Пугающее совпадение для «Зенита». Команда дважды упускала золото РПЛ в конце сезона

«Зенит» возглавил таблицу РПЛ по итогам 20-го тура. Команда Сергея Семака разгромила в гостях «Урал» (4:1), а экс-лидер — «Краснодар» — уступил «Ростову» (1:2). Действующий чемпион во второй раз в сезоне забрался на вершину (первый — после 16-го тура). «Золотая» гонка не заканчивается, но ощущение, что «Зенит» всё же доведёт дело до обыденной победы, возросло. Однако случались сезоны, когда петербуржцы упускали титул, лидируя после 20-го тура. Вспоминаем такие случаи.

Сезон-2004

В 2003 году «Зенит» финишировал на втором месте в РПЛ, отстав от ЦСКА всего на три очка. Это лучший результат клуба в российскую эпоху на тот момент. Властимил Петржела создал в Санкт-Петербурге весёлую команду с крутой атакой (Аршавин, Кержаков, Быстров).

А перед стартом сезона-2004 «Зенит» укрепил оборону. Из словацкого «Тренчина» забрали Мартина Шкртела, из польской «Дискоболии» — Ивицу Крижанаца, а из норвежской «Волеренги» — Эрика Хагена (хотя не все в итоге раскрылись сразу). Также в «Зенит» приехали полузащитник сборной Македонии Величе Шумуликоски, а из «Сатурна» вернули Александра Горшкова. Всё было готово к борьбе за чемпионство.

Властимил Петржела в «Зените» Фото: Вячеслав Евдокимов/ТАСС

Петербуржцы начали сезон весело. В первых семи турах не проиграли ни разу, но три встречи завершили вничью. Голов «Зенит» забивал и пропускал много. Например, в 1-м туре сине-бело-голубые уступали дома «Ротору» со счётом 0:2 к 31-й минуте, но в итоге выиграли — 3:2. В 3-м туре вели 2:0 в игре с «Сатурном», но умудрились пропустить дважды. Затем — триллеры с ЦСКА (3:3) и «Рубином» (4:3). После семи туров «Зенит» делил первое место с «Торпедо». Важно, что сине-бело-голубые продолжили начатую в прошлом сезоне беспроигрышную серию и в итоге повторили клубный рекорд 1963 года — 16 матчей чемпионата без поражений.

Затем петербуржцы чуть улучшили ситуацию с обороной и по ходу первого круга шли рядом с лидирующим «Торпедо». После 18-го тура чёрно-белые покинули первое место, а вот «Зенит» вырвался вперёд. Рядом находились «Крылья», «Локомотив» и ЦСКА. Именно эта компания в итоге и решала судьбу трофея. «Зенит» лидировал в 18-м туре, затем ненадолго потерял первое место (после 19-го вперёд вышел «Локо», после 20-го — «Крылья») и вернулся обратно в 21-м. Однако большая вероятность победы в РПЛ будто испугала «Зенит». Хотя в 22-м туре петербуржцы обыграли «Крылья» (1:0), а затем и «Торпедо» (3:1), после с командой что-то произошло. В последних семи играх «Зенит» победил всего дважды, провалив важнейшую домашнюю встречу с ЦСКА (0:3). А после 25-го тура команда Петржелы упала с первого на третье место. В итоге «Зенит» вовсе остался без медалей, финишировав четвёртым.

«Зенит» играет в ЧР-2004 Фото: Вячеслав Евдокимов/ТАСС

Что же могло повлиять? Может, не хватило сил? «Зенит» играл на два фронта: сине-бело-голубые также участвовали в Кубка УЕФА. Где, кстати, успеха не добились, вылетев после группового этапа. Не хватило петербуржцам качественных футболистов в составе. Возможно, повлиял и контракт Петржелы. Осенью 2004 года боссы «Зенита» заключили с чехом новое соглашение. Не исключено, что мысли Властимила были связаны с чем-то другим (поговаривали о его любви к азартным играм, хотя сам тренер это категорически отрицал). В любом случае «Зенит» упустил шанс впервые стать чемпионом России. Хотя возможность вернуться на первое место оставалась даже после 25-го тура.

Сезон-2013/2014

В сезоне-2012/2013 «Зенит» впервые с 2009-го не взял золото. Поэтому перед стартом чемпионата-2013/2014 боссы провели солидную трансферную кампанию. Из «Рубина» забрали Кристиана Ансальди, у «Анжи» приобрели Олега Шатова, Игорь Смольников перебрался из «Краснодара», а в греческом «Ксанти» нашли вратаря Юрия Лодыгина. Также в статусе свободных агентов к «Зениту» присоединились две легенды — Андрей Аршавин («Арсенал») и Анатолий Тимощук («Бавария»). Не забываем, что к тому времени в Санкт-Петербург уже приехали Халк и Аксель Витсель. Под руководством Лучано Спаллетти команда выглядела впечатляюще.

