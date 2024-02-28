Остановите эту машину! Холанд повторил своё уникальное достижение

«Манчестер Сити» – в четвертьфинале Кубка Англии. Благодаря Эрлингу Холанду, который совершил оверперформанс – раскрошил «Лутон», забив пять голов менее чем за час! Ниже – хронология уничтожения.

Всё началось уже на третьей минуте. КДБ вошёл во вратарскую с левого фланга (реально вошёл, а не вбежал) и катнул в центр, где Эрлинг в простейшей ситуации переправил мяч в дальний угол. В такой ситуации забил бы даже самый невезучий нападающий. Дубль не заставил себя долго ждать. Через 15 минут норвежец отличился снова – и снова с паса Де Брёйне!

Казалось бы, ну дай ты андердогу проявить себя, не уничтожай раньше времени. Но Холанд забил и «в раздевалку»! Кевин выдал разрезающую передачу на набирающего ход страйкера, а тот убежал от защитников и записал на свой счёт хет-трик и подарил такой же, но ассистентский, капитану «Манчестер Сити». Красиво!

Холанд радуется голу в ворота «Лутона» вместе с Де Брёйне Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Забавно, но после этого в структуре «МС» забарахлило. Джордан Кларк подобрал отскок из-за пределов штрафной и сказочно закинул в дальнюю девятку! Такой мяч стоит трёх мячей Холанда – как минимум по красоте исполнения. Эрлинг, надо признать, свои голы забил весьма легко и даже буднично.

А после перерыва «Лутон» поверил в себя! И практически сразу отыграл ещё один мяч! «Сити» «привёз» атаку на свои ворота, пытаясь выйти через пас от своих ворот. Кипер Штефан Ортега в итоге выбил на Росса Баркли, который закинул на всё того же Кларка. Дубль! Даже два, ведь второй ассист оформил и Баркли.

Но дальше Холанд превратился в молоток и выстрелил сразу двумя голами. На 55-й минуте здоровенный викинг снова замкнул пас Де Брёйне – но теперь с правого фланга. Ну а на пента-трик Эрлинга запустил Бернарду Силва, выдавший на 58-й минуте передачу из глубины на левый полуфланг, откуда форвард от души приложился и прошил вратаря.

Эрлинг Холанд после гола в ворота «Лутона» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Вынос «Лутона» на этом не прекратился. На 72-й минуте Матео Ковачич расчехлил пушку и чуть не порвал сетку шикарным дальним ударом в ближний угол. Соперника немножечко жалко. «Манчестер Сити» невероятно эффектно шагнул в четвертьфинал Кубка Англии.

Кстати, это не первый пента-трик Холанда во взрослой карьере. В марте прошлого года он отгрузил пятёрку «Лейпцигу» в 1/8 финала Лиги чемпионов – и потребовалось ему на это 57 минут (в этот раз – на минуту больше)! Так что Эрлинг устраивает шоу на любом уровне. И в матче с соперниками любого класса.