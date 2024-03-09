Внезапно, «МЮ» тащит 19-летний парень

Гарначо заработал два пенальти — это позволило «Юнайтед» выйти в ноль по разнице забитых и пропущенных мячей.

«МЮ» всё ещё приходится играть без Расмуса Хойлунда. Основной форвард должен вот-вот восстановиться, но на матч с «Эвертоном» не попал в заявку. В результате в нападении вышел Бруну Фернандеш. Хотя на острие он, по сути, оставался только при обороне, а при владении «МЮ» опускался ниже и ассистировал забегающим с флангов Маркусу Рашфорду и Алехандро Гарначо.

Через аргентинца, как правило, и шло обострение. «МЮ» в большей степени рассчитывал на контратаки, чем на позиционное нападение, и 19-летний вингер раз за разом врывался в чужую штрафную. Именно так «МЮ» заработал оба своих пенальти в первом тайме.

Уже на 12-й минуте Гарначо получил пас от Рашфорда и поймал Джеймса Тарковски на противоходе, а защитник задел по ноге аргентинца. Фол на краю штрафной выглядел достаточно бессмысленным, потому что игроки «Эвертона» успели вернуться в оборону. Тем не менее основания для пенальти у судьи были. С точки уверенно пробил Бруну.

Уже на 12-й минуте Гарначо получил пас от Рашфорда и поймал Джеймса Тарковски на противоходе Фото: Кадр трансляции

На 36-й минуте «МЮ» получил ещё один пенальти – даже ещё более явный. Гарначо сместился с правого фланга, прошёл трёх защитников, а затем ему на ногу наступил Бен Годфри. Фанаты «Юнайтед» после второго заработанного пенальти зарядили viva Garnacho [«да здравствует Гарначо»] – переделанная песня viva Ronaldo. Ну а с 11 метров на этот раз точно пробил уже Рашфорд.

На 36-й минуте Гарначо сместился с правого фланга, прошёл трёх защитников, а затем ему на ногу наступил Бен Годфри Фото: Кадр трансляции

Гарначо и после перерыва оставался самым ярким футболистом на поле – продолжал врываться в штрафную. Несколько раз мог лучше распорядиться мячом, но всё равно впечатляет, насколько задействован юный аргентинец (и это на непривычной позиции). Тут напрашивается шутка, что ему легко казаться полезным при конкуренции с Антони, который провалил этот сезон. На 82-й минуте Гарначо ушёл с поля, и вместо него появился именно бразилец.

Гарначо и после перерыва оставался самым ярким футболистом на поле — продолжал врываться в штрафную Фото: Кадр трансляции

«МЮ», получив удобный сценарий во втором тайме, выглядел ещё более уверенно и мало что позволил создать «Эвертону». Разве что полумоменты после угловых. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Победа с таким счётом позволила «МЮ» выйти в ноль по разнице забитых и пропущенных мячей в этом сезоне. Что касается «Эвертона», то команда Шона Дайча уже 11 матчей подряд не может победить в АПЛ.