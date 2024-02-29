Кто главная звезда чемпионата России? Выбираем самую яркую фигуру нашей лиги

Уже в пятницу, 1 марта, возобновляется сезон РПЛ. Звёзды российского чемпионата снова будут радовать нас своей игрой. Кстати, а кто же главная звезда РПЛ в 2024 году? Вопрос непростой, а ответить на него должны прежде всего болельщики, ведь футбол существует для них. Предлагаем вам принять участие в нашем опросе и определить игрока №1 в России.

Конечно, выбор главный звезды – это очень субъективный вопрос. И даже больше эмоциональный. Но, отбирая кандидатов в этот рейтинг, мы смотрели на несколько факторов: известность в России и за рубежом, полезность для команды или опыт игры в РПЛ. В каждом топ-клубе есть одна или несколько звёзд. Сначала мы отобрали главных звёзд в топ-клубах (по нашей субъективной оценке), а теперь вы можете выбрать, кто из них – самый-самый. Ну а если, по вашему мнению, в этом рейтинге кого-то не хватает, голосуйте за «другой вариант» и пишите в комментариях, кого мы несправедливо забыли.

В ходе голосования тренеры будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.