«МЮ» выстрадал проход в Кубке. Против следующего соперника с такой игрой ничего не светит

«Ман Сити» уже пробился в четвертьфинал Кубка Англии, закидав голами «Лутон» (6:2). Настала очередь соседей из «Юнайтед», и соперник им попался также из подвала таблицы АПЛ — «Ноттингем Форест». Тем не менее в декабрьской личной встрече победил как раз аутсайдер (2:1). Так что лёгкого для «МЮ» выезда ждать не стоило. Он таковым и не получился.

Кубковые амбиции манкунианцев уже на четвёртой минуте показал Антони, метров с 15 в касание зарядив в перекладину после скидки Бруну. Тёрнер бы там не спас, но ему и не пришлось. В центре нападения, кстати, вышел Рашфорд, а там он не слишком-то эффективен. Героя же последних двух месяцев — Хойлунда — вообще не было в заявке: у него небольшое мышечное повреждение. Также в лазарете оказался человек-мем Магуайр.

Следом должен был забивать Мактоминей: шотландец замкнул подачу Дало головой в упор и наверняка готовился праздновать, однако Тёрнер показал прыгучесть уровня Икера Касильяса лучших времён и кончиками пальцев достал мяч. В конце тайма ситуация с теми же действующими лицами повторится. Да, от Скотта и Диогу исходило куда больше опасности, нежели от атакующей линии.

Команды не стеснялись бить по воротам: 12-9 (2-3 в створ) в пользу «Ноттингема» в первом тайме, при этом хозяева ещё и четыре угловых подали к 25-й минуте. Тем не менее явных голевых моментов больше не было. Можно отметить разве что промах в касание из убойной позиции Рашфорда и «привоз» вышедшего левым защитником Амрабата: марокканец покатил назад и нарвался на перехват Авонийи — выстрел нигерийца эффектно потащил Онана.

«МЮ» много владел мячом и пытался раскатать соперника позиционными атаками. «Ноттингем» в то же время часто вылетал в острые контратаки. К голам не привело ни то, ни другое.

Онана в матче «Ноттингем» — «МЮ» Фото: Michael Regan/Getty Images

Вторая половина игры началась уже с опасности у ворот Онана: Ориги и Авонийи удался быстрый выпад с ударом последнего. Сам же Андре её и ликвидировал. Немного погодя он ещё и выстрел того же Дивока парировал. Камерунцу впору было гневно петь хит Егора Летова «Моя оборона», потому что защита «МЮ» в обоих эпизодах проявила себя не очень.

«Юнайтед» ответил только на 58-й минуте. Рашфорд прорвался в штрафную, двое соперников зажали его между собой, и он картинно рухнул на газон. Маркус долго не поднимался с газона, и у болельщиков «красных дьяволов» наверняка появилась надежда на 11-метровый. Напрасно, потому что арбитры не оценили артистизм нападающего.

Падение Рашфорда в чужой штрафной Фото: Скриншот

Второй тайм был гораздо более блёклым, чем первый. Временами казалось, что команды совсем не против побегать дополнительные 30 минут. Хотя вообще-то им обеим играть на выходных в АПЛ, причём «Ноттингему» с «Ливерпулем», а «Юнайтед» — с «Сити».

На 89-й минуте не без помощи Тёрнера избавил болельщиков от продолжения унылого футбола Каземиро. Бруну закрутил штрафной с левого фланга, мяч отскочил от газона, и Каземиро подрезал его прямо между ног вратарю. Арбитры долго рассматривали эпизод и всё же не обнаружили положения вне игры.

Подозрения на офсайд Каземиро Фото: Скриншот

«МЮ» еле-еле прошёл «Ноттингем», который во втором тайме выглядел куда интереснее, и в следующей стадии сыграет с «Ливерпулем». Там такого футбола для победы точно не хватит. Как и в чемпионате против «Манчестер Сити».