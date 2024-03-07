У «Спартака» новая трансферная философия. Это дорого, но может быть очень успешно

Как вам дебют первого и пока единственного новичка «Спартака» в эпоху нового спортивного директора Томаша Амарала? По поводу подписания Манфреда Угальде за € 13 млн было много скепсиса – всё же второй по стоимости трансфер в истории клуба. Высказывались сомнения относительно того, стоит ли 21-летний костариканец таких денег и тянет ли вообще на уровень «Спартака».

По одной игре, разумеется, нельзя делать выводы об эффективности трансфера. Ответ на вопрос об Угальде даст только отрезок как минимум в сезон-полтора. Однако для первых выводов о новичке вряд ли может быть что-то более показательное, чем матч с чемпионом России на его поле. В Санкт-Петербурге Манфред наиграл на официальный приз лучшему игроку встречи. Все те качества, о которых говорил тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, костариканец показал: хорошее движение и работа на команду в прессинге, умение открываться и обострять за счёт индивидуальных действий. Нападающий мог отметить дебют голом, если бы реализовал свой момент во втором тайме, когда нанёс удар рядом со штангой. Ещё Угальде совершил две обводки, сделал два паса под удар, отдал 15 точных передач из 17, заработал на себе три фола и поучаствовал в наибольшем количестве единоборств среди всех футболистов красно-белых (15).

Когда Амарал пришёл в «Спартак» из «Бенфики», новый спортивный директор объяснил, что московский клуб не может работать по лекалам лиссабонского, тем не менее португалец, конечно, использует «орлиную» философию. Он так привык. Каким навыкам его обучили в топ-клубе Примейры, те он и будет применять в «Спартаке».

«Я пришёл в «Спартак» не для того, чтобы повторять работу, проделанную в «Бенфике»… Мы хотим подписывать молодых талантливых игроков, видеть их яркое выступление и развитие. И, конечно, нужно рассчитывать на прибыль. «Спартак» не должен только тратить и тратить, чтобы выиграть один титул и остаться в огромном минусе с игроками, которые не видят себя в команде. Мы хотим создать команду, в которой каждый будет мечтать добиться с этим клубом триумфа. И чтобы однажды люди, наблюдая за успехами большого игрока, говорили: «Он был здесь, в «Спартаке», совсем ещё юным, а сейчас выигрывает Лигу чемпионов или чемпионат мира», – говорил Амарал в своём первом интервью для официального сайта клуба.

Томаш Амарал Фото: spartak.com

«Бенфика», как известно, тоже ориентирована на подписание талантов, их развитие и получение прибыли за счёт перепродажи игроков. Согласно недавним исследованиям CIES, за последние 10 лет лиссабонский клуб – один из лидеров по доходам, полученным как с продажи собственных воспитанников, так и с трансферов «на выход» футболистов, приобретённых ранее у других клубов.

Кое в чём «Спартак» точно не может копировать «Бенфику». Например, в стремлении заработать на собственных воспитанниках. Российские игроки в больших европейских лигах за серьёзные деньги никому не нужны, а в нынешних обстоятельствах тем более. Такие переходы, как Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад», – исключение из правила. Если есть сопоставимый по уровню и потенциалу европеец, возьмут его, потому что он не будет легионером, за него не нужно платить дополнительный налог, к нему изначально иное отношение и так далее. Планировать зарабатывать на российских игроках, как и на болельщиках при нынешней посещаемости в РПЛ, вряд ли стоит.

Таким образом, реальным источником дохода для «Спартака» может быть разве что перепродажа легионеров, на которых есть спрос в Европе. А это прежде всего молодые, одарённые, обладающие набором определённых качеств под требования современного футбола. Сейчас вообще игроков зачастую покупают за качества, а не за уровень. Но такие таланты даже на стадии роста стоят достаточно дорого. Для России – ещё дороже.

В «Спартаке», судя по всему, пошли этой дорогой. Подписали молодого Угальде. Кроме того, в зимнее трансферное окно появлялась информация о стремлении Амарала привести в команду центрального полузащитника «Бока Хуниорс» Эсекьеля Фернандеса. Аргентинцу тоже 21 год, он игрок олимпийской сборной страны. Возможно, для португальского спортивного директора это был бы трансфер по аналогии с трансфером в «Бенфику» другого аргентинского центрхава Энцо Фернандеса, которого потом продали за сумасшедшие деньги в «Челси». Сумму сделки по Эсекьелю оценивали в € 15-17 млн, однако сообщалось, что Абаскаль считал эту позицию укомплектованной и не хотел новичка в центр поля.

Ещё одна ценная цитата из первого интервью Амарала в России:

«Для меня важно, чтобы люди понимали: в подписании игроков важна оперативность. Это помогает в моменте найти будущую суперзвезду. В отношении Дарвина (Нуньеса) или Энцо (Фернандеса) всё сложилось как нужно. В случае с Энцо нам нужен был центральный полузащитник, который управлял бы игровым ритмом. И он идеально подошёл на эту роль… В итоге его продали за большие деньги. Это часть работы: дорого продать игрока, а на меньшие деньги найти новую будущую суперзвезду. В «Спартаке» будем пытаться делать то же самое».

А уже после закрытия зимнего окна инсайдеры писали об интересе «Спартака» к 17-летнему нападающему эквадорской «Барселоны» Аллену Обандо. В своём возрасте парень уже играл и забивал за олимпийскую сборную, за ним, по данным зарубежных СМИ, следят «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Монако», дортмундская «Боруссия» и другие топ-клубы. «Спартак» может сыграть на опережение и завершить «атаку» на игрока трансфером, пока остальные думают.

Все эти слухи как будто подтверждают новую стратегию московского клуба на рынке. «Спартак» готов вкладывать серьёзные деньги в молодёжь с большим потенциалом. Потом перепродавать и зарабатывать, как, например, ЦСКА перепродавал с выгодой Жо, Милоша Красича, Ахмеда Мусу, «Зенит» – Леандро Паредеса и Малкома. Сейчас чемпион купил с тем же расчётом Педро, чью игры мы тоже оценили в центральном матче 19-го тура в Санкт-Петербурге.

Интересно посмотреть за тем, как Амарал лепит из «Спартака» российскую «Бенфику».