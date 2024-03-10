«Тоттенхэм» — самая зрелищная команда АПЛ. Выдали безбашенный футбол в ключевом матче

В АПЛ явно оторвались три клуба – «Ливерпуль», «Сити» и «Арсенал». Это действительно сильнейшие и наиболее сбалансированные команды Англии. А вот звание самой зрелищной, пожалуй, можно отдать «Тоттенхэму». Абсолютно безбашенный футбол проявился сразу, как пришёл Ангелос Постекоглу (этим летом). И вроде это не новость, но всё равно каждый новый матч впечатляет.

В этом туре «Тоттенхэм» (пятое место) проводил важный матч с «Виллой» (четвёртое место). И, несмотря на игру на выезде, лондонцы не отказались от своего футбола. Как мы помним, от него «Тоттенхэм» не отказывается, даже играя вдевятером. Вот и на этот раз команда Постекоглу вжимала соперника в его штрафную и сохраняла авантюрно высокую линию обороны. При этом в прессинг могли идти сразу шесть-семь человек.

«Астон Вилла» — «Тоттенхэм» Фото: Кадр из трансляции

Убегающий на пространстве Уоткинс (второй бомбардир АПЛ) – это то, что стабильно повторялось раз в 10 минут. И потенциала в таких атаках было не меньше – в тех случаях, когда не было офсайда. А вот «Тоттенхэм» моментов за первый тайм создал не так много. Первый удар в створ нанёс лишь на 43-й минуте. И это несмотря на 70% владения к этой минуте. Веселье началось после перерыва.

Второй тайм стартовал с очередной травмы центрального защитника «Тоттенхэма» ван де Вена. Вместо него вышел новичок Дрэгушин. На самом футболе эта перестановка не сказалась. Гости продолжили «душить» соперника и забили дважды. В первом случае помогла контратака, которую завершил в одно касание Мэддисон. А затем сработал прессинг: Кулушевски накрыл соперника, Сон отдал ассист, Джонсон точно пробил по воротам. За три минуты счёт из 0:0 превратился в 0:2. И это к 53-й минуте.

«Астон Вилла» — «Тоттенхэм» Фото: Simon Stacpoole/Getty Images

Похоже, «Астон Вилла» не могла смириться с тем, что её так «возят», а она не может ни разу пробить в створ. В результате психанул Макгинн, который просто срубил Удоджи сразу по двум ногам и без малейшей попытки сыграть в мяч. Завязалась небольшая потасовка, а полузащитник за грубый фол получил прямую красную карточку.

«Астон Вилла» — «Тоттенхэм» Фото: Кадр из трансляции

В оставшееся время «Тоттенхэм» оставался лучшей командой на поле и даже забил ещё парочку в компенсированное время. Сон сначала отличился сам, а потом выдал второй ассист за матч – на этот раз уже на Вернера, который забил во втором туре подряд. 4:0 – важнейшая победа для «Тоттенхэма» над прямым конкурентом. Теперь уже лондонцы находятся на четвёртом месте по потерянным очкам. Правда, «Тоттенхэму» ещё предстоит сыграть отложенный матч с «Челси» в гостях.

Напомним, лишь первым четырём местам в АПЛ гарантировано попадание в Лигу чемпионов. Чтобы пятое место дало путёвку в главный клубный турнир, Англия должна этот сезон еврокубков завершить в топ-2 (пока идёт на третьем месте). Победа «Арсенала» или «Сити» в Лиге чемпионов не даст англичанам больше путёвок в этот турнир (если, конечно, победитель не выпадет из топ-4 в Англии).