Халк и Аксель Витсель в «Зените» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Однако «Зенит» начал сезон неровно. За шесть туров команда дважды сыграла вничью (с «Кубанью» и «Динамо»), а также уступила в гостях «Рубину». Но затем «Зенит» выдал серию из восьми побед. В итоге к 15-му туру петербуржцы опережали «Спартак» и «Локомотив» на пять очков.

Проблемы начались на финише осеннего отрезка. «Зенит» сыграл вничью с «Амкаром» и «Тереком», уступил «Спартаку» и «Ростову», обыграв только «Урал» (плюс вылетели от «Тюмени» в Кубке). Команда Спаллетти после 19 туров растеряла весь отрыв. На паузу «Зенит» ушёл лидером, но делил первое место с «Локомотивом», а «Спартак» отставал всего на одно очко. В Лиге чемпионов петербуржцы вышли из группы и попали в 1/8 финала на дортмундскую «Боруссию». Но напряжение в Санкт-Петербурге росло.

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Зимой клуб приобрёл у «Рубина» форварда Хосе Саломона Рондона за € 18 млн. И как с таким составом не стать чемпионом? Однако бомба взорвалась после первого весеннего тура. Сначала «Зенит» дома уступил в первой игре 1/8 финала ЛЧ «Боруссии» (2:4), а затем сыграл вничью с «Томью» (0:0), тоже на своём поле.

Команда потеряла первое место в РПЛ, после чего Спаллетти убрали. 11 марта 2014 года на сайте клуба появилось сообщение: «Руководство футбольного клуба «Зенит» приняло решение об отстранении Лучано Спаллетти от поста главного тренера». Интересно, что итальянец остался на контракте с «Зенитом», по которому получал около € 300 тыс. в месяц.

Лучано Спаллетти в «Зените» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В 21-м туре петербуржцы приехали в гости к ЦСКА с и. о. главного тренера Сергеем Семаком и уступили с минимальным счётом (встреча окажется ключевой). А в ответном матче ЛЧ неожиданно обыграли в гостях «Боруссию» (2:1). Получилась демоверсия будущей работы Семака с «Зенитом».

А уже 18 марта петербуржцы объявили о назначении Андре Виллаш-Боаша. «Основная мысль того, что я сказал, — это то, что всё зависит от нас. Главная цель — победа в чемпионате. «Зенит» мог пройти дальше в Лиге чемпионов, если бы не пропустил два быстрых гола. Но победный настрой очень важен в дальнейшем», — сказал португалец на первой пресс-конференции. Под руководством Виллаш-Боаша «Зенит» одержал шесть побед подряд в РПЛ и к 25-му туру вернул себе лидерство. Португалец стал первым в российской истории специалистом, которому удалось привести команду к победам в шести матчах подряд на старте работы. Но рядом с «Зенитом» шли «Локомотив» и ЦСКА. Особенно впечатлил рывок армейцев. После 20-го тура команда Леонида Слуцкого отставала на девять очков от лидирующего «Локо», но до конца сезона выдала 10-матчевую победную серию.

Матч «Зенит» — ЦСКА 2014 года Фото: ТАСС/ФК «Зенит»

А «Зенит» потерял очки в двух важнейших встречах. В 28-м туре сине-бело-голубые сыграли вничью с «Локомотивом» в Москве (1:1), а затем уступили дома «Динамо» (2:4). В конце матча на поле выбежали болельщики, и один из них ударил по голове защитника москвичей Владимира Граната.

«Зениту» засчитали техническое поражение, хотя в любом случае очков команда не заработала бы. После 29-го тура на первое место вышел ЦСКА. В решающем туре судьбу трофея разыгрывали три команды. ЦСКА играл в Химках с «Локо», а «Зенит» отправился в гости к «Кубани». Команда Виллаш-Боаша разгромила соперника в Краснодаре (4:1), но это не помогло. ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Локомотив» и стал чемпионом.

Андре Виллаш-Боаш главный тренер «Зенита» в 2014 году «Конечно, нам очень жаль, что мы не чемпионы. Сегодня мы выиграли матч, который считали важным, но, конечно, мы должны были выигрывать у «Динамо». Мы проиграли тот матч, и именно в той игре мы уступили чемпионство. Главная задача была выиграть золото в чемпионате России. Увы, мы не смогли её выполнить».

В следующих сезонах «Зенит» становился чемпионом, если лидировал после 20-го тура. Интересно, что сине-бело-голубые потеряли титул в 2004 и 2014 годах. На дворе — 2024-й. Сработает ли закономерность на этот раз? Или «Зенит» без проблем разберётся с «Краснодаром» и «Динамо»?