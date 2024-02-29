«Лучший второй номер в мире». Герой «Ливерпуля» превратился из форварда в топ-голкипера

Голкипер «Ливерпуля» Кивин Келлехер — один из главных героев финала Кубка лиги. Команда Юргена Клоппа переборола «Челси» в дополнительное время со счётом 1:0. А Келлехер совершил девять сейвов, причём в шести случаях удары наносились из пределов штрафной. Всего, по подсчётам Squawka Football, Кивин предотвратил 2,95 гола. Ирландец отлично заменил травмированного голкипера «Ливерпуля» Алисона.

Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля» «Я очень доволен Келлехером, он был великолепен. У нас лучший вратарь в мире и лучший второй номер в мире».

Рассказываем о пути Келлехера к главному матчу в жизни.

Келлехер начинал в нападении, но всё изменил уход вратаря из его команды

Кивин — ирландец. Он родился во втором по величине городе страны Корке. В футбол Келлехер начинал играть в местных клубах «Каунти» и «Рингмахон Рейнджерс». Интересно, что изначально он выступал на позиции нападающего. Однако из юниорской команды «Рингмахона» ушёл голкипер, поэтому Келлехера попробовали в воротах. И Кивин показал отличную игру.

«Очевидно, это сработало хорошо — я справился в первой игре. Дело в том, что мне очень нравилось играть в воротах. И я продолжил», — рассказывал Кивин в интервью The Guardian. Летом 2015 года «Ливерпуль» приметил Келлехера и забрал его в свою академию.

Первое появление ирландца в основной команде случилось в 2018-м. В межсезонье Юрген Клопп взял Келлехера на сбор в США. А в августе «Ливерпуль» подписал с Кивином профессиональный контракт. По ходу сезона-2018/2019 ему не представилось шанса дебютировать за команду, но зато Келлехер оказался на скамейке в финале Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (2:0). Поэтому медаль победителя ЛЧ у него имеется.

А первый матч за «красных» Келлехер провёл в сентябре 2019 года, выйдя в старте на матч Кубка лиги с «МК Донс» (2:0). Также он сыграл в этом турнире в легендарной встрече с «Арсеналом» (5:5, 5:4 пен.) и с «Астон Виллой» (0:5). Плюс вышел на поле в переигровке матча четвёртого круга Кубка Англии со «Шрусбери» (1:0). В сезоне-2019/2020 «Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за 30 лет. Кивин ни разу не вышел на поле, но снова получил свою золотую медаль.

Кивин Келлехер Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Главный хайлайт Келлехера до 2024 года также связан с «Челси». Ему помогли навыки форварда

Постепенно Келлехер стал вторым номером в «Ливерпуле». Позиции Алисона не обсуждались, а вот Адриан из-за слабой игры потерял статус запасного. И Кивин стал ближайшей подменой бразильцу. В АПЛ Келлехер дебютировал 6 декабря 2020 года во встрече с «Вулверхэмптоном» (4:0). В возрасте 22 лет и 13 дней он стал третьим в списке самых молодых голкиперов «Ливерпуля», сыгравших «на ноль» в Премьер-лиге, и самым молодым, сделавшим это в своём первом матче в чемпионате. В АПЛ ирландец провёл ещё одну встречу, а также один раз вышел в Кубке Англии и дважды — в Лиге чемпионов.

Летом 2021 года Келлехер подписал новый контракт с «Ливерпулем» до 2026-го. «Для меня это большой момент. Я связал своё будущее с командой на следующие несколько лет. «Ливерпуль» — большой клуб, и для меня честь и радость остаться здесь», — сказал Кивин после заключения соглашения.

Однако соревноваться с Алисоном Келлехеру оказалось почти нереально. Он получал игровое время лишь во второстепенных встречах либо когда бразилец выбывал из-за повреждений. В сезоне-2021/2022 Кивин провёл восемь матчей, в следующем — четыре.

Хотя всё же один выдающийся момент, связанный с голкипером, случился. В феврале 2022 года «Ливерпуль» также играл в финале Кубка лиги с «Челси», и дело дошло до серии пенальти. Полевые футболисты не собирались промахиваться, поэтому к «точке» пошли вратари. При счёте 10:10 Келлехер уверенно реализовал 11-метровый (вспоминаем, что он начинал карьеру как форвард), а вот голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага провалился. Кивин в итоге принёс «Ливерпулю» трофей, выиграв вторую серию пенальти в карьере.

Кивин Келлехер Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Келлехер перед стартом сезона думал об уходе. А теперь стал основным вратарём «Ливерпуля»

Летом 2023-го появилась информация, что Келлехер покинет команду. В возрасте 24 лет он вряд ли собирался бесконечно сидеть на скамейке. Интерес к голкиперу проявляли «Тоттенхэм», «Ноттингем Форест», «Вулверхэмптон», «Брентфорд». «Ливерпуль» оценивал своего игрока в £ 20 млн. А в июне 2023-го бывший главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни заявил, что ожидает ухода Келлехера из клуба из-за недостатка возможностей проявить себя: «В прошедшем сезоне ему не хватало практики, и это стало для него проблемой».

Однако перейти в другую команду Келлехеру не удалось. Никто так и не дошёл до серьёзного предложения «Ливерпулю». И всё не зря!

Кивин Келлехер Фото: Julian Finney/Getty Images

В сезоне-2023/2024 Клопп доверил Келлехеру игры в двух турнирах: Кубке лиги и Лиге Европы. В первом Кивин провёл все матчи, включая выдающийся финал. А в Лиге Европы на его счету пять встреч.

Также Кивин стал основным вратарём «Ливерпуля» в АПЛ после травмы Алисона. В общем, ирландец получил уникальный шанс ощутить себя первым номером. И пока что он справляется с обязанностями на топ-уровне. И сильно помог «Ливерпулю» выиграть первый трофей в сезоне.

Кивин Келлехер вратарь «Ливерпуля» «Это отличный старт для оставшейся части сезона, у нас ещё много турниров, в которых мы хотим выступить хорошо и выиграть. Поэтому такие моменты дают дополнительную мотивацию, чтобы пойти и сделать это снова».

Удивительно, но, несмотря на возраст, Келлехер — лучший голкипер в истории «Ливерпуля» по количеству отражённых ударов в сериях пенальти. Он набрал таких шесть штук (у предыдущего рекордсмена Пепе Рейны — пять). А заодно взял клубный рекорд по выигранным сериям, выйдя победителем в четырёх противостояниях — с «Арсеналом» (2019), «Лестером» (2021), «Челси» (2022) и «Дерби Каунти» (2022) в Кубке лиги.

Последний матч с лондонцами добавил крупную сумму к трансферному ценнику Келлехера. Так что если даже он соберётся покинуть «Ливерпуль», то будущему клубу придётся раскошелиться. Кивин доказал, что способен выступать на топ-уровне. Ещё один успех академии «Ливерпуля».