Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Манчестер Юнайтед — Эвертон — 2:0, обзор матча чемпионата Англии по футболу, 9 марта 2024 года, голы: Рашфорд, Фернандеш

Внезапно, «МЮ» тащит 19-летний парень
Григорий Телингатер
Гарначо заработал два пенальти
Аудио-версия:
Комментарии
Гарначо заработал два пенальти — это позволило «Юнайтед» выйти в ноль по разнице забитых и пропущенных мячей.

«МЮ» всё ещё приходится играть без Расмуса Хойлунда. Основной форвард должен вот-вот восстановиться, но на матч с «Эвертоном» не попал в заявку. В результате в нападении вышел Бруну Фернандеш. Хотя на острие он, по сути, оставался только при обороне, а при владении «МЮ» опускался ниже и ассистировал забегающим с флангов Маркусу Рашфорду и Алехандро Гарначо.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
09 марта 2024, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Фернандеш – 12'     2:0 Рашфорд – 36'    

Через аргентинца, как правило, и шло обострение. «МЮ» в большей степени рассчитывал на контратаки, чем на позиционное нападение, и 19-летний вингер раз за разом врывался в чужую штрафную. Именно так «МЮ» заработал оба своих пенальти в первом тайме.

Уже на 12-й минуте Гарначо получил пас от Рашфорда и поймал Джеймса Тарковски на противоходе, а защитник задел по ноге аргентинца. Фол на краю штрафной выглядел достаточно бессмысленным, потому что игроки «Эвертона» успели вернуться в оборону. Тем не менее основания для пенальти у судьи были. С точки уверенно пробил Бруну.

Уже на 12-й минуте Гарначо получил пас от Рашфорда и поймал Джеймса Тарковски на противоходе

Уже на 12-й минуте Гарначо получил пас от Рашфорда и поймал Джеймса Тарковски на противоходе

Фото: Кадр трансляции

На 36-й минуте «МЮ» получил ещё один пенальти – даже ещё более явный. Гарначо сместился с правого фланга, прошёл трёх защитников, а затем ему на ногу наступил Бен Годфри. Фанаты «Юнайтед» после второго заработанного пенальти зарядили viva Garnacho [«да здравствует Гарначо»] – переделанная песня viva Ronaldo. Ну а с 11 метров на этот раз точно пробил уже Рашфорд.

На 36-й минуте Гарначо сместился с правого фланга, прошёл трёх защитников, а затем ему на ногу наступил Бен Годфри

На 36-й минуте Гарначо сместился с правого фланга, прошёл трёх защитников, а затем ему на ногу наступил Бен Годфри

Фото: Кадр трансляции

Гарначо и после перерыва оставался самым ярким футболистом на поле – продолжал врываться в штрафную. Несколько раз мог лучше распорядиться мячом, но всё равно впечатляет, насколько задействован юный аргентинец (и это на непривычной позиции). Тут напрашивается шутка, что ему легко казаться полезным при конкуренции с Антони, который провалил этот сезон. На 82-й минуте Гарначо ушёл с поля, и вместо него появился именно бразилец.

Гарначо и после перерыва оставался самым ярким футболистом на поле — продолжал врываться в штрафную

Гарначо и после перерыва оставался самым ярким футболистом на поле — продолжал врываться в штрафную

Фото: Кадр трансляции

«МЮ», получив удобный сценарий во втором тайме, выглядел ещё более уверенно и мало что позволил создать «Эвертону». Разве что полумоменты после угловых. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Победа с таким счётом позволила «МЮ» выйти в ноль по разнице забитых и пропущенных мячей в этом сезоне. Что касается «Эвертона», то команда Шона Дайча уже 11 матчей подряд не может победить в АПЛ.

Завтра в АПЛ главный матч этого тура (и, возможно, всего сезона):
Битва лучших клубов АПЛ и новые испытания для россиян. 10 топ-матчей выходных
Рейтинг
Битва лучших клубов АПЛ и новые испытания для россиян. 10 топ-матчей выходных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android