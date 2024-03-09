Вратарь «Арсенала» выбил мяч в соперника. Ждать спасения от партнёров пришлось долго

«Арсенал» победил на своём поле «Брентфорд» со счётом 2:1 и поднялся на первое место в чемпионате Англии. Спустя сутки сыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Если эта встреча закончится вничью, то лондонцы останутся на первом месте из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

«Арсенал» последний месяц находится в шикарной форме – забил 21 гол за предыдущие четыре матча. И на этот раз дома сразу начал создавать моменты. По воротам били не так много по своим меркам, но постоянно держали в напряжении чужую штрафную.

Несколько хороших моментов было у Хаверца, который вышел в центре нападения, но на 19-й минуте счёт ударом головой открыл не он, а Райс. Для англичанина это шестой гол в этом сезоне АПЛ (хотя вроде его главный навык – отбор). Он особенно полезен в атаке в последнее время – три гола и три ассиста за пять матчей.

«Арсенал» — «Брентфорд» — 2:1 Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Всё шло к тому, что первый тайм завершится со счётом 1:0, но на 45+4-й минуте грубейшую ошибку совершил вратарь «Арсенала» Рамсдейл. Стоит начать с того, что он вынужденно оказался на поле. Основной голкипер Райя не мог сыграть против «Брентфорда», которому он до сих пор принадлежит («Арсенал» взял его в аренду).

Перед самым перерывом Рамсдейл получил мяч в ситуации, когда у него было предостаточно времени. Вратарь слишком долго смотрел, кому отдать пас, и его успел накрыть нападающий «Брентфорда» Висса. В результате Рамсдейл фактически выбил мяч прямо в ногу соперника (кстати, на глазах у тренера сборной Англии Саутгейта). Если до этого можно было ожидать уверенной победы «Арсенала», то после такого эпизода игра стала действительно нервозной.

«Арсенал» — «Брентфорд» — 2:1 Фото: Кадр трансляции

«Арсенал» — «Брентфорд» — 2:1 Фото: Кадр трансляции

«Арсенал» начал второй тайм крайне мощно и был действительно близок ко второму голу. Опасно били Эдегор, Габриэл и Райс. А затем случился удивительный эпизод. Эдегор навесил в штрафную, где игрок «Брентфорда» Аер завалил Троссарда. Со стороны защитника не было ни малейшего намёка на игру в мяч. Это было крайне похоже на пенальти, но VAR не стал вмешиваться.

«Арсенал» — «Брентфорд» — 2:1 Фото: Кадр трансляции

Следом «Арсенал» выпрашивал пенальти и за другой эпизод, но там арбитр справедливо не стал указывать на «точку». При большом желании мог даже показать Хаверцу жёлтую за симуляцию, а для него это было бы уже вторым предупреждением в матче.

Однако «Арсенал» и без пенальти забрал три очка. Сначала Райс пробил в крестовину, а на 86-й минуте Уайт отдал идеальный ассист на Хаверца. Тому оставалось лишь подставить голову, что он и сделал. Голкипер «Брентфорда» дотянулся до мяча, но он всё равно зашёл в ворота. «Арсенал» на первом месте и теперь ждёт, как завершится воскресный матч в Ливерпуле.