – 42'     3:0 Кассьерра – 47'     4:0 дос Сантос – 54'     5:0 Кассьерра – 60'     6:0 Мантуан – 82'    
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
09 февраля 2024, пятница. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 4
Аль-Райян
Ар-Райян, Катар
0:1 Сутормин – 48'     0:2     1:2 Коваленко – 58'     1:3     2:3 Сергеев – 74'     2:4    
Удаления: Сутормин – 89' / нет
Кубок равноправия
13 февраля 2024, вторник. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
4 : 1
Сантос
Сантус, Бразилия
1:0 Караваев – 10'     2:0 Мостовой – 31'     3:0 Клаудиньо – 55'     3:1 Сезар – 77'     4:1 Педро – 84'    

Обе команды очень много забивают и дружно пропустили по четыре в одной встрече.

Схема

Семак на сборах финально переключился на 4-3-3. И публично говорил, что эта формация будет основной. Скорее всего, с созданием гидр или гибридов в зависимости от ситуации.

Но базовый состав на осеннюю часть сезона выглядит так:

«Зенит»

«Зенит»

Фото: «Чемпионат»

Под вопросом разве что юный вингер Педро, которому совсем недавно исполнилось 18 лет. Да, на сборах он был хорош, но далеко не факт, что его возможности перенесутся в официальные матчи. Поэтому как альтернативу там уместно рассмотреть Андрея Мостового.

Ивич вовсе ничего не поменял и продолжил использовать 4-3-3. Конечно, порой кто-то опускается или поднимается, но базово именно это сочетание. Важная проблема первого тура – отсутствие Кордобы и Черникова, которые пропустят игру с «Рубином» из-за дисквалификаций. Скорее, всего, их заменят Кривцов и Мозес. Но потом парни так или иначе вернутся в состав.

«Краснодар»

«Краснодар»

Фото: «Чемпионат»

И важно, что ни у кого нет долгих травмированных, только несерьёзные повреждения.

А главное — кто победит в РПЛ?

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