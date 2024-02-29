Погба в суде добил сам себя. И получил максимальный бан за допинг

Кажется, карьера Поля Погба закончена. Полузащитника «Ювентуса» дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

После матча с «Удинезе» 20 августа футболист сдал тест на допинг, хотя даже не выходил на поле. Результат для Погба был печальным: в моче обнаружили следы тестостерона, который отвечает за выносливость и набор мышечной массы. В сентябре футболист получил превентивную дисквалификацию до вскрытия второй допинг-пробы:

«Национальный антидопинговый трибунал объявляет, что, приняв запрос Национальной антидопинговой прокуратуры, он принял меры предосторожности по отстранению спортсмена Поля Погба за нарушение статей 2.1 и 2.2. Обнаружено вещество: метаболиты тестостерона неэндогенные (результаты GC/c/IRMS совместимы с экзогенным происхождением метаболитов)».

«Ювентус» отправил футболиста тренироваться в частном порядке, а также снизил его зарплату до € 40 тыс. в год и предупредил, что в случае его дисквалификации контракт будет расторгнут. Источник сообщил ESPN: Погба признался клубу, что один из друзей-врачей из Майами посоветовал ему пищевые добавки, которые он в итоге принимал какое-то время. При этом футболист уточнил, что не знал о содержании тестостерона в таблетках. Но признал свою ошибку и выразил сожаление, что не проинформировал клуб о покупке веществ и не запросил разрешения у клубных врачей на их использование.

Массимилиано Аллегри главный тренер «Ювентуса» «Я сожалею о ситуации с Погба, но не могу ничего добавить. Правильно будет дождаться окончания разбирательства. Тогда я смогу сказать, что изменится для «Юве». Мы должны сосредоточиться на тех, кто у нас есть. Погба вернулся 30-летним игроком, получившим травму, он приложил все усилия, чтобы добиться успеха, но, к сожалению, на данный момент дела идут не так хорошо. Он всё равно отличается от других игроков».

Агент футболиста Рафаэла Пимента говорила, что вместе с клиентом они ждут открытия второй допинг-пробы, но одно для них ясно: «Погба никогда не собирался нарушать правила».

Вторая допинг-проба, на их несчастье, также оказалась положительной. Тогда у Погба было два варианта: признать вину, что помогло бы сократить срок наказания почти в два раза, или же идти до конца и разбираться в суде. Футболист выбрал второй вариант — вместе со своими защитниками он решил доказывать, что принял добавку, не зная, что в ней находится тестостерон. Команда юристов категорически отвергла любые сделки о признании вины, подчёркивая свою веру в невиновность футболиста. La Gazzetta dello Sport сообщала, что на вкладыше препарата, который употреблял Погба, чётко указаны риски обнаружения допинга, однако он просто не прочитал инструкцию.

Поль Погба Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Согласно правилам ФИФА и ВАДА, срок дисквалификации за употребление допинга — от двух до четырёх лет. Срок может быть сокращён, если будет доказано, что попадание запрещённого вещества в организм произошло непреднамеренно, или спортсмен окажет содействие в ходе расследования. Погба также могли предъявить и более серьёзное обвинение, так как употребление допинга в Италии считается уголовным преступлением.

Футболист в итоге получил максимальное наказание, потому что сторона обвинения не поверила в версию, что он не знал о наличии тестостерона в добавках. А сторона Поля, в свою очередь, не захотела идти на сделку и признавать вину.

Для Погба, которому 15 марта исполнится 31 год, такая долгая дисквалификация означает практически гарантированный конец карьеры. В 35 он вряд ли вернётся в большой футбол, и уже сейчас можно уверенно сказать, что француз уничтожил свой талант своими же руками.

А как считаете вы?