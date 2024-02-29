«Лучший второй номер в мире». Герой «Ливерпуля» превратился из форварда в топ-голкипера

Голкипер «Ливерпуля» Кивин Келлехер — один из главных героев финала Кубка лиги. Команда Юргена Клоппа переборола «Челси» в дополнительное время со счётом 1:0. А Келлехер совершил девять сейвов, причём в шести случаях удары наносились из пределов штрафной. Всего, по подсчётам Squawka Football, Кивин предотвратил 2,95 гола. Ирландец отлично заменил травмированного голкипера «Ливерпуля» Алисона.
«Я очень доволен Келлехером, он был великолепен. У нас лучший вратарь в мире и лучший второй номер в мире».
Рассказываем о пути Келлехера к главному матчу в жизни.
Келлехер начинал в нападении, но всё изменил уход вратаря из его команды
Кивин — ирландец. Он родился во втором по величине городе страны Корке. В футбол Келлехер начинал играть в местных клубах «Каунти» и «Рингмахон Рейнджерс». Интересно, что изначально он выступал на позиции нападающего. Однако из юниорской команды «Рингмахона» ушёл голкипер, поэтому Келлехера попробовали в воротах. И Кивин показал отличную игру.
«Очевидно, это сработало хорошо — я справился в первой игре. Дело в том, что мне очень нравилось играть в воротах. И я продолжил», — рассказывал Кивин в интервью The Guardian. Летом 2015 года «Ливерпуль» приметил Келлехера и забрал его в свою академию.
Первое появление ирландца в основной команде случилось в 2018-м. В межсезонье Юрген Клопп взял Келлехера на сбор в США. А в августе «Ливерпуль» подписал с Кивином профессиональный контракт. По ходу сезона-2018/2019 ему не представилось шанса дебютировать за команду, но зато Келлехер оказался на скамейке в финале Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (2:0). Поэтому медаль победителя ЛЧ у него имеется.
А первый матч за «красных» Келлехер провёл в сентябре 2019 года, выйдя в старте на матч Кубка лиги с «МК Донс» (2:0). Также он сыграл в этом турнире в легендарной встрече с «Арсеналом» (5:5, 5:4 пен.) и с «Астон Виллой» (0:5). Плюс вышел на поле в переигровке матча четвёртого круга Кубка Англии со «Шрусбери» (1:0). В сезоне-2019/2020 «Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за 30 лет. Кивин ни разу не вышел на поле, но снова получил свою золотую медаль.
Кивин Келлехер
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
Главный хайлайт Келлехера до 2024 года также связан с «Челси». Ему помогли навыки форварда
Постепенно Келлехер стал вторым номером в «Ливерпуле». Позиции Алисона не обсуждались, а вот Адриан из-за слабой игры потерял статус запасного. И Кивин стал ближайшей подменой бразильцу. В АПЛ Келлехер дебютировал 6 декабря 2020 года во встрече с «Вулверхэмптоном» (4:0). В возрасте 22 лет и 13 дней он стал третьим в списке самых молодых голкиперов «Ливерпуля», сыгравших «на ноль» в Премьер-лиге, и самым молодым, сделавшим это в своём первом матче в чемпионате. В АПЛ ирландец провёл ещё одну встречу, а также один раз вышел в Кубке Англии и дважды — в Лиге чемпионов.
Летом 2021 года Келлехер подписал новый контракт с «Ливерпулем» до 2026-го. «Для меня это большой момент. Я связал своё будущее с командой на следующие несколько лет. «Ливерпуль» — большой клуб, и для меня честь и радость остаться здесь», — сказал Кивин после заключения соглашения.
Однако соревноваться с Алисоном Келлехеру оказалось почти нереально. Он получал игровое время лишь во второстепенных встречах либо когда бразилец выбывал из-за повреждений. В сезоне-2021/2022 Кивин провёл восемь матчей, в следующем — четыре.
Хотя всё же один выдающийся момент, связанный с голкипером, случился. В феврале 2022 года «Ливерпуль» также играл в финале Кубка лиги с «Челси», и дело дошло до серии пенальти. Полевые футболисты не собирались промахиваться, поэтому к «точке» пошли вратари. При счёте 10:10 Келлехер уверенно реализовал 11-метровый (вспоминаем, что он начинал карьеру как форвард), а вот голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага провалился. Кивин в итоге принёс «Ливерпулю» трофей, выиграв вторую серию пенальти в карьере.
Кивин Келлехер
Фото: Shaun Botterill/Getty Images
Келлехер перед стартом сезона думал об уходе. А теперь стал основным вратарём «Ливерпуля»
Летом 2023-го появилась информация, что Келлехер покинет команду. В возрасте 24 лет он вряд ли собирался бесконечно сидеть на скамейке. Интерес к голкиперу проявляли «Тоттенхэм», «Ноттингем Форест», «Вулверхэмптон», «Брентфорд». «Ливерпуль» оценивал своего игрока в £ 20 млн. А в июне 2023-го бывший главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни заявил, что ожидает ухода Келлехера из клуба из-за недостатка возможностей проявить себя: «В прошедшем сезоне ему не хватало практики, и это стало для него проблемой».
Однако перейти в другую команду Келлехеру не удалось. Никто так и не дошёл до серьёзного предложения «Ливерпулю». И всё не зря!
Кивин Келлехер
Фото: Julian Finney/Getty Images
В сезоне-2023/2024 Клопп доверил Келлехеру игры в двух турнирах: Кубке лиги и Лиге Европы. В первом Кивин провёл все матчи, включая выдающийся финал. А в Лиге Европы на его счету пять встреч.
Также Кивин стал основным вратарём «Ливерпуля» в АПЛ после травмы Алисона. В общем, ирландец получил уникальный шанс ощутить себя первым номером. И пока что он справляется с обязанностями на топ-уровне. И сильно помог «Ливерпулю» выиграть первый трофей в сезоне.
«Это отличный старт для оставшейся части сезона, у нас ещё много турниров, в которых мы хотим выступить хорошо и выиграть. Поэтому такие моменты дают дополнительную мотивацию, чтобы пойти и сделать это снова».
Удивительно, но, несмотря на возраст, Келлехер — лучший голкипер в истории «Ливерпуля» по количеству отражённых ударов в сериях пенальти. Он набрал таких шесть штук (у предыдущего рекордсмена Пепе Рейны — пять). А заодно взял клубный рекорд по выигранным сериям, выйдя победителем в четырёх противостояниях — с «Арсеналом» (2019), «Лестером» (2021), «Челси» (2022) и «Дерби Каунти» (2022) в Кубке лиги.
Последний матч с лондонцами добавил крупную сумму к трансферному ценнику Келлехера. Так что если даже он соберётся покинуть «Ливерпуль», то будущему клубу придётся раскошелиться. Кивин доказал, что способен выступать на топ-уровне. Ещё один успех академии «Ливерпуля».