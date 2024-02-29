Кто главная звезда чемпионата России? Выбираем самую яркую фигуру нашей лиги

Уже в пятницу, 1 марта, возобновляется сезон РПЛ. Звёзды российского чемпионата снова будут радовать нас своей игрой. Кстати, а кто же главная звезда РПЛ в 2024 году? Вопрос непростой, а ответить на него должны прежде всего болельщики, ведь футбол существует для них. Предлагаем вам принять участие в нашем опросе и определить игрока №1 в России.
Конечно, выбор главный звезды – это очень субъективный вопрос. И даже больше эмоциональный. Но, отбирая кандидатов в этот рейтинг, мы смотрели на несколько факторов: известность в России и за рубежом, полезность для команды или опыт игры в РПЛ. В каждом топ-клубе есть одна или несколько звёзд. Сначала мы отобрали главных звёзд в топ-клубах (по нашей субъективной оценке), а теперь вы можете выбрать, кто из них – самый-самый. Ну а если, по вашему мнению, в этом рейтинге кого-то не хватает, голосуйте за «другой вариант» и пишите в комментариях, кого мы несправедливо забыли.
В ходе голосования тренеры будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Игорь Акинфеев, ЦСКА
Мы по-прежнему не можем представить ЦСКА без Акинфеева, а самого Игоря не в воротах родного клуба. Для 37-летнего голкипера армейцев этот сезон – 21-й в РПЛ! Может быть, нынешний чемпионат получается для Акинфеева не самым успешным, и пару результативных ошибок он уже совершил, тем не менее статус ярчайшей звезды нашей лиги останется при нём до завершения карьеры. В нынешнем сезоне РПЛ вратарь ЦСКА сыграл 15 матчей, пропустив 20 мячей и выдав четыре «сухаря».
Квинси Промес, «Спартак»
Действующая легенда «Спартака» и по-прежнему ключевая фигура красно-белых в атаке. В нашей лиге Промес решает эпизоды за счёт индивидуального мастерства, даже когда игра совсем не клеится. В 17 матчах текущего чемпионата Квинси забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач. Нидерландец возглавляет список лучших ассистентов. Промес давно заработал статус звезды в России, проводя свой уже девятый сезон в РПЛ.
Аббосбек Файзуллаев, ЦСКА
Новая звезда российского чемпионата – громко выстреливший летний трансфер ЦСКА. За какие-то несколько месяцев Файзуллаев превратился из малоизвестного узбекского легионера в игрока, который «делает разницу» в РПЛ. В 13 матчах чемпионата инсайд армейцев забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Болельщики ЦСКА выбрали Аббосбека лучшим игроком команды в первой части сезона. А на Кубке Азии Файзуллаева признали лучшим молодым футболистом.
Главная звезда РПЛ – другой игрок
Мы предложили вам на выбор большое число кандидатов, но, возможно, вы считаете главной звездой РПЛ кого-то другого? В таком случае голосуйте за этот вариант. В список можно добавить Дугласа Сантоса из «Зенита», Бителло из «Динамо», Бенхамина Гарре из «Крыльев Советов», Хуниора Алонсо из «Краснодара», Георгия Джикию из «Спартака», несмотря на его вылет из стартового состава (бывало и Дзюба в своих командах выпадал!), и ещё несколько футболистов. Достойных кандидатур хватает.
Вендел, «Зенит»
Бразильский полузащитник – мотор «Зенита». Самый дорогой игрок РПЛ по версии Transfermarkt, оцениваемый в € 22 млн. В этом сезоне, даже не пройдя предсезонку с командой из-за самовольной задержки в отпуске, Вендел выдал целый ряд запоминающихся перформансов. Прежде всего во встрече со «Спартаком» в Москве, когда он оформил дубль в ворота принципиального соперника. Всего же в нынешнем чемпионате у Вендела 16 матчей, четыре гола и четыре голевые передачи.
Фёдор Чалов, ЦСКА
Один из ведущих игроков армейцев и самых умных нападающих российского чемпионата. Чалов доказал это, адаптировавшись к новой позиции в ЦСКА. Фёдор в роли инсайда оказался столь же полезен для тренера, как и на острие. В нынешнем чемпионате России у него восемь голов и три голевые передачи в 18 матчах. Правда, с игры Чалов забил только три мяча, а остальные пять – с пенальти. В прошлом сезоне был более успешен как снайпер.
Клаудиньо, «Зенит»
Самый нестандартный игрок «Зенита», главный художник сине-бело-голубых в атаке. Делит второе место по стоимости среди футболистов чемпионата России, оценивается в € 18 млн. Для Клаудиньо это третий сезон в РПЛ, и по итогам первого из них полузащитник выиграл награду лучшему игроку лиги. В нынешнем чемпионате бразилец в 18 матчах забил три мяча и отдал четыре голевые передачи, хотя теперь он зачастую действует на поле глубже, опускаясь к защитникам для розыгрыша мяча.
Сергей Пиняев, «Локомотив»
В случае с Пиняевым можно говорить о самом раскрученном молодом таланте нашего футбола. И вингер «Локомотива» действительно заслуживает повышенного внимания к своей фигуре. Сергей побил ряд возрастных рекордов на разных уровнях, в 18 лет дебютировал в первой сборной России. Осталось утвердиться в роли лидера железнодорожников. В этом сезоне РПЛ Пиняев сыграл за «Локомотив» 18 матчей, в которых стал автором двух забитых мячей и пяти голевых передач.
