Последний матч Клоппа и Гвардиолы просто идеален

«Ливерпуль» против «Сити» – главный матч дня, выходных, месяца или всего сезона. Подчеркните правильный для себя вариант, но в любом случае эту игру по-настоящему ждали. Победитель оказывался на чистом первом месте в АПЛ. Получилось так, что выиграть не удалось никому.

По первым минутам за «Сити» оставалось небольшое преимущество по созданным моментами. И выглядело вполне логично, что на 23-й минуте гости открыли счёт после подачи углового в исполнении Де Брёйне. Полузащитник прострелил на ближнюю штангу, где Стоунз с двух метров пробил по воротам.

По защитнику «Сити» играл Дарвин Нуньес, который отпустил своего игрока. Причём зону для забегания Стоунза освободил Аке, который увёл Мак Аллистера. Весьма похоже, что это была наигранная комбинация от «Сити» специально под «Ливерпуль».

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Фото: Кадр из трансляции

Только после этого у «Ливерпуля» стали появляться моменты. Опасно бил головой Собослай, а Диас имел вообще шикарный момент – ударил почти с линии штрафной, но не попал по воротам. Хозяева за 45 минут ни разу не пробили в створ. Хотя на 45+3-й минуте Собослаи со штрафного пробил-таки точно. Получилось 1:4 по ударам в створ за первый тайм. Хотя есть и более редкая статистика. За стартовые 45 минут Дарвин пять раз попал в офсайд.

Уругваец исправился сразу после перерыва. На 50-й минуте он заработал пенальти после ужасной передачи назад от Аке. В результате Эдерсону пришлось сфолить на форварде «Ливерпуля». Бесспорный пенальти. Судья не стал удалять вратаря, потому что мяч уходил в лицевую линию. С точки точно пробил Мак Аллистер – 1:1!

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Фото: John Powell/Getty Images

«Сити» даже потребовалась замена Эдерсона, который получил травму в столкновении с Дарвином. Пришлось выпускать Ортегу, который обычно играет только в Кубке Англии и Кубке лиги. У «Ливерпуля» пошли свои замены. В частности, вышел Салах и ход игры принципиально изменился. Если в первом тайме было небольшое преимущество «Сити», то во втором тайме команда Гвардиолы будто поплыла.

У гостей перестал держаться мяч, а «Ливерпуль» господствовал в центре поля, накрывая соперников. В результате шикарный момент был у Нуньеса, а Луис Диас запорол чистый выход один на один. Кажется, так тяжело «Сити» не было ещё в этом сезоне (даже учитывая матч с «Виллой»). Гвардиола убрал с поля Де Брёйне и выпустил Ковачича, который сразу же вернул владение в подкате.

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Фото: Кадр из трансляции

Игра немного выровнялась ближе к концу матча. Можно сказать, что это случилось после попадания мяча в перекладину «Ливерпуля». В этом эпизоде Келлехер выбил мяч в лицо Фодену, от которого мяч почти зашёл в ворота. Мог получиться крайне курьёзный гол. На 90-й минуте ещё и Доку попал в штангу, хотя суммарно во втором тайме «Ливерпуль» смотрелся мощнее. Мало кто заставлял «Сити» столько выносить мяч подальше вместо привычной игры в пас.

На 90+8-й минуте случился спорный эпизод. Доку, судя по всему, сначала сыграл в мяч, но потом попал шипами в Мак Аллистера. По современным трактовкам игра в мяч не избавляет от фола. Видимо, арбитр посчитал, что продавливания не было и не стал ставить второй пенальти в пользу «Ливерпуля».

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Фото: Кадр из трансляции

Если не брать этот эпизод, то в каком-то смысле получился идеальный матч. И не только для болельщиков «Арсенала», которым нужна была ничья, чтобы остаться на первой строчке. Сама игра получилось динамичной и пролетела мгновенно. Ну и сам результат получился идеальным для сохранения интриги в чемпионате Англии.