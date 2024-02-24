«МЮ» чудом сравнял на 89-й минуте! Но всё равно умудрился проиграть

Тяжёлый сезон «МЮ» начал выправляться в 2024 году. Команда тен Хага победила в четырёх турах подряд. Похоже, что причиной тому был относительно стабильный состав. Однако к матчу с «Фулхэмом» к травмированным присоединились Шоу и Хойлунд, забивавший в шести турах подряд. В результате на левый фланг защиты снова отправился Линделёф, а Рашфорд переместился на острие. Казалось, что на правом фланге атаки сыграет либо Диалло, либо Антони (в день матча ему исполнилось 24 года), но внезапно в основе дебютировал 19-летний Форсон.

В такой ситуации «МЮ» начал матч весьма невнятно. Первые 35 минут на «Олд Траффорд» лучше смотрелись гости. «Фулхэм» достаточно легко проходил прессинг «МЮ» и создавал опасные моменты один за другим. Несколько раз мяч прошёл рядом со штангой Онана, а ещё один раз ему пришлось совершить крутой сейв. На 34-й минуте хозяев спасла только штанга, после того как Мунис поставил корпус Линделёфу и пробил в штангу с разворота примерно с 11 метров.

«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» Фото: кадр из трансляции

Правда, и за «МЮ» осталось попадание в штангу после того, как с дальней дистанции приложился Дало. А в конце первого тайма хозяева даже взяли инициативу и имели несколько неплохих подходов.

В начале второго тайма матч пришлось прервать на несколько минут из-за столкновения Каземиро и Рида. Полузащитник «Фулхэма» смог продолжить игру, а вот бразильца, который держался за голову, пришлось заменить. Заодно тен Хаг убрал с поля Форсона, выпустив сразу и Эриксена, и Мактоминея. Таким образом, Фернандешу пришлось уходить из центра поля на правый фланг.

На 65-й минуте «Фулхэм» подал свой девятый угловой, и он позволил открыть счёт. За две секунды Бейсси пробил два раза с восьми метров. Со вторым ударом справиться было уже невозможно – и мяч зашёл под перекладину. 13-й удар «Фулхэма» оказался несчастливым для «МЮ». Хозяева к этому моменту пробили восемь раз в первом тайме и ни разу – во втором. Так что гол выглядел скорее логичным, чем нет.

«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» Фото: кадр из трансляции

После этого «МЮ» включился и стал атаковать большим количеством футболистов. Появились моменты (хоть и немного), и хозяева всё-таки сравняли счёт. Причём сделал это Магуайр, оказавшийся в чужой вратарской. Центральный защитник добил в пустые ворота после того, как нелепо отбил мяч вратарь «Фулхэма» Лено.

После гола на 89-й минуте судья добавил ещё девять, и «МЮ» побежал вперёд смелее, чем в основное время. В результате хозяева превзошли соперника по ударам (21:17), однако победный гол остался за «Фулхэмом». Адама Траоре убежал в контратаку и отдал голевую на Айуоби, который уложил на замахе двух соперников и хитро пробил в ближний угол. Так «МЮ» остался на шестом месте, но теперь отстаёт от «Тоттенхэма» уже на шесть очков по потерянным.