Джон Кордоба, «Краснодар»
Колумбийский центрфорвард – та фигура, вокруг которой строится игра «Краснодара» в атаке. Кордоба способен зацепиться за любой мяч и сохранить его, решить эпизод за счёт индивидуальных действий. Его дисквалификация превратилась в головную боль для тренера Владимира Ивича. В этом сезоне чемпионата России Джон принял участие в 16 матчах, забил восемь мячей и сделал две голевые передачи. Наиграл на приглашение в сборную Колумбии, дебютировал за неё в отборе на ЧМ-2026.
Константин Тюкавин, «Динамо»
Нападающий «Динамо» – один из главных молодых талантов нашего футбола. Говорят и пишут о нём много. Продление Тюкавиным контракта с московским клубом стало большим событием. Константин действительно превращается в настоящую звезду чемпионата: в нынешнем сезоне РПЛ забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи в 18 матчах, сумев преодолеть двухмесячный спад. По сумме результативных действий Тюкавин лидирует среди россиян и уступает только Кассьерре.
Матвей Сафонов, «Краснодар»
Основной голкипер лидера лиги и первый номер сборной России. Делит второе место по стоимости среди игроков РПЛ (€ 18 млн). У Сафонова уже давно статус звезды нашего чемпионата, и периодические спады и ошибки голкипера не особо влияют на его восприятие. Потом Матвей возвращается на пик формы и выдаёт чудесные перформансы. В нынешнем сезоне у Сафонова 18 матчей, в которых он пропустил 12 мячей, восемь раз сыграв «на ноль». Его заслуга в лидерстве «Краснодара» велика.
Эдуард Сперцян, «Краснодар»
Воспитанник «Краснодара» превратился в лидера команды и едва ли не главную в РПЛ трансферную цель для клубов из топ-лиг. В прошлом сезоне Сперцян стал лучшим ассистентом чемпионата России с 12 голевыми передачами. В сезоне нынешнем атакующий полузащитник больше проявляет себя как снайпер: забил восемь мячей и отдал два голевых паса в 18 матчах. Сперцян делит второе место с Сафоновым и Клаудиньо по стоимости среди всех футболистов РПЛ (с ценником в € 18 млн).
Вильмар Барриос, «Зенит»
Колумбийский опорный полузащитник – настоящая стена в центре поля, человек, который балансирует игру «Зенита». На сегодняшний день он шестой по стоимости футболист чемпионата России, оценивается в € 14 млн. За цепкую и агрессивную манеру игры Барриоса прозвали «бульдогом», и сам 30-летний легионер только рад такому сравнению. Вильмар выступает в нашей лиге уже пятый год. В текущем сезоне РПЛ у него 17 матчей и две голевые передачи.
Александр Соболев, «Спартак»
У центрфорварда сборной России сложилась неоднозначная репутация, но в какой-то степени скандальные истории, в которые попадал Соболев, укрепили его имидж как звезды «Спартака». На пике физической формы и эмоционального состояния Александр может растоптать любую оборону в РПЛ. Пусть даже текущий сезон получается для Соболева не столь успешным, как он хотел бы. Снайпер красно-белых забил только три мяча и сделал четыре голевые передачи в 15 матчах чемпионата.
Артём Дзюба, «Локомотив»
Экс-капитан сборной России и самая обсуждаемая фигура в нашем футболе будет в этом списке, пока не закончит выступать. Дзюба из тех игроков, на которых ходят болельщики. Некоторые – поаплодировать, а другие – посвистеть. Артём входит в число главных долгожителей нашей лиги, для него это 18-й сезон в РПЛ. В нынешнем чемпионате нападающий забил четыре мяча и отдал три голевые передачи в 16 матчах. Атака «Локомотива» во многом строится на сильных качествах Дзюбы.
Дмитрий Баринов, «Локомотив»
Капитан и вожак «Локомотива», один из тех людей, кто выигрывал последнее чемпионство железнодорожников. В нашем чемпионате Баринов давно среди лучших игроков на своей позиции. Нынешний сезон для Дмитрия – 10-й в РПЛ. Он принял участие в 16 матчах и забил один мяч. А в сборной России Баринов – в топе наиболее задействованных нынешним главным тренером Валерием Карпиным футболистов. В национальной команде тоже выходил на поле с капитанской повязкой.
Виктор Мозес, «Спартак»
Если мы говорим не столько об игровых показателях в последнее время, сколько о статусе футболиста, то к звёздам РПЛ нельзя не отнести и Мозеса. Всё-таки нигериец поиграл за «Челси», «Ливерпуль» и «Интер», побеждал в АПЛ, Лиге Европы, Кубке африканских наций. Кто ещё в нашем чемпионате похвастается таким послужным списком? Но в «Спартаке» Виктор, судя по всему, доигрывает последние полгода. В этом сезоне у Мозеса 12 матчей, один гол и одна голевая передача.
Фёдор Смолов, «Динамо»
Смолову в 34 года уже труднее выдерживать конкуренцию с Тюкавиным и другими атакующими игроками «Динамо», но Фёдор остаётся большой фигурой для нашего чемпионата. Уровень индивидуального мастерства, понимание игры, огромный опыт – всё это сильные козыри, благодаря которым Фёдор по-прежнему ценен для бело-голубых. Нынешний сезон — 17-й для нападающего в РПЛ. Смолов забил четыре мяча и отдал две голевые передачи в 16 матчах чемпионата.
Матео Кассьерра, «Зенит»
Ещё несколько месяцев назад внесение Кассьерры в список главных звёзд РПЛ вызвало бы улыбку, ведь в прошлом сезоне колумбиец забил всего два мяча за «Зенит». Но в сезоне нынешнем нападающий просто разрывает лигу. У Матео 14 забитых мячей и одна голевая передача в 16 матчах. Он лидирует в гонке лучших бомбардиров лиги с большим отрывом. Кассьерра смог подстроиться под команду, а команда – под него, эффективно используя сильнейшие качества колумбийца в штрафной соперника.